High Price in Lakshmi puja: ছোট প্রতিমার দামই বেড়েছে ১৫০ টাকা! পাল্লা দিয়ে আগুন ফুল-ফল ও পুজোর আনুষঙ্গিক জিনিস! হতাশ বাঙালি...

High Price in Lakshmi puja: ছোট প্রতিমার দামই বেড়েছে ১৫০ টাকা! পাল্লা দিয়ে আগুন ফুল-ফল ও পুজোর আনুষঙ্গিক জিনিস! হতাশ বাঙালি...
High Price in Lakshmi puja: কী রকম বেড়েছে জিনিসপত্রের দাম? যেমন, মূর্তিপ্রতি প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ টাকা দাম বেড়েছে! দাম বেড়েছে ফলমূল, ফল ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের।
অয়ন শর্মা: আগামীকাল, সোমবার কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো (Kojagori Lakshmi Puja)। এদিন বাঙালির ঘরে-ঘরে পুজো। কিন্তু ঘরে লক্ষ্মী আনতে গিয়ে মানুষ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন লক্ষ্মীছাড়া এক বাজারে। কেন লক্ষ্মীছাড়া? বাজারে আগুন দাম সবকিছুর (High Price)। ছোঁয়া যাচ্ছে না কিচ্ছু। সব মিলিয়ে তাই বাজারে-বাজারে এক লক্ষ্মীছাড়া মনোভাব।
আরও পড়ুন: School Collapsed: আচমকা ভেঙে পড়ল স্কুলবাড়ি! তখন প্রার্থনা চলছিল, মারণ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ল বহু পড়ুয়া...আর্তি চাপা পড়ল রক্তে...
ঊর্ধ্বমুখী মূল্য
প্রতিমা থেকে ফল-- প্রত্যেকটি জিনিসেরই দাম বেড়েছে। বলছেন ক্রেতা থেকে বিক্রেতা উভয়েই। কিন্তু ঘরে লক্ষ্মীপুজো তো করতেই হয়, তাই অনেকেই বাজেট কাটছাঁট করে, সাধ্যের মধ্যেই কোনও রকমে তাঁদের সাধ পূরণের চেষ্টা করছেন। আজ, ভবানীপুরের যদুবাবুর বাজারে আসা মানুষজন বলছেন, প্রত্যেকটা জিনিসের দাম বেড়ে গিয়েছে!
প্রতিমামূল্য
কী রকম বেড়েছে? যেমন, গত বছরের তুলনায় এবছর দাম বেড়েছে লক্ষ্মীপ্রতিমার। কতটা বেড়েছে? দাম বেড়েছে মূর্তিপ্রতি প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ টাকা! একটি দেড় ফুট লক্ষ্মীপ্রতিমার দাম পড়ছে ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা! যেটা গত বছর ছিল ১০০ থেকে ১৫০ টাকা কম।
দামের তালিকা
রাত পোহালেই লক্ষ্মীপুজো। আসুন, তার আগে দেখে নিই দামের তালিকা:
ফল
আপেল-- ১৮০ টাকা প্রতি কেজি
আতা-- ১৫০ টাকা প্রতি কেজি
আঙুর-- ৩০০ টাকা প্রতি কেজি
শসা-- ৬০ টাকা প্রতি কেজি
নাশপাতি-- ১২০ টাকা প্রতি কেজি
বেদানা-- ২০০ টাকা প্রতি কেজি
ফুল
পদ্ম ফুল-- ২০ টাকা প্রতি পিস
গাঁদা ফুলের মালা-- ৫০টাকা প্রতি পিস
আরও পড়ুন: Nasa Closed: অবিশ্বাস্য! বন্ধ হয়ে গেল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা'! এ কী অবস্থা আমেরিকার?
প্রতিমা
দেড় হাত লক্ষ্মীঠাকুর ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা
দু'হাত লক্ষ্মীঠাকুর সাড়ে ৭৫০ টাকা
আনুষঙ্গিক
ছোট ডাব-- ৩০ টাকা প্রতি পিস
কলা পাতা-- ২০ টাকা বান্ডিল
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)