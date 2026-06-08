/Bulldozer in Jadavpur: মধ্যরাতে রণক্ষেত্র যাদবপুর! বুলডোজারে মেগা উচ্ছেদ, লাঠিচার্জে আহত সুজন-জয়রাজ, আটক সৃজন

অয়ন ঘোষাল: মধ্যরাতে উচ্ছেদ যাদবপুরে। স্টেশন লাগোয়া যে রেল সাইডিং এরিয়া সেখানে বহু বিল্ডার্স ও এন্টারপ্রাইজ এর অফিস ছিল সেগুলো সব গুড়িয়ে দেওয়া হল। RPF, কেন্দ্রীয় বাহিনী, পুলিস যৌথভাবে লাঠি চার্জ করে। বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয় যাদবপুর স্টেশন লাগোয়া সাইডিং এরিয়ার বেআইনি বিল্ডার্সের অফিস। স্টেশন লাগোয়া রেল চত্বরে বেশ কিছু ঝুপড়ি ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয় আর্থ মুভার দিয়ে।
এই উচ্ছেদের প্রতিবাদে এর আগেই সৃজন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে রুখে দেওয়া হয়। তারপর রবিবার রাতেও প্রতিবাদীরা জড়ো হয়। প্রাক্তন বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী এবং সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্য-সহ বামপন্থী নেতাকর্মীদের সঙ্গে অভিনেতা জয়রাজ সহ অনেকে ছিলেন। কংগ্রেসের আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়-সহ অনেকেই প্রতিবাদে সামিল। লাঠিচার্জ করা শুরু করে বাহিনী। আহত হন সুজন চক্রবর্তী এবং জয়রাজ-সহ বেশ কয়েকজন। জয়রাজকে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়েছে। সৃজন ভট্টাচার্য-সহ বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।
আরও জানা গিয়েছে, রেলকে এক নয়া পয়সা না দিয়ে, রেলেরই জমিতে রমরমিয়ে চলছিল বেআইনি কারবার ও দখলদারি। রবিবার রাতে যাদবপুর স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের বাইরের অংশে চালানো হয় ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান। উচ্ছেদ অভিযানে উঠে এসেছে একাধিক চমকপ্রদ তথ্য। স্টেশনের ঠিক বাইরে একটি ক্লাবের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল বাণিজ্যিক কাজকর্ম। স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বছরের পর বছর ধরে চলছিল ইট-বালির রমরমা কারবার। রেলের জমিতে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা এই ঘরের ভেতরে রীতিমতো বোর্ড ও প্লাগ পয়েন্ট বসিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছিল বিদ্যুৎ। সরকারি জমিতে এভাবে কীভাবে এবং কোথা থেকে অবৈধ বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়া হল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই খাড়া হয়েছে মস্ত বড় প্রশ্নচিহ্ন।
উচ্ছেদের পর বড় গাড়ি ঢোকা বন্ধ করতে রেল ট্র্যাক খুঁটি বসিয়ে দিয়েছে পূর্ব রেল। তবে নিত্যযাত্রীরা রেলের এই অভিযানকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন। বিশেষত মহিলা যাত্রীরা। স্থানীয় নিত্যযাত্রীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল, এই সমস্ত অবৈধ দোকানপাট এবং ঘরবাড়ির কারণে স্টেশনে যাতায়াতের পথ ক্রমশ সরু হয়ে আসছিল। ফলে প্রতিদিন যাতায়াতের সময় চরম ভোগান্তি পোহাতে হতো সাধারণ মানুষকে। এদিন বুলডোজার দিয়ে বেআইনি নির্মাণ গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর যাতায়াতের পরিসর অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন সাধারণ যাত্রীরা।
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