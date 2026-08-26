/বদলের বাংলায় নির্বিঘ্নে নবী দিবস, শোভাযাত্রায় উড়ল তেরঙাও! পুলিসের প্রশংসায় মুখ্যমন্ত্রী

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বদলাচ্ছে বাংলা? 'মিলাদ-উন-নবী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রায় ধর্মীয় পতাকার সঙ্গে বহন করা হয়েছে জাতীয় পতাকাও', এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিটি সম্প্রদায়ের ধর্মপালন, মতামত প্রকাশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা রক্ষায় দায়বদ্ধ'।
এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্য়মন্ত্রী লিখেছেন, 'আমাদের প্রশাসন সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার কিংবা পবিত্র অনুষ্ঠানকে রাজনৈতিক কারণে অপব্যবহারের বিরুদ্ধে 'জিরো-টলারেন্স' নীতি নিয়ে চলে। অনুমোদনহীন বিদেশী পতাকা বাজেয়াপ্ত করা, এফআইআর (FIR) নথিভুক্ত করা এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামপুর জেলা পুলিশের দ্রুত ও নির্ণায়ক পদক্ষেপকে আমি সাধুবাদ জানাই'। জানিয়েছেন, 'রাজ্যজুড়ে মাত্র দুটি পতাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে'।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'ধর্মীয় অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার ও ভ্রাতৃত্ববোধের, বিভাজনের প্ররোচনায় নয়। আগের সরকার তোষণ রাজনীতির কারণে নিয়মিত সেটাই হতে দেওয়া হত'। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'তোষণ রাজনীতির জন্য আইনের শাসন এবং জাতীয় মর্যাদার সাথে আপস করার যুগ শেষ। বিজেপি সরকার যেমন প্রতিটি নাগরিকের শান্তিপূর্ণভাবে উপাসনা ও উৎসব পালনের অধিকার রক্ষা করবে, তেমনই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করবে। রাজ্যজুড়ে শোভাযাত্রাগুলোর সুশৃঙ্খল ভিড় ব্যবস্থাপনা এবং সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা-মুক্ত উদযাপন নিশ্চিত করার জন্য আমি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, জেলা প্রশাসন এবং সমস্ত অন-গ্রাউন্ড কর্মীদের প্রশংসা করছি'।