English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
West Bengal Assembly Election 2026: হেঁশেল থেকেই হুঁশিয়ারি মমতার: অর্পিতা থেকে অদিতি মুন্সী, তৃণমূলের ভোটের লড়াইয়ে অর্ধেক আকাশ

TMC Women Candidates List: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদ ও বিধানসভায় মহিলাদের কণ্ঠস্বর জোরালো করতে সবসময়ই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর এই ব্রিগেডে যেমন অভিজ্ঞ নেত্রী রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন গ্ল্যামার ও মেধার সমন্বয়।

রজত মণ্ডল | Reported By: রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 17, 2026, 05:46 PM IST
তৃণমূলের মহিলা প্রার্থী

প্রবীর চক্রবর্তী: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতিতে ‘মহিলা ব্রিগেড’ বা নারীশক্তি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী স্তম্ভ। তিনি কেবল নারী কল্যাণে প্রকল্পই তৈরি করেননি, বরং প্রশাসনে এবং রাজনৈতিক ময়দানে একঝাঁক আত্মবিশ্বাসী ও লড়াকু মহিলা নেতৃত্ব তৈরি করেছেন। তাঁর এই ব্রিগেডের তিনটি প্রধান দিক রয়েছে: রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসনিক আধিকারিক, এবং তৃণমূল স্তরের নারী শক্তি

Add Zee News as a Preferred Source

১. রাজনৈতিক ফ্রন্টলাইনার্স (পার্লামেন্ট ও বিধানসভা)
অভিজ্ঞ নেত্রী: চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা এবং বীরবাহা হাঁসদাদের মতো নেত্রীরা সরাসরি প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাজ সামলান। বিশেষ করে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও শশী পাঁজা মমতার অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী।

সংসদে নারী শক্তি: কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায় এবং সাজদা আহমেদের মতো নেত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে দিল্লিতে দলের হয়ে সরব। মহুয়া মৈত্রর মতো বাগ্মী নেত্রীও এই ব্রিগেডের এক বড় মুখ।

টলিউড থেকে রাজনীতি: তৃণমূল নেত্রী তাঁর ব্রিগেডে গ্ল্যামার জগতকেও কাজে লাগিয়েছেন। সায়নী ঘোষ, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জুন মালিয়ার মতো জনপ্রিয় মুখদের তিনি ময়দানি রাজনীতিতে দক্ষ সেনাপতি হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

২. প্রশাসনিক 'আয়রন লেডি' (আমলাতন্ত্র)
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার চালানোর নেপথ্যে অনেক দক্ষ মহিলা আমলা কাজ করেন। তিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে মহিলাদের বসাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জেলা শাসক (DM) এবং পুলিশ সুপার (SP) পদে তাঁর আমলে প্রচুর মহিলা আধিকারিক দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

নবান্নের শীর্ষ স্তরের নীতি নির্ধারণেও মহিলা সচিবদের প্রাধান্য চোখে পড়ার মতো।

এটি বর্তমানে রাজ্যের সবথেকে জনপ্রিয় প্রকল্প। মহিলাদের হাতে সরাসরি নগদ টাকা পৌঁছে দিয়ে তাঁদের হাতখরচ বা ছোটখাটো প্রয়োজনের জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দিচ্ছে এই প্রকল্প। সাধারণ শ্রেণির মহিলারা মাসে ১০০০ টাকা এবং তফশিলি জাতি/উপজাতিভুক্ত মহিলারা মাসে ১২০০ টাকা করে পাচ্ছেন।

২. বাল্যবিবাহ রোধ ও উচ্চশিক্ষা: কন্যাশ্রী

রাষ্ট্রপুঞ্জ (UN) দ্বারা স্বীকৃত এই প্রকল্প বাংলার মেয়েদের জীবন বদলে দিয়েছে।

১৮ বছর বয়স পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে গেলে বার্ষিক স্কলারশিপ এবং ১৮ বছর বয়সে এককালীন ২৫,০০০ টাকা দেওয়া হয়।

