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মধ্যরাতে ভায়রা-ভাইকে ঘিরে ধরে গুলি, বাইক চালিয়ে পলাতক খরগোশ

Kolkata Shootout: সূত্রের খবর শনিবার রাত বারোটা নাগাদ নর্থপোর্ট থানা এলাকার পাথুরিয়া ঘাটে এসে পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় কার্তিক

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 30, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:40 PM IST
মধ্যরাতে ভায়রা-ভাইকে ঘিরে ধরে গুলি, বাইক চালিয়ে পলাতক খরগোশ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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