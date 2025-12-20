English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Satadru Dutta: মেসিকাণ্ডে বড় আপডেট! শতদ্রু দত্তের অ্যাকাউন্ট থেকে ২২ কোটি টাকা ফ্রিজ করল SIT...

Messi in Kolkata: শুক্রবার বিধান নগর কমিশনারেট এ নিয়ে গিয়ে শতদ্রু দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিটের চার আইপিএস। কয়েক ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপরেই শনিবার ২২ কোটি টাকা ফ্রিজ করল সিটের তদন্তকারী আধিকারিকরা। শুক্রবারই শতদ্রু হাজরার বাড়িতে রেড করে সেখান থেকে প্রচুর নথি উদ্ধার হয়। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Dec 20, 2025, 06:30 PM IST
Satadru Dutta: মেসিকাণ্ডে বড় আপডেট! শতদ্রু দত্তের অ্যাকাউন্ট থেকে ২২ কোটি টাকা ফ্রিজ করল SIT...

নান্টু হাজরা: শতদ্রু দত্তের (Satadru Dutta) অ্যাকাউন্ট থেকে ২২ কোটি টাকা ফ্রিজ করল সিটের তদন্তকারী আধিকারিকরা। পুলিস সূত্রে খবর, মেসির ইভেন্টের (Messi in Kolkata) জন্য তোলা হয়েছিল এই টাকা। শনিবার বিষয়টি জানানো হয়েছে বিধান নগর আদালতে। শুক্রবারই শতদ্রু হাজরার বাড়িতে রেড করে সেখান থেকে প্রচুর নথি উদ্ধার হয় এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য নেয়। এরপরেই ফ্রিজ করা হল ২২ কোটি টাকা।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Satadru Dutta Case: পিঠে হাত দেওয়া বা জড়িয়ে ধরা পছন্দ হয়নি মেসির! পুলিসি জেরায় দাবি শতদ্রুর...

প্রসঙ্গত, শুক্রবার শতদ্রু দত্তর রিষড়ার বাড়িতে তদন্তে যায় বিধাননগর পুলিস। এদিন সকালে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিসের একটি দল রিষড়া বাঙুর পার্কে শতদ্রুর বাড়িতে যায়। মহিলা পুলিস কর্মী-সহ পাঁচজন আধিকারিক রিষড়া থানার পুলিসের সহযোগীতায় শতদ্রুর বাড়িতে ঢোকে। তিনতলা বাড়িতে সুইমিং পুল, ফুটবল মাঠ আছে। গত ১৩ ডিসেম্বর যুবভারতীতে মেসি শোয়ে তাণ্ডব, ভাঙচুরের পর শতদ্রুকে গ্রেফতার করে বিধাননগর পুলিস। শতদ্রুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আয়োজন সংস্থা হিসাবে যুবভারতীতে বিশৃঙ্খলার দায় তাঁর।

শুক্রবার বিধান নগর কমিশনারেট এ নিয়ে গিয়ে শতদ্রু দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিটের চার আইপিএস। কয়েক ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সেখানেই উঠে আসে বেশ কিছু প্রশ্ন। গোটা ইভেন্টের কী কী পরিকল্পনা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কী প্লানিং, এই সব বিষয় নিয়ে কাদের সাথে আলোচনা হয়েছিল? পুলিশের সাথে কী মিটিং হয়েছিল?এবং ডিসি অনিশ সরকারের সাথে সিডিউল নিয়ে আলোচনা হয়েছিল কিনা? বেশ কিছু ইভেন্টে সময়সূচি পরিবর্তন হয়েছিল সেগুলো কার নির্দেশে হয়েছিল? মেসি যখন মাঠে প্রবেশ করবে যে তালিকা দেওয়া হয়েছিল সেই তালিকা ছাড়াও এত লোক কার নির্দেশে ঢুকেছিল?

আরও পড়ুন- India's T20 World Cup Squad: ক্রিকেট মহলকে চমকে বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ গিল, ব্রাত্য শামি-পন্থও...

শতদ্রু দত্তকে জিজ্ঞেস করা হয়, আগে যে সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদে বয়ান তিনি দিয়েছিলেন সেই সমস্ত বিষয় নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার আগে মেসিকে নিয়ে মাঠে নামিয়ে এই পরিকল্পনা কার নির্দেশে? এত মানুষ মাঠে ডাকলে মেসি যখন থাকবে বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তৈরি হবে আন্দাজ করে ও কেন মাঠে এত ভিড় বাড়ানো হলো? মেসি একজন ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার সমস্ত কিছু জেনেও কেন এমনটা করা হল?

এই সমস্ত উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে সিটের তদন্তকারী আধিকারিকরা।এবং সেই কারণেই তাকে বিধান নগর কমিশনারেট অফিসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। শতদ্রু দত্ত সিটকে জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে, প্রথমে দেড়শো জনের গ্রাউন্ড এক্সেস কার্ড করা হয়েছিল | কিন্তু পরে প্রভাবশালীর চাপে এই সংখ্যাটাকে তিনগুণ বাড়াতে হয়েছিল। অনুষ্ঠানের যে শো ফ্লো ছিল মেসি মাঠে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে, সেই শো ফ্লো নষ্ট হয়ে যায়, কারণ মাঠে প্রচুর মানুষ ঢুকে পড়ে | পিঠে হাত দেওয়া বা জড়িয়ে ধরা এগুলো একদমই পছন্দ হয়নি মেসির | মেসি তার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিককে যে বিদেশ থেকে এসেছিল তাকে গোটা বিষয়টা জানায়|সেই ব্যক্তি শতদ্রু দত্তকে মাঠের মধ্যেই গোটাটা জানায় | এরপরেই শতদ্রু মাঠ খালি করার জন্য মরিয়া চেষ্টা করে , বারবার এনাউন্সমেন্ট করে কিন্তু কোন লাভ হয়নি। ভারত সফরের জন্য লিও মেসিকে ৮৯ কোটি টাকা দেয় শতুদ্র| সাথে ১১ কোটি টাকা ভারত সরকারকে ট্যাক্স বাবদ দেয় | এই ১০০ কোটি টাকার মধ্যে ৩০ শতাংশ টাকা স্পন্সরদের কাছ থেকে আসে,বাকি ৩০ শতাংশ টিকিট বিক্রি করে |

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Shatadru Dutta bank account frozenMessi Kolkata event SIT update₹22 crore frozen SITShatadru Dutta arrest news
পরবর্তী
খবর

Satadru Dutta: 'প্রভাবশালী চাপ' থেকে মেসি-ইভেন্টে 'কালো টাকা'! যুবভারতীকাণ্ডে সিটের জেরায় 'বিস্ফোরক' শতদ্রু! কোন কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে চান তদন্তকারীরা, জবাবে...
.

পরবর্তী খবর

Pakistani Beggars: ২৪ হাজার ভিখারিকে জোর করে ফেরত পাঠানো হল পাকিস্তানে! ধমকও দেওয়া হল ইসলামা...