Kolkata Blast: সাতসকালে কলকাতায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, কেঁপে উঠল এলাকা, স্থানীয়দের ভয়ংকর দাবি...

বিক্রম দাস: সাতসকালে কলকাতায় ভয়ংকর বিস্ফোরণ। সকাল ৬.১৫ নাগাদ পাইকপাড়াতে বন্ধ ক্লাবের কাছে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, আশপাশের বহুতলের টিনের চাল উড়ে যায় বিস্ফোরণে। কীভাবে বিস্ফোরণ তা এখনও স্পষ্ট নয়, ঘটনাস্থলে পুলিস। স্থানীয়দের দাবি দাবি বোমা মজুত করে রাখায় বিস্ফোরণ। সকাল থেকে তীব্র আতঙ্কে স্থানীয়রা।
ঘটনাস্থলে বোম্ব স্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াড এসে পৌঁছায়। তল্লাশি চলছে এলাকায় কোথাও আর বোমা বা বিস্ফোরক আছে কিনা। এখনও ক্লাবের মধ্যে অনেক বোমা পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ। এই বোমা কোথা থেকে এল, তা এখনও জানা যায়নি। আরও জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে ৬টি বোমা উদ্ধার হয়েছে, তিনটি ছোটো তিনটি বড়, সব কটাই তাজা বোমা। কটা বিস্ফোরণ হয়েছে জানতে ফরেনসিকের সাহায্য নেওয়া হবে।
এক স্থানীয় জানান, 'আমার বাড়ির পাশেই বিস্ফোরণ ঘটেছে। বাড়ির ছয়তলার উপর কেঁপে ওঠে। একসঙ্গে অনেকগুলি বোমা ফাটে। সাত-আট বছর ধরে ক্লাবটি বন্ধ পড়েছিল। এটা কে করেছে, বোঝা যাচ্ছে না।' অন্য একজন বলেন, 'দমকলকর্মীরা এসে বোমা নিষ্ক্রিয় করে চলে যান।'
ক্লাবের সভাপতি বলেন, 'এটা ধারণার বাইরে। প্রায় পাঁচ বছর ধরে এই ক্লাব বন্ধ। কিছুদিন যাবত্ এক বাড়িকে কেন্দ্র বাইরের কিছু অচেনা লোক এখানে যাতায়াত করছে। ক্লাবের পিছনের দরজা, দেওয়াল, টালি ভেঙে বোমা রাখা হয়েছে। প্রোমোটিং বা ব্যক্তিগত কারণেই এই ঘটনা ঘটানো হয়ে থাকতে পারে।'
