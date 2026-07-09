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মমতা ঘনিষ্ঠ চিকিত্‍সকের মেয়ের ডিমোশন! ফেরাতে হবে বেতনও

Mamata Banerjee close aide:  মেডিক্যাল অফিসার থেকে সহকারী অধ্যাপক! তৃণমূলের আমলে স্বাস্থ্যতেও 'দুর্নীতি'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 09, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:46 PM IST
মমতা ঘনিষ্ঠ চিকিত্‍সকের মেয়ের ডিমোশন! ফেরাতে হবে বেতনও
Image Credit: মমতা ঘনিষ্ঠ চিকিত্‍সকের মেয়ের ডিমোশন! Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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মমতা ঘনিষ্ঠ চিকিত্‍সকের মেয়ের ডিমোশন! ফেরাতে হবে বেতনও
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