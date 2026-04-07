West Bengal Assembly Election 2026: প্রথম ডাকে 'গরহাজির': ভোটের মুখে ফের রাজ্যের হেভিওয়েট মন্ত্রীকে তলব ইডি-র

West Bengal Assembly Election 2026: প্রথম ডাকে 'গরহাজির': ভোটের মুখে ফের রাজ্যের হেভিওয়েট মন্ত্রীকে তলব ইডি-র
West Bengal Assembly Election 2026: আজ, সোমবার ইডি দফতরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সুজিত বোসকে। কিন্তু মনোনয়ন পেশে করার কারণে সোমবার হাজিরা দিতে পারেননি বিদায়ী দমকল মন্ত্রী ও বিধানগরের তৃণমূল প্রার্থী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের মুখে হঠাত্ সক্রিয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা! পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বোসকে ফের তলব করল ইডি। কবে? বৃহস্পতিবার।
এবারই প্রথম নয়। গত শুক্রবার পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তলব করা হয়েছিল সুজিতকে। সঙ্গে রাজ্য়ের আরও এক মন্ত্রী রথীন ঘোষকেও। আজ, সোমবার ইডি দফতরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বিদায়ী দমকল মন্ত্রী ও বিধানগরের তৃণমূল প্রার্থীকে। কিন্তু মনোনয়ন পেশে করার কারণে সোমবার হাজিরা দিতে পারেননি সুজিত।
ভোটের মুখে ইডি-র দফতরে হাজিরা দিতে হয়েছে কলকাতার রাসবিহারী কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিষ কুমারকে। জমি দখল মামলায় তাঁকে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কবে? সোমবার। বস্তুত, জমি দখল মামলায় কলকাতা ও আশেপাশের কয়েকটি এলাকায় তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। তল্লাশি চলে একটি সংস্থা ও তার আধিকারিকদের বাড়িতেও। সংস্থার নথিপত্র, জমির দলিল এবং আর্থিক লেনদেনের হিসাব খতিয়ে দেখেন ইডির আধিকারিকেরা। সেই সূত্রে তলব করা হয় রাসবিহারী কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীকে।
বাদ যাননি পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মানব পড়ুয়াও। বুধবার মনোনয়ন পেশ করেন তিনি। সেদিনই মানবকে নোটিশ পাঠায় NIA।
ঘটনার সূত্রপাত ২০২২ সালের ডিসেম্বরে। সেদিন গভীর রাতে বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগর থানার অর্জুননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাড়ুয়াবিলা গ্রামে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, উড়ে যায় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি রাজকুমার মান্নার বাড়ি। মৃত্যু হয় রাজকুমার-সহ ৩ জনের।
এই ঘটনায় নাম জড়ায় এলাকা দাপুটে তৃণমূল নেতা হিসেবে পরিচিত মানব পড়ুয়া। যাঁকে এবার ভগবানপুর বিধানসভায় প্রার্থী করেছে তৃণমূল। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ভুপতিনগর বিস্ফোরণের তদন্ত করছে NIA। বছর খানেক ফেরার ছিলেন মানব। পরে হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন পান বলে খবর। ভোটের মুখে ভোটের মুখে তৃণমূল প্রার্থী মানব পড়ুয়াকে নোটিশ পাঠাল NIA।
