Maniktala Election 2026 Result: ভোটাররা কাকে শ্রেয় মনে করলেন? গড়রক্ষাকর্ত্রী শ্রেয়াকে, না গৈরিক তাপসকে?

Maniktala Election 2026 Result: ভোটাররা কাকে শ্রেয় মনে করলেন? গড়রক্ষাকর্ত্রী শ্রেয়াকে, না গৈরিক তাপসকে?
Maniktala Election 2026 Result: ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ২০২৪ সালের উপ-নির্বাচন পর্যন্ত মানিকতলায় মোট ১৮টি বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে টানা চারবার জয়ী হয়েছে তৃণমূল এখানে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তর কলকাতার প্রাচীন জনপদ মানিকতলা। কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা আসনের একটি এটি। কলকাতা পুরসভার আটটি ওয়ার্ড (১১ থেকে ১৬, ৩১ এবং ৩২ নম্বর ওয়ার্ড) রয়েছে এই নির্বাচনী এলাকায়। শেষ পাওয়া খবরে মানিকতলায় পিছিয়ে সাধনকন্যা শ্রেয়া পাণ্ডে, ২০০০ ভোটে এগিয়ে তাপস রায়।
রাজনৈতিক বিবর্তন ও নির্বাচনী ইতিহাস
বামপন্থীদের আধিপত্য
ঐতিহাসিকভাবে আসনটি বামপন্থীদের এক শক্তিশালী দুর্গ হিসেবে পরিচিত। তারা মোট ১২ বার এখানে জয়ী হয়েছে (সিপিআই ১০ বার এবং সিপিআইএম ২ বার)। ১৯৫২ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত টানা ১১ বার তারা এই আসনে জিতেছিল। ২০০৬ সালে বামপন্থীরা এখানে শেষবার জয়লাভ করে।
তৃণমূলের উত্থান
২০০১ সালে তৎকালীন কংগ্রেস বিধায়ক পরেশ পাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবগঠিত তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর এই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রথম জয় আসে। পরে ক্রমশ এখানে তৃণমূল বড় শক্তিতে পরিণত হয়। এবং বর্তমানে তারা এখানে যথেষ্ট শক্তিশালী। ২০১১ সাল থেকে টানা চারবার জয়ী হয়েছে তৃণমূল এখানে।
সাধন পাণ্ডে
একটা সময় মানিকতলা আর সাধন পাণ্ডে (তৃণমূলের) প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছিল। ২০১১ এবং ২০১৬ সালে সাধন পাণ্ডে বড় ব্যবধানে সিপিআইএম প্রার্থীদের পরাজিত করেন। ২০২২ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে ২০২৪ সালের উপ-নির্বাচনে তাঁর স্ত্রী সুপ্তি পাণ্ডে বিজেপির কল্যাণ চৌবেকে রেকর্ড ৬২,৩১২ ভোটে পরাজিত করেন।
ভোটের পরিসংখ্যান ও ভোটারদের ঝোঁক
২০০৯ সাল থেকে হওয়া চারটি লোকসভা নির্বাচনের সবকটিতেই মানিকতলা বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস লিড বজায় রেখেছে। তবে ২০১৯ এবং ২০২৪ সালে বিজেপির সঙ্গে তাদের লড়াই হাড্ডাহাড্ডি ছিল।
২০১৯: তৃণমূল মাত্র ৮৬১ ভোটে (০.৬০%) এগিয়ে ছিল।
২০২৪: লোকসভা নির্বাচনে এই লিড বেড়ে দাঁড়ায় ৩,৫৭৫ ভোটে (২.৫০%)।
ভোটার তালিকা
মানিকতলা এমন এক বিরল কেন্দ্র, যেখানে ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা সামান্য কমেছে (২,১১,২১৪ থেকে ২,১০,৪৬৪)। এটি সম্পূর্ণ শহুরে এক কেন্দ্র এবং এখানকার ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতির হার বেশ ভালো। ২০২৪ সালে ভোটদানের হার ছিল ৬৮.৫৩%।
ঐতিহ্য ও ল্যান্ডমার্ক
১৮৮৯ সালে মানিকতলা 'ইস্ট সাবার্বান মিউনিসিপ্যালিটি'র অংশ ছিল। ১৯২৩ সালে কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। পুরনো কলকাতার আভিজাত্য এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব এখানে আজও অম্লান।
মানিকতলা বাজার ও ঘড়ি বাড়ি
মানিকতলা বাজার কলকাতার অন্যতম প্রাচীন ও ব্যস্ততম বাজার (বিশেষ করে মাছ ও সবজির জন্য বিখ্যাত)। বাজারের কেন্দ্রে অবস্থিত শতাব্দীপ্রাচীন 'ঘড়ি বাড়ি' এখানকার প্রধান ল্যান্ডমার্ক। গৌরীবাড়ি বদ্রীদাস জৈন মন্দির, দেশবন্ধু পার্ক এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থান এই এলাকার খুব কাছেই অবস্থিত।
যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিকাঠামো
মধ্য কলকাতার প্রাণকেন্দ্র হওয়ায় মানিকতলার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। এপিসি রোড, বিবেকানন্দ রোড এবং যতীন সেন সরণি এই এলাকাকে শ্যামবাজার, রাজাবাজার এবং উল্টোডাঙার সঙ্গে যুক্ত করেছে। শিয়ালদহ স্টেশন (৩ কিমি) এবং হাওড়া স্টেশন (৪ কিমি) মানিকতলার অত্যন্ত নিকটবর্তী। মেট্রো সংযোগের জন্য গিরিশ পার্ক এবং শিয়ালদহ স্টেশন ব্যবহৃত হয়। ঐতিহাসিক ট্রাম পরিষেবাও মেলে এখানে। আজও এই এলাকাকে এসপ্ল্যানেড ও উল্টোডাঙার সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে ট্রামই। বিমানবন্দর এখান থেকে মাত্র ১১ কিমি দূরে।
২০২৬-এর দিকে নজর
২০০৯ সাল থেকে হওয়া আটটি নির্বাচনেই (উপ-নির্বাচন-সহ) তৃণমূল জিতলেও ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তারা এই আসনকে একেবারেই নিশ্চিত হিসেবে ধরে নিতে পারছে না। বিজেপি খুব দ্রুত ব্যবধান কমিয়ে আনছে। ভোটারদের সামান্যতম পরিবর্তনের হাওয়া বইলে এই প্রথমবার বিজেপির ঝুলিতে মানিকতলা আসনটি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। লড়াই হবে মূলত তৃণমূলের জমি রক্ষা বনাম বিজেপির প্রথম জয়ের মধ্যে।
দুই দফায় মিটল ভোট
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিলে ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিলে বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্য জুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR)। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশি ভোটারকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার রয়েছে! পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
