Minister Shashi Panja's house attacked: গিরিশ পার্কে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, শ্যামপুকুরে আক্রান্ত রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়ি--রক্তাক্ত কর্মীরা
Shashi Panja: অতীতে বাংলার রাজনীতিতে এই ধরনের ঘটনা আগে হয়নি বলেই মনে করা হয়েছে। আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী তমোঘ্ন ঘোষ।
প্রবীর চক্রবর্তী: রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়ি আক্রান্ত। মোদির সভায় আসার সময় মন্ত্রীর বাড়িতে পাথর ছুড়ে ভেঙে ফেলা হল জানলার কাঁচ। আক্রান্ত হয়েছে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী, শশী পাঁজার সহকর্মীরাও। বাড়ি ঘিরে নিয়েছে পুলিস। উত্তপ্ত চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ। দফায় দফায় পুলিসের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের বিক্ষোভ। মন্ত্রীর সরকারি কর্মীদের উপর পাথর ছোড়া হয়েছে। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মন্ত্রী শশী পাঁজা। নজিরবিহীন আক্রমের তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল। রাস্তার উপরে বাড়ি থাকায়, সোজা হামলা করতে পেরেছে শশী পাঁজার বাড়িতে। ব্রিগেডের দিন বাইরে থেকে গুণ্ডা নিয়ে এসে এই আক্রমণ করা হয়েছে বলেই অভিযোগ। মাথা ফেটে, হাত কেটে, মারাত্মক জখম শশী পাঁজার সহকর্মীরা। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীর সভার ঠিক আগেই বহিরাগতদের এই আক্রমণ পরিকল্পিত বলেই মনে করা হয়েছে। অতীতে বাংলার রাজনীতিতে এই ধরনের ঘটনা আগে হয়নি বলেই মনে করা হয়েছে। আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী তমোঘ্ন ঘোষ। বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। SIR পরিস্থিতিতে, শ্যামপুকুর বিধানসভা থেকে অনেকের নাম বাদ গিয়েছে। আর এই আবহেই এরকম আক্রম বলেই মনে করা হয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে সাংঘাতিক উত্তপ্ত পরিস্থিতি। পুলিস-স্থানীয় মানুষের রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ পরিস্থিতি এখম ওই এলাকায়। পুলিস নিষ্ক্রিয় ছিল বলে তাঁদের অভিযোগ। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন বৌবাজার থানার ওসি বাপ্পাদিত্য নস্কর।
প্রসঙ্গত, শনিবার ব্রিগেডে নরেন্দ্র মোদির জনসভাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্ক এলাকা। রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়ির সামনে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই ঘটনায় মন্ত্রী নিজে এবং পুলিশের এক আধিকারিকসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।
ঘটনার সূত্রপাত ও সংঘর্ষ
সূত্রের খবর, এদিন ব্রিগেডের সভায় যোগ দিতে বিভিন্ন জেলা থেকে বিজেপি কর্মীরা বাসে করে আসছিলেন। গিরিশ পার্কে মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়ির সামনে লাগানো ‘বয়কট বিজেপি’ লেখা কিছু ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ ওঠে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়।
আহত ও ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান
উত্তেজনা চরমে পৌঁছালে শুরু হয় ব্যাপক ইটবৃষ্টি। এতে মন্ত্রীর বাড়ির জানলার কাচ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ঘটনার সময় বাড়িতেই উপস্থিত ছিলেন শশী পাঁজা; ইটের আঘাতে তিনি সামান্য আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
এছাড়া:
তমোঘ্ন ঘোষ: উত্তর কলকাতার জেলা সভাপতি দু’পক্ষের সংঘর্ষের মাঝে পড়ে আহত হন।
বউবাজার থানার ওসি: পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে চোট পান তিনি।
মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া
ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে শশী পাঁজা বলেন, “বিজেপি বহিরাগতদের নিয়ে সভা করছে। তারাই কাপুরুষের মতো চলন্ত বাস থেকে নেমে ভাঙচুর চালিয়ে পালিয়েছে। সাহস থাকলে সামনাসামনি মোকাবিলা করুক।”
ঘটনার সূত্রপাত ‘বয়কট বিজেপি’ পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে। মন্ত্রীর অভিযোগ, ব্রিগেডগামী বিজেপি কর্মীরা বাস থেকে নেমে পোস্টার ছিঁড়ে দেয় এবং বাধা দিলে তৃণমূল কর্মীদের মারধর ও তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোড়ে। এতে জানলার কাচ ভেঙে যায় এবং মন্ত্রী সামান্য আহত হন। তিনি একে ‘গণতন্ত্রের হত্যা’ বলে অভিহিত করেন।
পাল্টা অভিযোগে বিজেপি দাবি করেছে, তৃণমূল কর্মীরাই তাঁদের বাসে ভাঙচুর ও ইটবৃষ্টি করেছে। এই সংঘর্ষে উত্তর কলকাতার বিজেপি জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে আহত হয়েছেন বউবাজার থানার ওসি-ও। বর্তমানে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।
বর্তমানে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিস বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি থমথমে থাকলেও পুলিসের হস্তক্ষেপে এখনও নিয়ন্ত্রণে নয় পরিস্থিতি।
