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Aroop Biswas: রক্ষাকবচ আছে, তবুও পালাচ্ছেন: কীসের এত ভয়! পুলিসের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলেই মঙ্গলেই অরূপের অমঙ্গল?

Aroop Biswas summons: আদালতের রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও তদন্তে সহযোগিতা করছেন না প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। 'মেসি কাণ্ডে' বিধাননগর দক্ষিণ থানার দেওয়া তিনটি নোটিসই তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। ১৬ জুন বেলা ১২টার ডেডলাইন পেরোলে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছে পুলিস।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 16, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:06 AM IST
Aroop Biswas: রক্ষাকবচ আছে, তবুও পালাচ্ছেন: কীসের এত ভয়! পুলিসের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলেই মঙ্গলেই অরূপের অমঙ্গল?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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