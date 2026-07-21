/চারশো কেস!, একুশের মঞ্চ থেকে বিরাট প্রশংসা, অভিষেক সম্পর্কে কী বললেন মমতা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল ভেঙে যাওয়ার পেছনে ও হারের পেছনে দলের বহু নেতাই অভিষেককেই দায়ী করছেন। মদন মিত্র, অনুব্রত মণ্ডল, দলে থাকা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বহু নেতাই অভিষেকের দিকে কামান দেগেছেন। দলের এমন এক পরিস্থিতিতে একুশে জুলাইয়ের সভা থেকে সেই অভিষেকেরই প্রশংসা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
একুশে জুলাইয়ের সভায় মমতা বলেন, তোলাবাজি করতে করতে সিপিএমওকেও ছাপিয়ে গিয়েছে বিজেপি। আমাদের কয়েকটা নির্দিষ্ট লোক করে খেয়েছে আর বিজেপি তাদের রক্ষাকবচ হয়েছে। আমি ওদের বলে রাখি পাড়ার লোকরা আপনাদের বেরতে দিচ্ছে না। পুলিস নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে। আমার কোনও সিকিউরিটি নেই। আমি একা। অভিষেকের কোনও সিকিউরিটি নেই। আমরা কিন্তু একা।
আপনারা কেসকে ভয় পাচ্ছেন! অভিষেকের বিরুদ্ধে কত কেস হয়েছে? চারশো কেস। ও তো ভয় পাচ্ছে না! কারণ ও জানে এটা অসম্মান করার, ভয় দেখানোর জন্য। কোনও কেসে এভিডেন্স দিতে পারবে না। প্রথম বলছে থানায় এস। তারপর বলছে একজনকে দিয়ে এফআইআর করে দাও। এতদিন সাধু ছিলেন। অভিযোগ থাকলে এতদিন চুপ ছিলেন কেন? আমি এই পুলিসকে চিনি না। আমি মনে করি পুলিস নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে। সবাইকে বলি ভয় পাবেন না। যোগা করবে বলে ৭ দিন রাস্তা আটকে রেখেছিল। আর ইদের নামাজ পড়তে দেয়নি। আমাদের ভিক্টোরিয়া হাউসে দেয়নি, মেয়ো রোড দেয়নি। তার পরেও দেখুন আদালত যা বলেছে সেটা মেনই চলছি। মনে রাখবেন আগামী দিনে জোট করার চেষ্টা করব। না করলে আমরা ইন্ডিয়ান অ্যাসেন্স করব। আজও যারা ভয় পাচ্ছেন তারা রুখে দাঁড়ান। যে বেইমানি করবে তাকে সমর্থন করার দরকার নেই। মানুষ আজ অসহায়। তাদের পাশে দাঁড়ান। বিজেপি লুটেরা। বিজেপি থেকে দেশ বাঁচান। দরকার হলে ককরোচের প্রোগ্রামে নিজেও যাবে।
মমতা এদিন আরও বলেন, আগামী দিন ঘর থেকে বের হতে হবে। কোন এলাকায় কাদের অ্যারেস্ট করা হচ্ছে তা ঠিক করে দিচ্ছে বিজেপির বালিশ পার্টি। একুশে জুলাই ফিরে আসুক বারবার। আসল তৃণমূল আমরা। নতুন করে বলার দরকার নেই। সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিলেই সবকিছু হয় না। আজ থেকে পথ চলা শুরু হল। আগামী আন্দোলেন যারা থাকবেন ভালো। যারা থাকবেন না তারা পেছনে থাকুন। নেতারা গিয়েছেন কর্মীরা যাননি। গলা দিয়ে দেব, কিন্তু মাথা দেব না। নেতাজিকে, রবীন্দ্রনাথকে অসম্মান করছে। সব শিক্ষা ব্যবস্থায় সবাই নাকি চোর, উনি নাকি সাধু। কারণ রাতের অন্ধকারে মাথায় চাদর ঢাকা দিয়ে বিজেপির সঙ্গে যোগযোগ করে। ভোটের আগে অনেক গদ্দার বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করছিল। যারা পুরেনো কর্মীর ছিল তারা ফিরে আসুন। মা বোনদের নিয়ে আসুন,সংখ্য়ালঘুদের নিয়ে আসুন। এর পরের প্রোগ্রাম ব্লক থেকে শুরু, গ্রাম থেকে শুরু। আমাদের দল থাকছে, থাকবে। লড়াই করব। মানুষকে বলব বিজেপির বিরুদ্ধে জোট বাঁধুন। কলকাতা, জেলার মানুষ বুঝতে পারেছে কী অত্যাচার করছে ওরা। যদি তৈরি থাকেন তাহলে কথা দিন আমায়। জেলা যাওয়ার জন্য তৈরি। গোটা রাজ্যকে জেল অ্যানাউন্স করে দিন। জেলে গেলে অম্মানিত হবেন না। জেলে গেলে আপনাকে মালা পরিয়ে নিয়ে আসবে। সাহস থাকলে বিজেপিতে চলে যান। বিজেপি স্পনসরড টিমে থাকবেন না। তৃণমূলকে রোখা যাবে না। আসল তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ। বিজেপি হঠাও, বাংলা বাঁচাও। উই ওয়ান্ট জাস্টিস। খেলা হবে। আজ থেকে রাস্তায় নামা শুরু হল।
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