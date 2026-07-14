ডোরিনায় 'না' পুলিসের, জলকাদার ব্রিগেডে ঘোর আপত্তি, মমতার একুশে জুলাইয়ে সভা তাহলে কোথায়?

পিয়ালী মিত্র ও প্রবীর চক্রবর্তী: ডোরিনা ক্রসিংয়ে কালীঘাট তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের সভা করার আর্জি খারিজ করেছে লালবাজার। কারণ মেয়ো রোডে অন্য একটি কর্মসূচি রয়েছে। তাতে গোলমালের আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে, ব্রিগেডের জলকাদায় সভা করতে নারাজ মমতান্থীরা। তবে এবার কী করবে কালীঘাট তৃণমূল? এটাই এখন বড় প্রশ্ন।
একুশে জুলাইয়ের সভা হতে আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকী। কিন্তু সেই সভা করার জন্য জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না কালীঘাট তৃণমূল। গান্ধী মূর্তির পাদদেশে একুশে জুলাইয়ের সভা করেছে ঋতব্রত তৃণমূল কংগ্রেস। আর কালীঘাট তৃণমূল এখনও জায়গা খুঁজে চলেছে।
কলকাতা পুলিস বলছে কালীঘাটপন্থীরা একুশে জুলাইয়ের সভা করুক ব্রিগেডে। কিন্তু মমতাপন্থীদের বক্তব্য, এই বর্ষার জলকাদায় ব্রিগেডে সভা করা সম্ভব নয়। এরকম পরিস্থিতিতে মমতাপন্থীদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছে কংগ্রেস। তারা আবার মমতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাদের শহিদ মিনারে তাদের একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে।
ব্রিগেডে সভা করা নিয়ে শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ব্রিগেডে যাব কেন? এই জলকাদায় কেউ ব্রিগেডে সভা করে নাকি! গোড়ালি ঢুবে যাওয়া জল হয়ে ওখানে। আগে একবার মিটিং করে দেখেছি ওখানে। শহিদ মিনার আরও খারাপ।
কালীঘাট তৃণমূলের ওই আপত্তি নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক সৌমেন চক্রবর্তী বলেন, ওরা এখন অনেক ওজর সামনে নিয়ে আসছেন। কিন্তু তারা যখন সরকারে ছিলেন তখন বিরোধীরা এই অজুহাত দিলে তারা কি মানতেন? ওরা নিজেও জানেন যে তারা একটা কোণ ঠেসে গিয়েছেন। অর্থাত্ সংরক্ষিত দল হিসেবে তাঁরা অবস্থান করছেন। ওরা ব্রিগেড ভরাতে পারবেন বলে বিশ্বাস হয় না। এমনকি ওরা যদি মেট্রো চ্যানেলেও সভা করেন তাহলে সেখানে কত লোক হবে তা ভাবার বিষয়।
একুশে জুলাইয়ে তাঁদের সভা নিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা তো বারবার বলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের প্রধান পরামর্শদাতা। উনি থাকুন আমরা চাই। উনি যদি আসতে চান তাহলে স্বাগত।
এদিকে, প্রশ্ন উঠছে ব্রিগেড ভরবে না তাই ব্রিগেডে না যাওয়ার সাফাই কালীঘাট তৃণমূলের? গতকাল কালীঘাটপন্থী দুই নেতা লালবাজারে পুলিস কর্তাদের সঙ্গে সভা করে একুশে জুলাইয়ের সভা নিয়ে। তাদের বলা হয়ে ব্রিগেডে সভা করতে। কিন্তু তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এই বর্ষায় ব্রিগেডে সভা করা সম্ভব নয়। পাল্টা ডোরিনা ক্রসিংয়ের সভা করার অনুমতিও বাতিল হয়েছে। ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের একুশে জুলাইয়ের সভা নিয়ে এখন চরম অনিশ্চয়তা। বিজেপির কটাক্ষ, ব্রিগেড ভরাতে গেলে যে জনবল দরকার তা মমতাপন্থীদের নেই। ফলে ব্রিগেডে না করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় শিবির।
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