/ইসকনে ছন্দপতন! মিড-ডে মিলে চার জেলায় ‘অক্ষয় পাত্রে’র অনুমোদন বাতিল রাজ্যের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মিড-ডে মিলে বিতর্ক। হাওড়া, পুরুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের কয়েকটি এলাকায় স্কুলে খাবার সরবাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ‘অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশন’-কে। সেই অনুমোদন এবার বাতিল করে দিল রাজ্য সরকার। বস্তুত, সংশ্লিষ্ট জেলার মিড-ডে মিল দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের কাছে লিখিত নির্দেশ পাঠানো দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর তেমনই।
রাজ্যে পালাবদলের পর বড় সিদ্ধান্ত সরকারের। স্কুলে স্কুলে মিড-ডে মিলের দায়িত্বে এবার ইসকন। সরকারে তরফে জানানো হয়েছিল, কলকাতায় এই ব্যবস্থা সফল হলে জেলায় স্কুলগুলিতেও মিড-ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়া হবে ইসকনকেই। কিন্তু তা তো হয়ইনি, উল্টে কলকাতা প্রকল্প চালু হওয়ার পর স্কুলে খাবার পৌঁছাতে দেরি, নিরামিষ খাবার মতো অভিযোগ ওঠে। শেষে পড়ুয়াদের আলাদাভাবে ডিম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। সেই ব্য়বস্থা চলছে।
এদিকে কলকাতায় সব স্কুল এখনও ইসকনের মিড-ডে মিলের আওতায় আসেনি। দায়িত্ব সামলাচ্ছে ‘অন্নামৃত ফাউন্ডেশন’ নামে একটি সংস্থা। এরমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্কুলশিক্ষা দফতর জানিয়ে দেয়, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে স্কুলে মিড-ডে মিল সরবরাহ করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে ‘অক্ষয় পাত্র’ নামে একটি সংস্থা। সেই প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হঠাৎই ঘটল ছন্দপতন। ‘অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশন’-কে দেওয়া মিড-ডে মিল সরবাহের অনুমোদন এবার বাতিল করা হল।
এর আগে, হাইকোর্টে মিড-ডে মিল সংক্রান্ত মামলা থেকে নিষ্কৃতি চেয়ে মামলাকারীকে চিঠি দিয়েছিল ইসকন। চিঠিতে স্পষ্ট জানানো হয়, কলকাতা পুরসভা এলাকার স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব ইসকনকে দেওয়া হয়নি। কলকাতা বটেই, রাজ্য কোনও এলাকায় ‘মিড-ডে মিল’ দেওয়ার কাজে যুক্ত নয় ‘ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস’ (ইসকন)। কলকাতায় মিড-ডে মিল সরবরাহ করে ‘অন্নামৃত ফাউন্ডেশন’। সংস্থাটি ইসকনের পরিচালন সমিতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।
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