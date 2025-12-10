NRS Medical College: ৮ মাসের শিশুর শ্বাসনালীতে আটকে খেলনার ভাঙা 'বাল্ব'! মিরাক্যল ঘটিয়ে মৃত্যুমুখ থেকে ফেরাল NRS মেডিক্যাল কলেজ...

NRS Medical College: ৮ মাসের শিশুর শ্বাসনালীতে আটকে খেলনার ভাঙা 'বাল্ব'! মিরাক্যল ঘটিয়ে মৃত্যুমুখ থেকে ফেরাল NRS মেডিক্যাল কলেজ...
NRS Medical College saves 8 month old baby: শ্বাসকষ্ট ও কাশি নিয়ে শিশুটি এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর এক্স-রে ও এইচআরসিটি থোরাক্স-এ দেখা যায়, ডানদিকের মেইনস্টেম ব্রঙ্কস-এ আটকে রয়েছে খেলনার ভাঙা বাল্ব-জাতীয় একটি টুকরো।
অয়ন শর্মা: মিরাক্যল করে দেখাল এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ (NRS Medical College)। রিজিড ব্রঙ্কোস্কোপি (rigid bronchoscopy) করে ৮ মাসের এক শিশুর শ্বাসনালী (Respiratory Tube) থেকে খেলনার অংশ বের করে আনল এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের বিশেষজ্ঞ দল (Saves 8 month old baby)।
শ্বাসকষ্ট ও কাশি নিয়ে শিশুটি ভর্তি হয়েছিল এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। ভর্তি হওয়ার পর প্রাথমিক এক্স-রে ও পরবর্তীতে এইচআরসিটি থোরাক্স-এ দেখা যায়, ডানদিকের মেইনস্টেম ব্রঙ্কস-এ আটকে রয়েছে খেলনার ভাঙা বাল্ব-জাতীয় একটি টুকরো। ডানদিকের লোয়ার লোব সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। শেষে এই বিরল ও জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে এনআরএস-এর বহুমুখী বিশেষজ্ঞ দল রিজিড ব্রঙ্কোস্কোপি করার সিদ্ধান্ত নেয়। বহুমুখী বিশেষজ্ঞ দলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় মাত্র ৮ মাসের ওই শিশুর শ্বাসনালী থেকে খেলনার ভাঙা ক্ষুদ্র অংশ সফলভাবে বের করা সম্ভব হয়।
রোগীর অবস্থা স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া করে রিজিড ব্রঙ্কোস্কোপি-র মাধ্যমে আটকে থাকা ওই 'বিদেশি বস্তু'কে শনাক্ত ও অপসারণ করা হয়। সকলের মিলিত চেষ্টায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে খেলনার ভাঙা বাল্ব-জাতীয় অংশটি বের করে আনা হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি ছিল নির্বিঘ্ন। হাসপাতাল সূত্রে খর অপারেশনের পর শিশুটিও সম্পূর্রূপে হেমোডাইনামিক্যালি স্থিতিশীল আছে। প্রসঙ্গত শিশুদের শ্বাসনালীতে এভাবে কোনও কিছু আটকে যাওয়া চিকিৎসাবিজ্ঞানে জরুরি পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচিত হয়। সেখানে একমাত্র দ্রুত সিদ্ধান্ত, যথাযথ ইমেজিং এবং অভিজ্ঞ হাতের ব্রঙ্কোস্কোপি-ই জীবন রক্ষা করতে পারে।
এই সফলতার পিছনে প্রধান ভূমিকা ছিল ইন্টারভেনশনাল পালমোনোলজি, ইএনটি, অ্যানেস্থেশিয়া ও রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগের আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়। এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের এই বহুমুখী বিশেষজ্ঞ দলে ছিলেন প্রফেসর ডা. সুমন্ত কুমার দত্ত ও তাঁর ইএনটি টিম, প্রফেসর ডা. জয়দীপ দেব ও রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগ এবং ডা. অনিন্দ্য মুখার্জি ও অ্যানেস্থেশিয়া টিম।
আরও পড়ুন, Bank Merger Big Update: ২০২৬-এই দেশ থেকে 'উঠে যাচ্ছে' ৮ পাবলিক সেক্টর ব্যাংক? সরকার স্পষ্ট জানাল... বিরাট খবর...
আরও পড়ুন, SIR in Bengal BIG UPDATE: বাংলায় SIR নিয়ে বিগ ব্রেকিং! ১৬ ডিসেম্বর থেকেই শুরু হিয়ারিং... কোথায় কোথায়? কমিশনের কড়া নির্দেশ, একমাত্র শুধু...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)