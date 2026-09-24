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'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে চাই, প্রয়োজনে সিপিএমকেও নেব'! নন্দীগ্রামে প্রচারে মিলন প্রধানের স্ত্রী

Nandigram bypoll: 'উনি আগাগোড়া কংগ্রেস করেন। কংগ্রেসকে ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। ওনার অনেক বন্ধ আছে, টাকার জন্য অন্য দলে চলে গিয়েছে। সততা নিয়ে একইভাবে আছেন'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 24, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:14 PM IST
'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে চাই, প্রয়োজনে সিপিএমকেও নেব'! নন্দীগ্রামে প্রচারে মিলন প্রধানের স্ত্রী
Image Credit: নন্দীগ্রামে প্রচারে মিলন প্রধানের স্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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