মেগা সিরিয়ালকেও হার মানাবে বিধানসভা! এবার ঋতব্রত শিবিরেও 'বিদ্রোহ'?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভায় মেগা আপডেট। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরেও এবার 'বিদ্রোহ'! বেসুরো বেশ কয়েকজন বিধায়ক? সূত্রের খবর তেমনই।
ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে জিতে তৃণমূলে ভাঙন ধরিয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বে জোট বেঁধেছেন বিক্ষুদ্ধ বিধায়ক। বস্তুত, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বদলে ঋতব্রতকেই বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দিয়েছেন স্পিকার। সেই ঋত-শিবিরেও বিদ্রোহের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বলে খবর।
বিধানসভায় অধিবেশন শুরু হয়ে গিয়েছে। অধিবেশনে রণকৌশল হবে? রীতি মেনে কীভাবে স্পিকারের সামনে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরবেন নবনির্বাচিত বিধায়করা? আজ, শুক্রবার অধিবেশন শেষে বিধাবসভায় বিরোধী দলনেতা ধরে বসেছিল বিশেষ পাঠশালা বা প্রশিক্ষণ শিবির। তাতে অংশ নেন বিধায়করা।
সূত্রের খবর, বিরোধী দলনেতা ঘরে বসেই ঋতব্রত শিবিরের দু'একজন বিধায়ক প্রশ্ন তোলেন, কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতীক ও ব্যাংক অ্য়াকাউন্ট নিয়ে মাথা ঘামানো হচ্ছে? আরও কয়েকজন বিধায়ক তাতে সমর্থন জানান। বলেন, এ বিষয়টি সমর্থনযোগ্য নয়।
এর আগে, গতকাল বৃহস্পতিবারই তৃণমূলের অ্য়াকাউন্টে কোটি কোটি 'কাটমানি' ঢোকার আশঙ্কায় বিধাননগর কমিশনারেটে দ্বারস্থ হন ঋত শিবিরে ১০ বিধায়ক। স্রেফ লিখিত অভিযোগ দায়ের করাই নয়, অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। এরপর আজ, মিন্টো পার্কে একটি বেসরকারি ব্যাংকে তৃণমূলের ৩ অ্যাকাউন্ট ফ্লিজ করে দেওয়ার নির্দেশ দেয় পুলিস।
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