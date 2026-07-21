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চারশো কেস!, একুশের মঞ্চ থেকে বিরাট প্রশংসা, অভিষেক সম্পর্কে কী বললেন মমতা?

Mamata on Abhishek Banerjee: মতা এদিন আরও বলেন, আগামী দিন ঘর থেকে বের হতে হবে। কোন এলাকায় কাদের অ্যারেস্ট করা হচ্ছে তা ঠিক করে দিচ্ছে বিজেপির বালিশ পার্টি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 21, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:41 PM IST
চারশো কেস!, একুশের মঞ্চ থেকে বিরাট প্রশংসা, অভিষেক সম্পর্কে কী বললেন মমতা?
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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