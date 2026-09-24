'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে চাই, প্রয়োজনে সিপিএমকেও নেব'! নন্দীগ্রামে প্রচারে মিলন প্রধানের স্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'নির্বাচনে লড়তে দিন'। নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনে আগে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রচারে বিরোধীদের পাশে থাকার আহ্বান জানালেন স্ত্রী অর্পিতা প্রধান। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'যেখানে অন্যায় হবে, সবাই প্রতিবাদ করবে। সবাইকে পাশে চাই, প্রয়োজনে সিপিএমকেও নেব'।
অর্পিতা বলেন, 'হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে উকিলদের ধন্যবাদ জানাব। সবাই আমার স্বামীর পাশে আছেন। ২০০৭ সালে কবে, কোন ঘটনা ওকে জড়ানো হয়েছে। আমরা কোন সমাজে বাস করছি? দেশটার কী আজ স্বাধীনতা রয়েছে। আমার সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্টের বিচারপতির উপরে ভরসা আছে ওনারা ঠিক বিচার করবেন'।
সাংবাদিক সম্মেলনে কান্নায় ভেঙে পড়েন অর্পিতা। তিনি বলেন, 'আমি একটা বাচ্চা নিয়ে থাকি। তাঁর উপর গোটা পরিবারটা রয়েছে, তাঁর বাবা অসুস্থ। আপনার কাছে অনুরোধ ওনাকে ছাড় দিন। আমি এতকিছু রাজনীতি বুঝি না। মেয়ে স্কুলে যেতে পারছে না, আমি রাস্তায় বেরোতে পারছি না। মুখে কাপড় দিয়ে আমাকে বেরোতে হচ্ছে'। জানান, 'উনি আগাগোড়া কংগ্রেস করেন। কংগ্রেসকে ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। ওনার অনেক বন্ধ আছে, টাকার জন্য অন্য দলে চলে গিয়েছে। সততা নিয়ে একইভাবে আছেন। দলকে ভোট দাঁড় করানো হয়েছে'।
বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, মিলন প্রধান, নন্দীগ্রামে মমতাদির তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী। যাকে মমতাদির সমর্থন করার পরে, বিজেপির পুলিস গ্রেফতার করেছে। তাঁর স্ত্রী আজ বলেছেন, আমি শুনেছি। মমতাদি সৌজন্য দেখিয়েছেন, যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। আমরাও তৃণমূল কংগ্রেস সৈনিকরা নন্দীগ্রামে মিলন প্রধানের পাশে আছি, সমর্থনে আছি। ওনার স্ত্রী যে লড়াইটা দিচ্ছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের তৃণমূলে সমর্থন থাকছে'।
নন্দীগ্রাম যাঁকে প্রার্থী করেছিলেন মমতা, কমিশন নতুন নাম ও প্রতীক দিতেই সরে দাঁড়িয়েছেন সেই সঞ্জিতা প্রধান। এরপর সাংবাদিক সম্মলনে করে নন্দীগ্রামে কংগ্রেসকে সমর্থন করার কথা ঘোষণা করেন তিনি। সেদিনই নন্দীগ্রামের কংগ্রেসকে প্রার্থীকে গ্রেফতার করে পুলিস।
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