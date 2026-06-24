/মিড ডে মিলে ডিম বাদ? বিতর্কের মুখে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের স্পষ্ট উত্তর

অয়ন ঘোষাল: ফের দাবাং মুডে দিলীপ ঘোষ। একের পর এক প্রশ্নে চাঁছাছোলা উত্তর। সপাটে জবাব। স্ট্রেট ব্যাটে ছক্কা হাঁকালেন দিলীপ ঘোষ। যার মধ্যে অন্যতম প্রসঙ্গ ছিল, ইসকনের মেনুতে মিড ডে মিলে ডিম বাদ বিতর্ক।
মিড ডে মিলে ডিম বাদ?
কে নিয়েছে সেটা সরকার ঠিক করে। হাসপাতালে খাবারের বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে। বাকি যদি এরকম সমস্যা ওঠে তাহলে সরকার দেখবে। হরিণঘাটা শুধুমাত্র মিড ডে মিলের উদ্দেশ্যে সাড়ে ৩ টাকায় ডিম সরবরাহ করে। আমাদের কাছে যদি এরকম কিছু চাওয়া হয় আমরাও দেখব।
প্রসঙ্গত, বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেটে মিড-ডে মিলে দৈনিক বরাদ্দ বাড়িয়ে ১০ টাকা করা হয়েছে। কলকাতায় মিড ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইসকনকে। সেখানেই মঙ্গলবার সামনে আসে ইসকনের মিড ডে মিলের মেনু। যেখানে দেখা যায়, মিড ডে মিলের মেনু থেকে ডিম বাদ। আর তা নিয়েই বিতর্ক ছড়িয়েছে।
প্রতীক চিহ্ন সংকটে কালীঘাট তৃণমূল
এখন ঘাস আর জোড়াফুল আলাদা হয়েছে। এরপর আরেকটা ভাগ হলে জোড়া ফুল আবার আলাদা একটা একটা করে ফুল হয়ে যাবে। তৃণমূল নাম এবার বাদ দিন। এবার অন্য নাম ভাবুন। অথবা কংগ্রেসের লোগো ব্যবহার করুন। কংগ্রেস থেকে যারা বেরিয়ে আসে তাদের অনেককেই কোনো না কোনো দিন আবার কংগ্রেসে ফিরে যেতে হয়। সেদিকেই রাস্তা ঘুরিয়ে নিন।
ডিজে মন্তব্যে ৩০ জুন অভিষেক ব্যানার্জির ভয়েস স্যাম্পেল টেস্ট করবে সিআইডি
সবাই চোখের সামনে লাইভ দেখেছে। ফলে ভয়েস মিলিয়ে কি হবে? শুধু ডিজে কেন? তোদের কোন বাপ রক্ষা করবে এটাও কি আপত্তিকর নয়! যে ধরনের ব্যবহার ডায়মন্ড হারবারের মানুষের ওপর চলেছে সেই কারণেই ফলতায় জামানত জব্দ হয়েছে। এই ধরনের মানুষকে রাজনীতি এবং সমাজ থেকে দূরে রাখা উচিত।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই বললেন তিনি তৃণমূলে কোনওদিন দাম পাননি
১৫ বছর পর হঠাৎ মনে হল? কত দাম চাই? ওরা কি দাম পাওয়ার যোগ্য?
আড়াই লক্ষ কোটি টাকার হিসেব দেয়নি তৃণমূল
কাল মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় জানিয়েছেন শুধু ফিকি কে কত কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। যেটা ঘুরে আবার আগের সরকারের হাতে চলে গেছিল। তাহলে ওই টাকার হিসেব দেবে কে? আগের মুখ্যমন্ত্রী সই করেছেন বলে ওটা ধরা গেছে। এরকম কত কত টাকার হিসেবই নেই।
বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনে কোটি কোটি খরচ কিন্তু বিনিয়োগ নেই
আমরা আগেও বলেছি। এটা নিয়ে শ্বেত পত্র প্রকাশ হওয়া দরকার। কারা ওই টাকা পেয়েছে? কত বিনিয়োগ হয়েছে। একই লোক প্রত্যেকবার সম্মেলনে এসে কিসব মৌ সাক্ষর করত। কিন্তু কিচ্ছু বিনিয়োগ হতনা। কি কারণে এত টাকা সম্মেলন করতে খরচ হল?
সব্যসাচীর বান্ধবীর খোঁজ নেই
অনেকেরই বান্ধবী পালিয়ে গেছে। তৃণমূল কংগ্রেসে বান্ধবী কালচার খুব বেশি ছিল। আরেকটা অপা বেরলো। কাল মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা বলুক কে কত চুরি করেছে।
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