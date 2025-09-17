English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kolkata Metro Railway: গত ২২ অগাস্ট রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ এই মেট্রো করিডর উদ্বোধন হয়েছিল জাঁকজমকের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এক মাসও পেরোনোর আগেই বড়সড় বিভ্রাটে থমকে দাঁড়াল গ্রিন লাইন

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Sep 17, 2025, 02:50 PM IST
Kolkata Metro Railway: ব্যস্ত সময়ে গ্রিন লাইনে বিভ্রাট, হাওড়া ময়দান-সেক্টর ফাইভ রুটে থমকে গেল মেট্রো পরিষেবা

অয়ন ঘোষাল: বিশ্বকর্মা পুজোর দিনই মেট্রো বিভ্রাট।  বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত চলাচলকারী সম্পূর্ণ গ্রিন লাইন মেট্রো পরিষেবা আচমকাই বন্ধ হয়ে গেল। সকাল পৌনে ১১টা থেকে গোটা লাইনেই বন্ধ রয়েছে মেট্রো চলাচল। তবে বেলা সোয়া বারোটা নাগাদ ওই লাইনের একাংশে পরিষেবা ফের চালু করা হয়। 

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা পাওয়ার ট্রিপের জেরে যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দেয়। ফলে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছে মেট্রো পরিষেবা। এতে বিপাকে পড়েন হাজার হাজার নিত্যযাত্রী। বিশেষ করে বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে রাস্তায় গাড়িঘোড়া তুলনামূলক কম থাকায় সাধারণ যাত্রীদের দুর্ভোগ আরও বেড়ে যায়।

গত ২২ অগাস্ট রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ এই মেট্রো করিডর উদ্বোধন হয়েছিল জাঁকজমকের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এক মাসও পেরোনোর আগেই বড়সড় বিভ্রাটে থমকে দাঁড়াল গ্রিন লাইন। যাত্রীদের অভিযোগ, নতুন পরিষেবা চালুর কিছুদিনের মধ্যেই এই ধরনের সমস্যা দেখা দেওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

ঘটনার জেরে চরম ভোগান্তির শিকার গ্রিন লাইন মেট্রোর যাত্রীরা। কর্তৃপক্ষের তরফে এখনো বিস্তারিত কোনও সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। বেলা সোয়া বারোটা নাগাদ হাওড়া ময়দান থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালু করা হয়। কিন্তু শিয়ালদহ থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত ট্রেন চলাচল চালু করা যায়নি। 

kolkata metroHowrah Sector Five MetroKolkata Metro Disruption
