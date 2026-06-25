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লোহালক্কড়ের ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মরতে-মরতে গভীর রাতে ফোন বাড়িতে; আর্তি 'আমি মরে যাব, আমাকে বাঁচাও'!

Manu kumar Phone Call from Taratala Warehouse Collapse: মনু কুমার এবং ঘি কুমার বিহারের মুঙ্গের বাসিন্দা। মনু কুমার গতকাল গভীর রাতে, ফোন করে জানায়, সে মরে যাবে,কাতর আর্তি-- 'আমাকে বাঁচাও।' এরপর মনু কুমারের পরিবারের তরফ থেকে সেনাকে সে কথা জানানো হয়। সকাল ৬ টা নাগাদ উদ্ধার করা হয় তাঁকে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 25, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:04 PM IST
লোহালক্কড়ের ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মরতে-মরতে গভীর রাতে ফোন বাড়িতে; আর্তি 'আমি মরে যাব, আমাকে বাঁচাও'!
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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