/Surendranath College: কলেজগুলো রিসর্টে পরিণত হয়েছে, সুরেন্দ্রনাথে বিপুল টাকা-বেডরুম নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ

নান্টু হাজরা: কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইউনিয়ন রুমের আলমারিতে মিলল উই ধরা লাখ লাখ টাকা। দুটি ব্যাগে ছিল ওই বিপুল টাকা। পাশাপাশি পাওয়া গিয়েছে মদের বোতল, কন্ডোম ও খুঁজে পাওয়া গিয়েছে একটি শোয়ার ঘরও। গত ৪ তারিখ নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ওই ইউনিয়ন রুমটিতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কলেজে এমন সব জিনিস উদ্ধারের ঘটনায় এবার মুখ খুললেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।
বুধবার দিলীপ ঘোষ বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থা কোথায় পৌঁছে গেছে বুঝতে পারছেন তো? কলেজ ইউনিভার্সিটি গুলো রিসর্ট তৈরি হয়েছে।। এটাই তো চলেছে, কোনও ইউনিয়ন নেই, কেউ যেতে পারবে না। অনলাইন ব্যবস্থার জন্য কত লড়াই করতে হয়েছে তারপরও হয়নি।। এক একটা কোর্সে ভর্তি করতে ৩০ থেকে ৬০ হাজার টাকা নেওয়া হতো, যেসব ভালো কোর্স আছে সেকানে টাকা দিয়ে ভর্তি করা হতো।। ইউনিভার্সিটি, কলেজগুলোর যদি এই পরিবেশ হয়, মেডিকেল কলেজের যদি ডাক্তারি ধর্ষিতা হয়ে যায়, কত নিচে নেমেছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। আর সেটা মমতা ব্যানার্জি সব জানেন।। শুধু টাকা লুঠ করার জন্য এসব করেছে।।
কলেজ থেকে অস্ত্র উদ্ধার নিয়ে দিলীপ বলেন, যেখানে হার্মাদদের আড্ডা হবে অ্যান্টি সোশ্যালদের আড্ডা হবে সেখানে হাতিয়ার থাকবে মদের বোতল থাকবে, বাকি সব থাকবে। কসবা 'ল কলেজে কী হল? ওদের পার্টির কর্মীকেই নিজেদের পার্টির নেতা ধর্ষণ করল। এইতো কলেজগুলোর হাল। একটা দুটো প্রকাশ্যে আসছে বলে আপনারা জানতে পারছেন খবর করেছেন। প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি কলেজে এই একই রকম পরিস্থিতি আছে। বাবা মায়েরা চিন্তা করতেন ছেলে-মেয়েদেরকে পাঠাবেন কিনা। তাই এখান থেকে বাংলার বাইরে সবাই চলে যেতে পড়াশোনা করতে।
উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র সংসদের আর্থিক লেনদেন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন সজল ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে চিঠি পাঠিয়ে এনিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন। এত টাকা কী ভাবে ইউনিয়ন রুমে এল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। গোটা ঘটনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তৃণমূলের ছাত্র নেতাদের নিশানা করেছেন বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ। মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ ক্ষোভ উগরে দিয়ে প্রশ্ন তোলেন, "কতটা অতিরিক্ত এবং অবৈধ টাকা থাকলে মানুষ কোটি কোটি টাকা এভাবে ফেলে রাখে যে তা উইপোকায় খেয়ে যায়?
অভিযোগ, তৃণমূল নেতা দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ছেলে শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যই ৬-৭ মাস আগেই এই ঘর গুলি বানানো হয়েছে । সেই ঘরে রয়েছে আলমারি, গদি, বালিশ, কম্বল- মোটামুটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে সবরকম ব্যবস্থাই রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এসব নাকি তৃণমূলের নেতাদের রিফ্রেশমেন্টের জন্যই বানানো হয়েছিল।
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