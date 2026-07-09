জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেডিক্যাল অফিসার থেকে সহকারী অধ্য়াপক! তৃণমূলের আমলে স্বাস্থ্যেও 'দুর্নীতি'। মমতা ঘনিষ্ঠ চিকিত্সকের মেয়ের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। সহকারী অধ্যাপকের পদ থেকে সরিয়ে তাঁকে মেডিক্য়াল অফিসার পদে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশিকা জারি করল স্বাস্থ্য দফতর।
রাজ্যে তখন ক্ষমতায় তৃণমূল। তত্কালীন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন চিকিত্সক এসপি দাস। শোনা যায়, একুশে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে নন্দীগ্রামে গিয়ে যখন আহত হন মমতা, তখন এই এসপি দাসই তাঁর পায়ে ব্যান্ডেড বেঁধে দিয়েছিলেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিত্সকও ছিলেন তিনি। মেয়ে রিয়াল দাসও পেশায় চিকিত্সক।
ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসেস ক্যাডারে চিকিত্সক হিসেবে কর্মরত ছিলেন রিয়াল। অভিযোগ, যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল এডুকেশন ক্যাডারে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হয় তাঁকে। তাও আবার খাস এসএসকেএমের মনোরোগ বিভাগে! রাজ্যে পালাবদলের পর চিকিত্সক রিয়াল দাসকে ফেরানো হল পুরনো পদে। শুধু তাই নয়, সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত থাকার সময় যে অতিরিক্ত বেতন ও ভাতা তিনি পেয়েছেন, সেই অতিরিক্ত অর্থ সরকারি নিয়ম মেনে তাঁর কাছ থেকে পর্যায়ক্রমে উদ্ধার করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে নির্দেশিকায়।
এখানেই শেষ নয়। চিকিত্সক রিয়াল দাসকে যখন সহকারী অধ্যাপর পদে নিয়োগ করা হয়, তখন ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসেসের এসডি ছিলেন ডা: তমালকান্তি ঘোষ। অভিযোগ, ফাইলে সই করতে রাজি না হওয়ায় পদ থেকে সরিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজে। সেখানে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করা হয়।
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