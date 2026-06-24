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মিড ডে মিলে ডিম বাদ? বিতর্কের মুখে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের স্পষ্ট উত্তর

Dilip Ghosh on Mid-day Meal: মিড ডে মিলে বরাদ্দ বাড়িয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। কলকাতায় মিড ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইসকনকে। কিন্তু ইসকনের মিড ডে মিলের মেনু থেকে নাকি ডিম বাদ! আর তা নিয়েই বিতর্ক ছড়িয়েছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 24, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:09 AM IST
মিড ডে মিলে ডিম বাদ? বিতর্কের মুখে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের স্পষ্ট উত্তর
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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