Wedding season: বিয়ে শুধু মন্ত্র নয়, ভালোবাসার ঐতিহ্য! নতুন শুরুর প্রতিটি সাজে জড়িয়ে থাক কারিগরের হাতের স্পর্শ...

Wedding season: বিয়ে শুধু মন্ত্র নয়, ভালোবাসার ঐতিহ্য! নতুন শুরুর প্রতিটি সাজে জড়িয়ে থাক কারিগরের হাতের স্পর্শ...
Bridal jewellery: বিয়ের মরসুমে ৮৫ বছরের ঐতিহ্য নিয়ে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস এনেছে ‘বিবাহ কালেকশন’ ও আকর্ষণীয় ছাড়। সোনা, হীরা ও রুপোর গয়নায় ছাড়ের পাশাপাশি রয়েছে ১০ লক্ষ টাকার জুয়েলারি ভাউচারের সুযোগও।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের দিনটি কেবল একটি তারিখ নয়, এটি এক নতুন জীবনের শুরু। একটা বিশাল উৎসব, যেখানে শুধু আনন্দ নয়, আমাদের দেশের শিল্প আর কারিগরিও নতুন করে প্রাণ পায়। সারা পৃথিবীতে যখন অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ততা, ভারত তখন ৪৬ লক্ষ বিয়ের মহা-আয়োজনে মগ্ন, যা দেশের অর্থনীতিতে বিশাল শক্তি যোগ করে । এই বিশাল কর্মকাণ্ডের মধ্যে আপনার সাজ যেন হারিয়ে না যায়, তাই সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস এনেছে বিশেষ উদ্যোগ।
৮৫ বছরের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস আপনার জন্য তৈরি করেছে 'বিবাহ কালেকশন', যা আপনার সাজকে করে তুলবে সময়ের সেরা গল্প । এই সংগ্রহে আছে এমন গয়না, যা একদিকে ক্লাসিক, আবার অন্যদিকে আধুনিক। এই সংগ্রহটি ফুটিয়ে তুলেছেন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কিয়ারা আদভানি ।
এই বিশেষ উপলক্ষ্যে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের এমডি ও সিইও, শুভঙ্কর সেন বলেন, "বিয়ের মরসুমের আনন্দ আরও বাড়াতে, আমরা সোনা, হীরা, প্ল্যাটিনাম এবং রুপোর গয়নার গড়নের ওপর আকর্ষণীয় ছাড় দিচ্ছি । এছাড়াও হীরা, গসিপ ও জেমস্টোন কেনার মূল্যেও থাকছে বিশেষ সুবিধা । আমাদের উদ্দেশ্য হলো, গ্রাহকরা যখন তাদের পছন্দের গয়না নির্বাচন করবেন, তখন যেন এই সুবিধাগুলি তাদের অভিজ্ঞতাকে আরও আনন্দময় করে তোলে ।"
এইবার জেনে নাও আপনার জন্য কী কী বিশেষ সুবিধা থাকছে:
স্বর্ণালঙ্কারের মজুরিতে ৩৫% পর্যন্ত ছাড় ।
হীরার মূল্যে ২০% পর্যন্ত ছাড় ।
৫ লক্ষ টাকার ওপরের কেনাকাটায় জিতে নিতে পারেন ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের জুয়েলারি ভাউচার ।
সর্বোত্তম কারিগরি এবং সাশ্রয়ী মূল্যের প্যাকেজ (স্বর্ণালঙ্কার ৫ লক্ষ টাকা থেকে, হীরার গয়না ৩ লক্ষ টাকা থেকে) ।
এই বিশেষ সুযোগগুলো চলবে ১৪ নভেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত । এই বিশেষ দিনে আপনার মনের মতো গয়না বেছে নিতে পারেন সেনকোর ১৯২-এর বেশি শোরুম থেকে।
