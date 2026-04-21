Saltlake Hospital Fire: ফিরল মৃত্যুপুরী দুঃসহ AMRI-র স্মৃতি: এবার সল্টলেকে আনন্দলোক হাসপাতালে ভয়াবহ আগুন, প্রাণভয়ে স্যালাইন হাতে রাস্তায় রোগীরা

Anandalok Hospital Fire: আনন্দলোক হাসপাতালে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। ৪০ জন রোগী নিয়ে তুমুল চাঞ্চল্য হাসপাতাল জুড়ে। গোটা হাসপাতাল ঢেকে যায় কালো ধোঁয়ায়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 21, 2026, 12:16 PM IST
নান্টু হাজরা: সল্টলেক আনন্দলোক হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। হাসপাতালের দ্বিতীয় তলে আগুন লাগে বলে জানা যায়। তড়িঘড়ি হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় রোগীদের। প্রাথমিক অনুমান, ক্যাথ ল্যাবের এসির শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লাগে। আগুনের জেরে গোটা হাসপাতাল কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। তীব্র আতঙ্কে হুড়োহুড়ি। এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থলে দমকলের চারটি ইঞ্জিন।

আরও জানা গিয়েছে, হাসপাতালে মোট ৪০ জন রোগী ছিলেন। তাদের সকলকে ওই হাসপাতালের অন্য ব্রাঞ্চে স্থান্তারিত করা হয়েছে। সকাল ১১টা নাগাদ আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে। এখনও পর্যন্ত হাসপাতালের তরফ থেকে কোনও বিবৃতি মেলেনি।

আরও পড়ুন:Manipur Earthquake: ঘুমন্ত অবস্থায় শক্তিশালী ঝটকা, প্রাণভয়ে রাস্তায় মানুষ: ভোরবেলা জোরাল ভূমিকম্প

উল্লেখ্য, সোমবার বর্ধমানে নার্সিংহোমে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। পূর্ব বর্ধমানের নবাবহাট এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত অন্নপূর্ণা নার্সিংহোমে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সোমবার হঠাৎ করেই নার্সিংহোমে আগুন লাগে, যার জেরে মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে রোগী, চিকিৎসক এবং পরিজনদের মধ্যে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলকর্মীরা। আগুন নেভানোর সময় এক দমকলকর্মী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। অগ্নিকাণ্ডের জেরে নার্সিংহোমে ভর্তি রোগীদের দ্রুত অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়। রোগীদের নিরাপদে সরিয়ে নিতে হিমশিম খেতে হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। পরিজনদের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে ।

প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ স্পষ্ট না হলেও, দমকল ও পুলিস যৌথভাবে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শর্ট সার্কিট না কি অন্য কোনও কারণে আগুন লেগেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং ঘটনাস্থলের আশেপাশে ভিড় জমে যায়।

আরও পড়ুন:Terrible Road Accident: মায়ের কোল আগলে বাঁচল শিশু, ঘাতক গাড়িতে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু লতিকার

প্রসঙ্গত, কলকাতার ইতিহাসে হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের কলঙ্কিত অধ্যায় AMRI। ২০১১ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকুরিয়ার আমরি (AMRI) হাসপাতালে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারান ৯২ জন। যাঁদের মধ্যে সিংহভাগই রোগী এবং হাসপাতালের দুই নার্স। তবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে নয়, বরং হাসপাতালের এসির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিষাক্ত ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়েই অধিকাংশ মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

রাত তখন আনুমানিক ৩টে। যখন রোগীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখনই হাসপাতালের বেসমেন্টে আগুনের সূত্রপাত হয়। বেসমেন্টে বেআইনিভাবে মজুত রাখা রাসায়নিক, তেলের ড্রাম এবং দাহ্য পদার্থ থাকায় মুহূর্তের মধ্যে আগুন বিধ্বংসী রূপ নেয়। হাসপাতালের সেন্ট্রাল এসি ডাক্ট দিয়ে সেই কালো বিষাক্ত ধোঁয়া দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে উপরের ওয়ার্ডগুলোতে। ধোঁয়ায় চারপাশ অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় রোগীরা পালানোর পথ খুঁজে পাননি।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Kolkata ED Raid: ১১০০ কোটি টাকার মাথা-ঘোরানো লেনদেনে ৫০০ কোটি শুধু লিকুইড ক্যাশ; ইডির জালে ধৃত ব্যবসায়ী জয়ের কীর্তিতে তোলপাড়
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় বিরাট খবর- প্রথম দফার ৩ দিন আগে হাইকোর্টে মাম...