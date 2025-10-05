Newtown: দু'দিন ধরে নিখোঁজ! নিউটাউনের গেস্ট হাউসে মিলল আইটি কর্মীর দেহ...
Kolkata: গত দুদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন ৩৪ বছরের যুবক। শনিবার সন্ধ্যেবেলায় নিউটাউনের গেস্ট হাউস থেকে উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। মৃতদেহের পাশ থেকে উদ্ধার একাধিক ঘুমের ওষুধের শিশি। খুন না আত্মহত্যা, তদন্তে পুলিস।
সৌমেন ভট্টাচার্য: নিউটাউনের গেস্ট হাউস থেকে আইটি কর্মীর দেহ উদ্ধার। চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বছর ৩৪ এর যুবক উত্তর চব্বিশ পরগনার শ্যামনগরের বাসিন্দা। চলতি মাসের ২ তারিখ থেকে নিখোঁজ ছিল এই যুবক। পরিবারের লোকজন খবর না পেয়ে নিখোঁজ ডায়েরি করে নোয়াপারা থানায়। তদন্তে নেমে পুলিস মোবাইল লোকেশন ট্রাক করে নিউটাউন গৌরাঙ্গনগরে গেস্ট হাউসে আসে শনিবার সন্ধ্যায়।
রুমের বাইরে থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরোতে থাকে। রুমের দরজা ভেঙে ভিতরে গেলে যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তার পাশেই একাধিক ঘুমের ওষুধের শিশি পাওয়া গিয়েছে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই ২৯ বছরের এক ইঞ্জিনিয়ার আত্মঘাতী হন। ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন সৌরভ সাভান্নি নামে ওই যুবক। ছত্তীসগঢ়ের উসালাপুর রেললাইনে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গৌরব নয়ডায় কাজ করার সময় ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে এক মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা আরও গভীর হয়। কিন্তু সেই সুখের সম্পর্কে পরেই ঘনিয়ে আসে কালো মেঘ।
গৌরবের সেই প্রেমিকা তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে বসেন। অভিযোগের ভিত্তিতে গৌরবকে গ্রেফতার করে পুলিস। মৃত্যুর ১৫ দিন আগেই তিনি জামিনে মুক্তি পান।
বাড়ি ফিরে আসার পর, গৌরব একেবারে ডিপ্রেশনে চলে যান। সমস্ত রকম সামাজিক কার্যকলাপ থেকে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নেন। এমনকি তিনি তাঁর প্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। প্রায় সময়ই তাকে বিচলিত অবস্থায় দেখা যেত।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
