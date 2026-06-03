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Surendranath College: কলেজগুলো রিসর্টে পরিণত হয়েছে, সুরেন্দ্রনাথে বিপুল টাকা-বেডরুম নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ

Surendranath College: অভিযোগ, তৃণমূল নেতা দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ছেলে শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যই ৬-৭ মাস আগেই এই ঘর গুলি বানানো হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 03, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:55 AM IST
Surendranath College: কলেজগুলো রিসর্টে পরিণত হয়েছে, সুরেন্দ্রনাথে বিপুল টাকা-বেডরুম নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ

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Sekender Abu Zafar

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কলেজগুলো রিসর্টে পরিণত হয়েছে, সুরেন্দ্রনাথে বিপুল টাকা-বেডরুম নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ
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