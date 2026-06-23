/মমতাই সুপ্রিমো! ঋতব্রতদের ‘দল দখল’ রুখতে রাতারাতি কমিশনে গেল তৃণমূলের নতুন তালিকা

প্রবীর চক্রবর্তী: তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে চলা নজিরবিহীন ক্ষমতা দখলের লড়াই এবার পৌঁছাল নির্বাচন কমিশনের দরজায়। দল কার—মমতার নাকি ঋতব্রতর? ‘আসল তৃণমূল’ দাবি করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের দল দখলের সমস্ত পরিকল্পনা মাটি করতে রাতারাতি বড় পদক্ষেপ নিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার রাতেই তাঁর তৈরি সংশোধিত ন্যাশানাল ওয়ার্কিং কমিটির (National Working Committee) সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য নির্বাচন কমিশনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।
নিউটাউন বনাম কালীঘাট: সোমবার ঠিক কী ঘটেছিল?
সোমবার বিকেলে নিউটাউনে বিশেষ অধিবেশন ডাকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের বিদ্রোহী গোষ্ঠী। সেখানে মমতা বা অভিষেককে পুরোপুরি বাদ দিয়ে একটি নতুন জাতীয় কর্মসমিতি ঘোষণা করা হয়। এই নতুন কমিটিতে দলের চেয়ারপার্সন করা হয় অরূপ রায়কে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে হন সাধারণ সম্পাদক। নিয়ম মেনে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এই তালিকা কমিশনে জমা দেওয়ার কথা ছিল তাঁদের।
ঋতব্রতদের এই পরিকল্পনা টের পেয়েই সোমবার রাতে তড়িঘড়ি পাল্টা ঘুঁটি চালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিউটাউনের বৈঠক চলাকালীনই কালীঘাটে বসে তৈরি হয় সংশোধিত জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটি এবং রাতারাতি তা পাঠিয়ে দেওয়া হয় দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দফতরে।
মমতার সংশোধিত কমিটিতে কে কোন পদে?
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সই করা নতুন তালিকায় পুরনো ও বিশ্বস্ত মুখের ওপরেই ভরসা রাখা হয়েছে। এখানে চেয়ারপার্সন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য সভানেত্রী: চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, যুগ্ম সম্পাদক: ডেরেক ও’ব্রায়েন ও দোলা সেন, কোষাধ্যক্ষ: শুভাশিস চক্রবর্তী। তবে গত ৫ জুনের কমিটিতে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে রাখা হলেও, সোমবার রাতের সংশোধিত নতুন তালিকা থেকে তাঁকে এক্কেবারে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বাদ পড়েছেন আরও বেশ কয়েকজন।
কেন এই মরিয়া লড়াই?
ভোটের ধাক্কায় ঘাসফুল শিবিরে আড়াআড়ি ফাটল ধরেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিধানসভায় নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করে ইতিমধ্যেই ‘আসল’ বিরোধী দলের তকমা ছিনিয়ে নিয়েছে ঋতব্রতপন্থীরা। এবার তাদের লক্ষ্য ছিল মূল দলটিকে নিজেদের দখলে নেওয়া। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাতারাতি কমিশনে তালিকা পাঠিয়ে দলের রাশ নিজের হাতেই ধরে রাখতে মরিয়া প্রয়াস চালালেন।
জল কি গড়াবে আদালতে?
একই দলের দুই আলাদা জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটি নিয়ে এখন তীব্র আইনি লড়াইয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কোন কমিটিকে নির্বাচন কমিশন বৈধতা দেবে, তা নিয়েই এখন আসল দড়িটানাটানি। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, নির্বাচন কমিশনের পর এই ‘আসল তৃণমূল’ চেনার লড়াই শেষ পর্যন্ত আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে।
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