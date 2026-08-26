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বদলের বাংলায় নির্বিঘ্নে নবী দিবস, শোভাযাত্রায় উড়ল তেরঙাও! পুলিসের প্রশংসায় মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari  'পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিটি সম্প্রদায়ের ধর্মপালন, মতামত প্রকাশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা রক্ষায় দায়বদ্ধ'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 26, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:30 PM IST
বদলের বাংলায় নির্বিঘ্নে নবী দিবস, শোভাযাত্রায় উড়ল তেরঙাও! পুলিসের প্রশংসায় মুখ্যমন্ত্রী
Image Credit: পুলিসের প্রশংসায় মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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