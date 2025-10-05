English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
High Price in Lakshmi puja: কী রকম বেড়েছে জিনিসপত্রের দাম? যেমন, মূর্তিপ্রতি প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ টাকা দাম বেড়েছে! দাম বেড়েছে ফলমূল, ফল ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের।

সৌমিত্র সেন | Oct 5, 2025, 05:51 PM IST
High Price in Lakshmi puja: ছোট প্রতিমার দামই বেড়েছে ১৫০ টাকা! পাল্লা দিয়ে আগুন ফুল-ফল ও পুজোর আনুষঙ্গিক জিনিস! হতাশ বাঙালি...

অয়ন শর্মা: আগামীকাল, সোমবার কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো (Kojagori Lakshmi Puja)। এদিন বাঙালির ঘরে-ঘরে পুজো। কিন্তু ঘরে লক্ষ্মী আনতে গিয়ে মানুষ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন লক্ষ্মীছাড়া এক বাজারে। কেন লক্ষ্মীছাড়া? বাজারে আগুন দাম সবকিছুর (High Price)। ছোঁয়া যাচ্ছে না কিচ্ছু। সব মিলিয়ে তাই বাজারে-বাজারে এক লক্ষ্মীছাড়া মনোভাব। 

ঊর্ধ্বমুখী মূল্য

প্রতিমা থেকে ফল-- প্রত্যেকটি জিনিসেরই দাম বেড়েছে। বলছেন ক্রেতা থেকে বিক্রেতা উভয়েই। কিন্তু ঘরে লক্ষ্মীপুজো তো করতেই হয়, তাই অনেকেই বাজেট কাটছাঁট করে, সাধ্যের মধ্যেই কোনও রকমে তাঁদের সাধ পূরণের চেষ্টা করছেন। আজ, ভবানীপুরের যদুবাবুর বাজারে আসা মানুষজন বলছেন, প্রত্যেকটা জিনিসের দাম বেড়ে গিয়েছে! 

প্রতিমামূল্য

কী রকম বেড়েছে? যেমন, গত বছরের তুলনায় এবছর দাম বেড়েছে লক্ষ্মীপ্রতিমার। কতটা বেড়েছে? দাম বেড়েছে মূর্তিপ্রতি প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ টাকা! একটি দেড় ফুট লক্ষ্মীপ্রতিমার দাম পড়ছে ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা! যেটা গত বছর ছিল ১০০ থেকে ১৫০ টাকা কম। 

দামের তালিকা

রাত পোহালেই লক্ষ্মীপুজো। আসুন, তার আগে দেখে নিই দামের তালিকা:

ফল

আপেল-- ১৮০ টাকা প্রতি কেজি
আতা-- ১৫০ টাকা প্রতি কেজি
আঙুর-- ৩০০ টাকা প্রতি কেজি
শসা-- ৬০ টাকা প্রতি কেজি
নাশপাতি-- ১২০ টাকা প্রতি কেজি
বেদানা-- ২০০ টাকা প্রতি কেজি

ফুল

পদ্ম ফুল-- ২০ টাকা প্রতি পিস
গাঁদা ফুলের মালা-- ৫০টাকা প্রতি পিস

প্রতিমা

দেড় হাত লক্ষ্মীঠাকুর ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা
দু'হাত লক্ষ্মীঠাকুর সাড়ে ৭৫০ টাকা

আনুষঙ্গিক

ছোট ডাব-- ৩০ টাকা প্রতি পিস
কলা পাতা-- ২০ টাকা বান্ডিল

