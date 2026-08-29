/মেসিকাণ্ডে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর! ৩৩ হাজার দর্শকের টাকা ফেরাতে মরিয়া রাজ্য, ক্রীড়াক্ষেত্রে ৪০০ কোটির মাস্টারপ্ল্যান

প্রবীর চক্রবর্তী: মেসিকে (Messi in Kolkata) প্রত্যক্ষ করার জন্য সারা বছরের সঞ্চিত টাকা দিয়ে টিকিট কেটে প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন কলকাতার হাজার হাজার তরুণ ফুটবলপ্রেমী। ৪,০০০ থেকে ৮,০০০ টাকা পর্যন্ত খরচ করে টিকিট কাটলেও শেষ পর্যন্ত চরম প্রতারিত হতে হয় তাঁদের। হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্মজয়ন্তী তথা জাতীয় ক্রীড়া দিবসের মঞ্চ থেকে সেই ৩৩ হাজার প্রতারিত দর্শককে বড় আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি ঘোষণা করেন, এই বিশাল অঙ্কের টাকা ফেরানোর জন্য প্রশাসনিক ও আইনি প্রক্রিয়া জোরকদমে শুরু করেছে রাজ্য সরকার। একই সঙ্গে রাজ্যে খেলাধুলার দৈন্যদশা ও প্রশাসনিক স্থবিরতার 'গাড্ডা' বুজিয়ে ক্রীড়া পরিকাঠামো আমূল বদলে ফেলার একাধিক মেগা ঘোষণা করেন তিনি।
ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও ১১ বছরের বকেয়া ফাইল:
অনুষ্ঠানে অলিম্পিয়ান গুরুবক্স সিংয়ের হাত দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। প্রবীণ ও সফল ক্রীড়াবিদদের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন যে, বিগত সরকারের আমলে ২০১৫ সাল থেকে দীর্ঘ ১১ বছর ধরে ক্রীড়াবিদদের সরকারি চাকরির ফাইল আটকে রাখা হয়েছিল। মেধা থাকা সত্ত্বেও পরিকাঠামো ও সহযোগিতার অভাবে অলিম্পিক্স, এশিয়ান গেমস বা জাতীয় ফুটবলে বাংলা আজ ওড়িশা বা ঝাড়খণ্ডের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে বলে আফসোস প্রকাশ করেন তিনি। একই সাথে খেলার সংস্থাগুলিতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধের বার্তা দেন।
৪০০ কোটির বাজেট ও পরিকাঠামো রূপরেখা:
রাজ্যের ক্রীড়া দফতরের জন্য ৮ মাসের বিশেষ ৪ ১০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। এর আওতায়:
১০০টি মিনি ইনডোর স্টেডিয়াম: ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রেই টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন ও জিম সমৃদ্ধ মিনি ইনডোর স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রথম বছরেই তৈরি হবে ১০০টি স্টেডিয়াম।
পরিকাঠামো পুনরুজ্জীবন ও অর্থ সাহায্য: অচল ও জীর্ণ শ্রী অরবিন্দ স্টেডিয়াম এবং জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। জাতীয় স্তরের বড় ক্লাবগুলিকে বছরে ১ কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। ১৪৫ জন কৃতি প্রতিযোগীকে সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি ৪ কোটি ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়।
নতুন পুরস্কার নীতি ও চাকরি: প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা অর্জনের শুরু থেকেই অ্যাথলিটদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে এবং পুলিশসহ বিভিন্ন সরকারি ক্ষেত্রে স্পোর্টস কোটা চালু হবে। চালু হচ্ছে 'অটল খেলরত্ন খেল সম্মান'।
'খেলো ইন্ডিয়া' ও দিল্লি থেকে ১,০০০ কোটি আনার চ্যালেঞ্জ:
কেন্দ্রের 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের ফান্ড আনতে ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ ও সচিব অবনীন্দ্র সিনাকে দিল্লি পাঠানো হচ্ছে। প্রাথমিক ১০০ কোটি টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলেও, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন একাধিক ডিপিআর (DPR) তৈরি করে প্রয়োজনে দিল্লি থেকে ১,০০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়ে আনার দায়িত্ব তিনি নিজে নেবেন।
অনুষ্ঠানে বুলা চৌধুরী, জ্যোতির্ময়ী শিকদার, পৌলমী ঘটক, দিব্যেন্দু বড়ুয়া ও কল্যাণ চৌবের মতো প্রথিতযশা ক্রীড়াবিদরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্যে নিরপেক্ষতার বার্তা দিয়ে শুভেন্দু হাসিমুখে জানান, "আমার বাড়িতে দুই পক্ষই আছে, আমি মোহনবাগান আর আমার মা ইস্টবেঙ্গল!"
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