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মেসিকাণ্ডে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর! ৩৩ হাজার দর্শকের টাকা ফেরাতে মরিয়া রাজ্য, ক্রীড়াক্ষেত্রে ৪০০ কোটির মাস্টারপ্ল্যান

মেসি দেখতে গিয়ে প্রতারিত হওয়া ৩৩ হাজার তরুণ ক্রীড়াপ্রেমীর টাকা ফিরিয়ে দেবে সরকার! জাতীয় ক্রীড়া দিবসের মঞ্চ থেকে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে বাংলাজুড়ে ক্রীড়া পরিকাঠামো ঢেলে সাজাতে ৪০০ কোটি টাকার বিশেষ বাজেট ও ১০০টি মিনি ইনডোর স্টেডিয়াম গড়ার মেগা পরিকল্পনা। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 29, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:08 PM IST
মেসিকাণ্ডে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর! ৩৩ হাজার দর্শকের টাকা ফেরাতে মরিয়া রাজ্য, ক্রীড়াক্ষেত্রে ৪০০ কোটির মাস্টারপ্ল্যান

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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