Brain Eating Amoeba in Kolkata: রোগীদের মৃত্যু হচ্ছে, ফলে অবশ্যই সচেতনতা নেওয়া দরকার। আমরা পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরকে সতর্ক করেছি।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 19, 2025, 06:56 PM IST
Brain Eating Amoeba: মারণ ব্রেন ইটিং অ্যামিবা কলকাতাতেও? অতীন ঘোষ স্পষ্ট জানালেন...

রক্তিমা ঘোষ: কেরালায় ব্রেন ইটিং অ্যামিবাতে আক্রান্ত ৪০০ জন।  এই অবস্থায় আগাম তৎপরতা নিচ্ছে কলকাতা পুরসভা। এ প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র তথা স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, কেরালার বিষয় জানার পর আমরা পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরকে সতর্ক করেছি।

তিনি বলেন, এই রোগ নিয়ে কোনও রোগী আসলে দ্রুত তার চিকিৎসা করা এবং বাড়াবাড়ি কেস থাকলে দ্রুত সরকারি হাসপাতালে রেফার করতে বলা হয়েছে। এছাড়া যেহেতু জল বাহিত রোগ বলে শোনা যাচ্ছে, তাই সুইমিং পুলের জল নিয়মিত পরীক্ষা করা হচ্ছে। দেখা হচ্ছে দূষিত ব্যাকটেরিয়া আছে কিনা। সুইমিং ক্লাবগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। তিনি জানান, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে এখনও এরকম কোনও রোগী আসেনি। পেলে হাসপাতালে রেফার করা হবে। জল সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ এলে ওয়াটার ল্যাবে পরীক্ষা করা হবে জলের স্যাম্পেল। 

পাশাপাশি, কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র তথা স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ রেসিডেনসিয়াল এরিয়াগুলিকেও সতর্ক থাকতে বলেন। বলেন, নিয়মিত ওভারহেড ট্যাংক পরিষ্কার করতে হবে। অন্তত ২ থেকে ৩ মাস অন্তর ওভারহেড জল পরিষ্কার করার জন্য শহরবাসীকে আবেদন জানান তিনি। তিনি বলেন, যেহেতু রোগীদের মৃত্যু হচ্ছে, ফলে অবশ্যই সচেতনতা নেওয়া দরকার।

Tags:
Brain eating amoebaBrain Eating Amoeba in KolkataATIN GHOSH
