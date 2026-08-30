/মধ্যরাতে ভায়রা-ভাইকে ঘিরে ধরে গুলি, বাইক চালিয়ে পলাতক খরগোশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাতের শহরে চলল গুলি। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তি আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনাটি ঘটেছে নর্থ পোর্ট থানা এলাকার মন্ডল স্ট্রিটে। যে গুলি করেছে এবং যে আহত হয়েছে তারা একে অপরের আত্মীয়। পারিবারিক বিবাদের কারণেই গুলি বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে।
পুলিস সূত্রে খবর, গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির নাম সন্তোষ চৌধুরী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযুক্ত কার্তিক সংকার ওরফে খরগোশ এখন পলাতক। স্থানীয় সূত্রে খবর, গুলিবিদ্ধ সন্তোষ চৌধুরী এবং হামলাকারী কার্তিক সনকার সম্পর্কে ভায়রা ভাই।
কার্তিকের সঙ্গে তার স্ত্রীর বেশ কিছুদিন ধরে পারিবারিক বিবাদ চলছিল। তাকে কেন্দ্র করেই পরিবারের অন্যদের সঙ্গে গন্ডগোল। পরিবারের লোকেদের দাবি সে কারণেই ভাইরা ভাই সন্তোষ চৌধুরী উপরে হামলা চালায় সে।
সূত্রের খবর শনিবার রাত বারোটা নাগাদ নর্থপোর্ট থানা এলাকার পাথুরিয়া ঘাটে এসে পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় কার্তিক। এলাকা ফাঁকা হয়ে যেতেই সন্তোষকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে কার্তিক। সন্তোষের পেটে গুলি লাগে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখনই অভিযুক্ত একটি স্কুটিতে চেপে চম্পট দেয়। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
হাসপাতালে সন্তোষের আত্মীয়দের অভিযাগ, ওরা ৫-৭ জন ছিল। প্রথমে এসে ওরা মাটিতে গুলি করে। বড়বাজার স্টেশনের কাছে পাথুরিঘাটা ঘাটের কাছে ওই ঘটনা ঘটে। রাত বারোটা নাগাদ এসে ওরা ৫-৭টা গুলি করে মাটিতে। তার পর সন্তোষের পেটে গুলি করে বাইক নিয়ে পালিয়ে যায়। সন্তোষের শারীরিক অবস্থা ভালো না হওয়ায় প্রথমে তাকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করি। তারপর পুলিসের কাছে গিয়ে এফআইআর করেছি।
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