এর ফলে রাজ্যে বাল্যবিবাহের হার যেমন কমেছে, তেমনই স্কুল-কলেজে মেয়েদের ড্রপ-আউট হওয়ার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

৩. স্বাস্থ্য সুরক্ষা: স্বাস্থ্যসাথী
এই প্রকল্পের বিশেষত্ব হলো, বীমার কার্ডটি পরিবারের মহিলা সদস্যের (বাড়ির গিন্নি) নামে ইস্যু করা হয়। এর মাধ্যমে পরিবারের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার খরচ মেটানো যায়, যা পরিবারে মহিলার গুরুত্ব ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করেছে।

৪. উচ্চশিক্ষায় সহায়তা
রূপশ্রী: যেসব দরিদ্র পরিবার মেয়ের বিয়ের খরচ নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তাঁদের এককালীন ২৫,০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড: উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্ররাও ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহজ শর্তে ঋণ পাচ্ছেন।

৫. সামাজিক নিরাপত্তা ও অন্যান্য
বিনামূল্যে রেশন: খাদ্যসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে চাল-গম নিশ্চিত করায় বাড়ির মহিলাদের হেঁশেল চালানোর দুশ্চিন্তা কমেছে।

সাইকেল প্রদান (সবুজ সাথী): নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের সাইকেল দেওয়ায় তাঁদের যাতায়াত সহজ হয়েছে এবং আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG): গ্রামবাংলার লক্ষ লক্ষ মহিলাকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে তাঁদের ক্ষুদ্র ঋণের সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা ছোট ব্যবসা শুরু করতে পারেন।

৬. প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চায়েত স্তরে মহিলাদের জন্য ৫০% আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করেছেন। এছাড়া সরকারি চাকরিতেও মহিলাদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা রয়েছে।

দেখে নেওয়া যাক একনজরে মহলা প্রার্থীর তালিকা-

সংহিতা রায় বাসুনিয়া- সিতাই

স্বপ্না বর্মন- রাজগঞ্জ

অর্পিতা ঘোষ- বালুরঘাট

সাবিনা ইয়াসমিন- সুজাপুর

মধুপর্ণা ঠাকুর- বাগদা

ঋতুপর্ণা আঢ্য- বঁনগা দক্ষিণ

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য- দমদম উত্তর

অদিতি মুন্সী- রাজারহাট গোপালপুর

সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়- বরানগর

বর্ণালী ঠাকুর- কুলপি

লাভলি মৈত্র- সোনারপুর দক্ষিণ

নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়- চৌরঙ্গী

বীণা মণ্ডল- স্বরূপনগর

নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি- বাসন্তী

বর্ণালী ধারা- কুলপি

সোমাশ্রী বেতাল- সাতগাছিয়া

প্রিয়া পাল- সাঁকরাইল

শ্রেয়া পাণ্ডে- মানিকতলা

রত্না চ্যাটার্জী- বেহালা পশ্চিম

স্বাতী খণ্ডকর- চণ্ডীতলা

প্রতিভা রাণী মাইতি- নারায়ণগড়

সন্ধ্যারাণী টুডু- মানবাজার

তনুশ্রী হাঁসদা- রাণীবাঁধ

মন্দিরা দলুই- রায়না

অসীমা পাত্র- ধনিয়াখালি

বসুন্ধরা গোস্বামী- পূর্বস্থলী উত্তর

লীলাবতী সাহা- সাঁইথিয়া

কবিতা মণ্ডল- মানিকচক

লিপিকা বর্মন ঘোষ- মালদা

ইমানী গোস্বামী- সুতি

শাওনি সিংহ রায়- মূর্শিদাবাদ

বর্ধমান- প্রতিমা রজক

নওদা- শাহিনা মুমতাজ

ঘাটাল- শ্যামলী সর্দার

ভবানীপুর- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
TMCtmc candidate list 2026Aditi HansdaSayantika bandyopadhyayAditi MunsiWest Bengal Assembly Election 2026Mamata BanerjeeAbhishek BanerjeeSubrata Bakshi
