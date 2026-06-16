/Aroop Biswas: রক্ষাকবচ আছে, তবুও পালাচ্ছেন: কীসের এত ভয়! পুলিসের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলেই মঙ্গলেই অরূপের অমঙ্গল?

অয়ন ঘোষাল: আদালতের রক্ষাকবচ আছে। সেই রক্ষাকবচের প্রথম শর্ত হিসেবে তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতার কথা স্পষ্ট করে বলা আছে। তবু পালিয়ে বেড়াচ্ছেন অরূপ বিশ্বাস। গতকাল সোমবার ১৫ জুন মেসি কাণ্ডে তৃতীয় নোটিসও এড়িয়ে গেলেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ। আজ ১৬ জুন মঙ্গলবার দুপুর বারোটার ডেডলাইন পেরলে আদালতের দ্বারস্থ হবে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিস। বারবার হাজিরা এড়ানোয় পরবর্তী কড়া পদক্ষেপ হিসেবে অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আদালতে যাবে পুলিস, এমনটাই জানা গিয়েছে। আজ ১৬ তারিখ দুপুর বারোটা ডেডলাইন। সেটাও লঙ্ঘন হলে সেক্ষেত্রে আইনি জটিলতা আরও বাড়তে চলেছে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর।
পুলিস শেষ যে হাজিরার সমন দিয়েছিল অরূপ বিশ্বাসকে, তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে থানায় যাওয়ার নির্দেশ ছিল। সেই নির্ধারিত সময় ছিল গতকাল অর্থাৎ সোমবার বেলা ১২ টা। সেটা কিছুটা শিথিল করে আজ বেলা ১২ টা পর্যন্ত তার হাজিরার অপেক্ষা করবে বিধাননগর দক্ষিণ থানা। তবে সূত্রের খবর, আগামী ১৯ তারিখ নিজে থেকেই পুলিসের কাছে হাজিরা দিতে চেয়েছেন প্রাক্তন ক্রীড়া মন্ত্রী। সেক্ষেত্রে আরও ৩ দিন তাকে সময় দেওয়া হবে নাকি তার আগেই তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তে সাড়া না দেওয়া এবং অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে আদালতে পৌঁছে যাবে পুলিস, সেটাই দেখার।
উল্লেখ্য, অরূপ বিশ্বাসের নামে কী অভিযোগ?
কলকাতায় কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসিকে নিয়ে এসে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ বা মেগা ইভেন্ট করার নাম করে বিপুল টাকা তোলার অভিযোগ ওঠে। এই হাইপ্রোফাইল ইভেন্টের পেছনে কোটি কোটি টাকার আর্থিক নয়ছয় এবং জালিয়াতির অভিযোগ আসতেই তদন্তে নামে বিধাননগর পুলিস। যেহেতু অরূপ বিশ্বাস রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী ছিলেন, তাই এই ইভেন্ট এবং এর আর্থিক লেনদেনের পেছনে তাঁর কী ভূমিকা ছিল, তা জানতেই পুলিস তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়।
কেন এই তৃতীয় নোটিশ?
পুলিস সূত্রে দাবি করা হয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই অরূপ বিশ্বাসের কোনও খোঁজ মিলছে না। তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ এবং তিনি নিজের এলাকা বা বাড়িতেও নেই। বারবার হাজিরা এড়াচ্ছেন তিনি। এর আগে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পক্ষ থেকে তাঁকে দু-দুবার হাজিরার নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই তিনি তদন্তকারীদের এড়িয়ে গেছেন এবং থানায় হাজিরা দেননি।
পরপর দুবার নোটিস এড়িয়ে যাওয়ার পর এবং বর্তমান অবস্থান অজ্ঞাত থাকায়, আইনি চাপ আরও বাড়িয়ে পুলিস তৃতীয় নোটিস ইস্যু করে। তদন্তকারীদের স্পষ্ট বার্তা, প্রাক্তন মন্ত্রী যদি এবারও নোটিসের জবাব না দেন বা পুলিসের সামনে হাজির না হন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। ফুটবলকে কেন্দ্র করে এত বড় আর্থিক কেলেঙ্কারির মামলায় একজন হেভিওয়েট প্রাক্তন মন্ত্রীর নাম জড়ানো এবং তাঁর এভাবে ‘পলাতক’ থাকা শাসক দলের অস্বস্তি যে আরও বাড়াল, তা বলাই বাহুল্য।
মেসি-কাণ্ডে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাই কোর্টের রক্ষাকবচ পেয়েছেন অরূপ। আদালত জানিয়েছে, ১৭ আগস্ট পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিস। তবে প্রাক্তন মন্ত্রীকে কিছু শর্তও মানতে হবে। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, আইন মেনে তদন্ত হবে। পুলিস কোনও নোটিস দিলে অরূপকে যেতে হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)