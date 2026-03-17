  • TMC Candidate List 2026: বেলেঘাটায় নেই পরেশ পাল, বারাসতে লড়ছেন না চিরঞ্জিত: ছাব্বিশে মমতার তালিকায় বাদ পড়লেন যাঁরা

TMC Candidate List 2026: বেলেঘাটায় নেই পরেশ পাল, বারাসতে লড়ছেন না চিরঞ্জিত: ছাব্বিশে মমতার তালিকায় বাদ পড়লেন যাঁরা

TMC Candidate List 2026:    তালিকায় থেকে বাদ পড়েছেন ৭৪ বিধায়ক। কেন্দ্র বদলে গিয়েছে ১৫ জনের।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 17, 2026, 07:16 PM IST
TMC Candidate List 2026: বেলেঘাটায় নেই পরেশ পাল, বারাসতে লড়ছেন না চিরঞ্জিত: ছাব্বিশে মমতার তালিকায় বাদ পড়লেন যাঁরা
বেলেঘাটায় নেই পরেশ পাল, বারাসতে লড়ছেন না চিরঞ্জিত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে মহারণ। বাংলায় ভোটযুদ্ধ। পাহাড়ের ৩ আসন বাদ। রাজ্যের ২৯১ আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিল তৃণমূলতালিকায় একাধিক নতুন মুখ। বাদ পড়লেন শাসকদলের অনেক বিধায়কও। যেমন, বেলেঘাটায় এবার টিকিট পেলেন না পরেশ পাল। জোড়সাঁকোয় নেই বিদায়ী বিধায়ক বিবেক গুপ্ত।  তালিকায় থেকে বাদ পড়েছেন ৭৪ বিধায়ক। কেন্দ্র বদলে গিয়েছে ১৫ জনের।

একুশে জিতেছিলেন, ছাব্বিশে টিকিটই পেলেন না যাঁরা
---
বেলেঘাটা-পরেশ পাল
জোড়াসাঁকো-বিবেক গুপ্ত
বারাসত-চিরঞ্জিত চক্রবর্তী
মহেশতলা-দুলাল দাস
হলদিয়া-তপন দাস
কাঁথি উত্তর-বনশ্রী মাইতি
ডোমকল-জাফিকুল ইসলাম
কল্যাণী-রামেন্দু সিং
শীতলকুচি-পার্থপ্রতিম রায়
মাথাভাঙা-জয়ন্ত রায়
ফলতা- শংকর নস্কর

ছাব্বিশে নতুন মুখ
---
বেলেঘাটা-কুণাল ঘোষ
জোড়াসাঁকো-বিজয় উপাধ্যায়
বারাসত-সব্যসাচী দত্ত
মহেশতলা-শুভাশিষ দাস
হলদিয়া-তাপসী মণ্ডল
কাঁথি উত্তর-দেবাশিস ভুঁইয়া
কল্যাণী-অতীন্দ্রনাথ মণ্ডল
শীতলকুচি-হরিহর দাস
মাথাভাঙা-সাবলু বর্মন
ফলতা-জাহাঙ্গীর খান

প্রার্থী বদল হয়েছে মুর্শিদাবাদের ডোমকল কেন্দ্রে। একুশের এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন জাফিকুল ইসলাম। জিতেওছিলেন তিনি। কিন্তু ছাব্বিশে টিকিট পাননি জাফিকুল। তাঁর বদলে এবার ডোমকুলে ঘাসফুল প্রতীকে লড়বেন হুমায়ুন কবীর। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় বিদায়ী বিধায়ক তিনি।

ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে পাহাড়ে ৩ আসনে লড়ছে  না তৃণমূল। কালিম্পং, দার্জিলিং ও কার্শিয়াং কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে তৃণমূলের জোটসঙ্গী অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা নিজেদের প্রতীকে ভোটে লড়বে অনীতের দল। চব্বিশে লোকসভা ভোটে কিন্তু পাহাড়ের ৩ আসনেই তৃণমূলের প্রার্থী ছিল। শাসকদলের প্রার্থীদের সমর্থন দিয়েছিল  ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। বিধানসভা ভোটে আবার তিন আসনে এবার তাদের প্রার্থীকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

