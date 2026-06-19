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মেগা সিরিয়ালকেও হার মানাবে বিধানসভা! এবার ঋতব্রত শিবিরেও 'বিদ্রোহ'?

বিধানসভায় মেগা আপডেট। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরেও এবার 'বিদ্রোহ'! বেসুরো বেশ কয়েকজন বিধায়ক? সূত্রের খবর তেমনই।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 19, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:34 PM IST
মেগা সিরিয়ালকেও হার মানাবে বিধানসভা! এবার ঋতব্রত শিবিরেও 'বিদ্রোহ'?
Image Credit: এবার ঋতব্রত শিবিরেও &#039;বিদ্রোহ&#039;?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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