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মমতাই সুপ্রিমো! ঋতব্রতদের ‘দল দখল’ রুখতে রাতারাতি কমিশনে গেল তৃণমূলের নতুন তালিকা

Mamata Banerjee: মমতা-অভিষেককে বাদ দিয়ে অরূপ রায়কে চেয়ারপার্সন ঘোষণা ঋতব্রতদের, পাল্টা ঘুঁটি কালীঘাটের!রাতারাতি সংশোধিত তালিকা পাঠাল মমতা। একই দিনে তৈরি হল জোড়া জাতীয় কমিটি, এবার ফয়সালা করবে কমিশন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 23, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:53 AM IST
মমতাই সুপ্রিমো! ঋতব্রতদের ‘দল দখল’ রুখতে রাতারাতি কমিশনে গেল তৃণমূলের নতুন তালিকা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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