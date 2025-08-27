Bansdroni Incident: সাতসকালে বাঁশদ্রোণীর রাস্তায় রক্তাক্ত মহিলা, ছুরিতে কোপাচ্ছে বর্বর স্বামী!

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
নবনীতা সরকার | Updated By: Aug 27, 2025, 01:05 PM IST
অয়ন ঘোষাল ও সন্দীপ প্রামাণিক:  সাতসকালে রক্তারক্তি কাণ্ড শহর কলকাতায় (Kolkata) বাঁশদ্রোণীর (Bansdroni) ব্রহ্মপুর (Brahmapur) এলাকায়। বাড়ির সামনে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সকালবেলা এক মহিলাকে এমন রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে চমকে যান সকলেই।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বহুদিন ধরেই দাম্পত্য কলহ চলছিল হরিপদ নস্কর এবং তাঁর স্ত্রী অসীমার। বিগত কয়েক দিনে তা মাত্রাছাড়া হয়ে যায়। অনুমান, তার জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। পারিবারিক কলহকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যকর ঘটনায় রক্তাক্ত হলেন এক গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে আজ সকাল প্রায় ৮টার সময় ব্রহ্মপুর সুকুর আলির চায়ের দোকানের সামনে। সকাল ৮টা নাগাদ ব্রহ্মপুরের একটি চায়ের দোকানের সামনে দম্পতির মধ্যে বচসা শুরু হয়। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে বচসা।  ঘটনাটি ঘটেছে আজ সকাল প্রায় ৮টার সময় ব্রহ্মপুর সুকুর আলির চায়ের দোকানের সামনে। সকাল ৮টা নাগাদ ব্রহ্মপুরের একটি চায়ের দোকানের সামনে দম্পতির মধ্যে বচসা শুরু হয়। 

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্রহ্মপুরের এ–ওয়ান এলাকায় বাস করেন অসীমা নস্কর ও তাঁর স্বামী হরিপদ নস্কর। অসীমা নস্কর স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল। হরিপদর সন্দেহ ছিল স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে, যা থেকেই বারবার দাম্পত্য কলহ তৈরি হত।

আজ সকালে প্রকাশ্যে দু'জনের মধ্যে উত্তপ্ত বাগবিতণ্ডার সময় হরিপদ হঠাৎই ছুরি বের করে অসীমার গলায় আঘাত করে। ঘটনাটি ঘটে তাঁর নাবালক ছেলের চোখের সামনে। 

এদিন প্রকাশ্য রাস্তায় স্বামী হামলা করার পর চিৎকার করে ওঠেন মহিলা। তার ফলে আশপাশের লোকজন চলে এলে কোনও রকমে তিনি প্রাণে বাঁচেন। কারণ লোকভয়ে অভিযুক্ত যুবক সেখান থেকে পালিয়ে যান।

এই মুহূর্তে মহিলার শারীরিক অবস্থা যথেষ্ট সঙ্কটজনক। বর্তমানে তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে (SSKM Hospital) নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 

