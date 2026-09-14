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ইসকনে ছন্দপতন! মিড-ডে মিলে চার জেলায় ‘অক্ষয় পাত্রে’র অনুমোদন বাতিল রাজ্যের

Akshaya Patra Foundation:  আপাতত বহাল থাকবে পুরনো ব্যবস্থা। নবান্ন থেকে নোটিশ পাঠানো হল চার জেলায় মিড-ডে মিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 14, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:52 PM IST
ইসকনে ছন্দপতন! মিড-ডে মিলে চার জেলায় ‘অক্ষয় পাত্রে’র অনুমোদন বাতিল রাজ্যের
Image Credit: ইসকনে ছন্দপতন!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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