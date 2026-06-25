লোহালক্কড়ের ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মরতে-মরতে গভীর রাতে ফোন বাড়িতে; আর্তি 'আমি মরে যাব, আমাকে বাঁচাও'!

অয়ন শর্মা: তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউনের ছাদ ভেঙে পড়েছিল বুধবার দুপুরে। আটকে পড়েছিলেন বহু শ্রমিক। প্রাথমিক ভাবে ৩ জন মারা গেলেও, পরে মৃতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। আহতদের এসএসকেএমে চিকিৎসা চলছে। এখনও উদ্ধারকাজ চলছে। আটকে থাকা মানুষদের উদ্ধারের কাজে তড়িঘড়ি নেমে পড়েছিল দমকল, পুলিস, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। আসে সেনাও। ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ও অগ্নিমিত্রা পাল। একটু পরে শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। আরও একটু পরে যান মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং শুভেন্দু অধিকারীও। তিনি অবশ্য প্রথম থেকেই ফোনে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন।
আশ্চর্য, অদ্ভুত
আজ, বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে মৃত ও আহতদের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে ক্ষতিপূরণ। তবে এরই মধ্যে আশ্চর্যজনক দুটি ঘটনা সামনে এসেছে। দু'জন অদ্ভুতভাবে এই দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন। একজন একেবারেই সুরক্ষিত। অন্যজন সারারাত ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে থাকার পরেও তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তিনি এখন মৃত্য়ুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। কিন্তু আশ্চর্যজনক ঘটনা কী?
গল্প হলেও সত্যি
মনু কুমার, এবং ঘি কুমার বিহারের মুঙ্গের বাসিন্দা। মনু কুমার গতকাল গভীর রাতে, ফোন করে জানায়, সে মরে যাবে,কাতর আর্তি-- 'আমাকে বাঁচাও।' এরপর মনু কুমারের পরিবারের তরফ থেকে সেনাকে সে কথা জানানো হয়। সকাল ৬ টা নাগাদ উদ্ধার করা হয় তাঁকে। এর মধ্যে আজ সকালে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগে মৃত্যু হয় ঘি কুমারের। আর অতি সংকট জনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি মনু কুমার।
রাখে হরি মারে কে!
রাখে হরি মারে কে প্রবাদই সত্য হল নীলা দেবীর ক্ষেত্রে। নীলা দেবী, খিদিরপুর হাইড রোডের বাসিন্দা। সাত থেকে আট মাস ধরে কাজ করছেন তারাতলার এই অভিশপ্ত গোডাউনে। জল দেওয়ার কাজ করতেন তিনি। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে তাঁর জায়গায় গতকাল কাজে গিয়েছিল বোদন মুন্ডা। সেই বোদন এখন গুরুতর যখন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।
কেঁপে উঠত ছাদ?
নিজের এই বেঁচে যাওয়ার জন্য নীলা দেবী ভাগ্যকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। গতকাল যদি তিনি কাজে যেতেন, তাহলে হয়তো তাঁকেও আজ হাসপাতালের বেডেই শুয়ে থাকতে হত এসএসকেএম-এ। অথবা মৃত্যুও হতে পারত তাঁর! তাঁর কথায়, আগে থেকেই এই গোডাউনের ছাদ কেঁপে উঠত। তা সত্ত্বেও পেটের জ্বালা মেটাতে কাজ করে যেতে হত।
তারাতলা আপডেট
প্রসঙ্গত, সর্বশেষ পাওয়া অ্যালার্টে মৃতের সংখ্যাদাঁড়িয়েছে ১১! আসানসোলের রানিগঞ্জের বাসিন্দা নবীন সিংয়ের মৃত্যু হয়েছে।
১. কৃষ্ণ চৌধুরী (৩০)
২. রোহিত চৌধুরী (৪০)
৩. রাহুল চৌধুরী (১৭)
৪. চন্দ্রমা চৌধুরী (৬০), কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা
৫. পাপ্পু রজক (৪০), শ্যামনগরের বাসিন্দা
৬.আসগর হোসেন (৫৫), খিদিরপুরের বাসিন্দা
৭.সাহিল সর্দার (১৭) সুন্দরবনের বাসন্তীর বাসিন্দা
(ওঁর পরিবারে দাবি, সাহিলের মৃত্যু হয়েছে)!
৮.ঘি কুমার (১৭) বিহার মুঙ্গেরের বাসিন্দা
৯.হাসান ইমাম (৪৪) মেটিয়াবুরুজের বাসিন্দা
১০. গনেশ কালিন্দী (৪৫) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন
১১. নবীন সিং -- আসানসোল রানিগঞ্জের বাসিন্দা। স্ত্রী-সহ পরিবার-পরিজন হাতের ট্যাটু দেখে চিহ্নিত করে তাঁকে। গতকাল রাত থেকে পরিবার হাসপাতালে অপেক্ষা করছিল।
লোহার স্তূপে আর্তনাদ
তারাতলায় ব্রেসব্রিজ ট্রান্সপোর্ট ডিপোর কাছে বুধবার ছাদ ভেঙে পড়ার ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়রা জানান, গোডাউনটির নির্মাণকাজ চলছিল। চলছিল ছাদ ঢালাইয়ের কাজ। এদিনও অন্য দিনের মতো কর্মীরা কাজে এসেছিলেন। কাজ শুরু হওয়ার পরে ঘটনার সময় তাঁরা একসঙ্গে বসে চা খাচ্ছিলেন। সেই সময়েই অতর্কিতে ভেঙে পড়ে ছাদটি। ভিতরে আটকে পড়েন তাঁরা। ঘটনাস্থলেই বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয় বলে প্রাথমিক খবর ছিল। জানা যায়, ৩ জন মারা গিয়েছেন। প্রাথমিক ভাবে ভিতরে কম করে ৫০-৬০ জন আটকে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল। পরে মৃতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এখনও অনেকে এসএসকেএমে ভর্তি।
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