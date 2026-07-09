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'দোষী প্রমাণিত হলে রেয়াত নয়', মেদিনীপুর মেডিক্যালের স্যালাইন বিতর্কে কড়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী, মুখ খুললেন না CMOH

Midnapore Medical saline controversy: বৃদ্ধাকে মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্বারদ্বত মুখোপাধ্যায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব করেছেন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 09, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:23 AM IST
'দোষী প্রমাণিত হলে রেয়াত নয়', মেদিনীপুর মেডিক্যালের স্যালাইন বিতর্কে কড়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী, মুখ খুললেন না CMOH
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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