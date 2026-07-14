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ডোরিনায় 'না' পুলিসের, জলকাদার ব্রিগেডে ঘোর আপত্তি, মমতার একুশে জুলাইয়ে সভা তাহলে কোথায়?

TMC 21 July Meeting: ব্রিগেডে সভা করা নিয়ে শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ব্রিগেডে যাব কেন? এই জলকাদায় কেউ ব্রিগেডে সভা করে নাকি! গোড়ালি ঢুবে যাওয়া জল হয়ে ওখানে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 14, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:47 PM IST
ডোরিনায় 'না' পুলিসের, জলকাদার ব্রিগেডে ঘোর আপত্তি, মমতার একুশে জুলাইয়ে সভা তাহলে কোথায়?
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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