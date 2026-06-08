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Bulldozer in Jadavpur: মধ্যরাতে রণক্ষেত্র যাদবপুর! বুলডোজারে মেগা উচ্ছেদ, লাঠিচার্জে আহত সুজন-জয়রাজ, আটক সৃজন

Bulldozer in Jadavpur: রেলকে এক নয়া পয়সাও না দিয়ে রেলেরই জমিতে রমরমিয়ে কারবার চলছে যাদবপুরে। আর সেই বেআইনি নির্মাণ দেখলেই এবার চলছে বুলডোজার। যাদবপুরে উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে বাম বনাম বুলডোজারের এই লড়াই ঠিক কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 08, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:05 AM IST
Bulldozer in Jadavpur: মধ্যরাতে রণক্ষেত্র যাদবপুর! বুলডোজারে মেগা উচ্ছেদ, লাঠিচার্জে আহত সুজন-জয়রাজ, আটক সৃজন

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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