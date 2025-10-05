English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Newtown: দু'দিন ধরে নিখোঁজ! নিউটাউনের গেস্ট হাউসে মিলল আইটি কর্মীর দেহ...

Kolkata: গত দুদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন ৩৪ বছরের যুবক। শনিবার সন্ধ্যেবেলায় নিউটাউনের গেস্ট হাউস থেকে উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। মৃতদেহের পাশ থেকে উদ্ধার একাধিক ঘুমের ওষুধের শিশি। খুন না আত্মহত্যা, তদন্তে পুলিস।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 5, 2025, 10:49 AM IST
Newtown: দু'দিন ধরে নিখোঁজ! নিউটাউনের গেস্ট হাউসে মিলল আইটি কর্মীর দেহ...

সৌমেন ভট্টাচার্য: নিউটাউনের গেস্ট হাউস থেকে আইটি কর্মীর দেহ উদ্ধার। চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বছর ৩৪ এর যুবক উত্তর চব্বিশ পরগনার শ্যামনগরের বাসিন্দা। চলতি মাসের ২ তারিখ থেকে নিখোঁজ ছিল এই যুবক। পরিবারের লোকজন খবর না পেয়ে নিখোঁজ ডায়েরি করে নোয়াপারা থানায়। তদন্তে নেমে পুলিস মোবাইল লোকেশন ট্রাক করে নিউটাউন গৌরাঙ্গনগরে গেস্ট হাউসে আসে শনিবার সন্ধ্যায়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: দুর্যোগের রক্তচক্ষু! কলকাতায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, উত্তরবঙ্গে জারি রেড অ্যালার্ট...

রুমের বাইরে থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরোতে থাকে। রুমের দরজা ভেঙে ভিতরে গেলে যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তার পাশেই একাধিক ঘুমের ওষুধের শিশি পাওয়া গিয়েছে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই ২৯ বছরের এক ইঞ্জিনিয়ার আত্মঘাতী হন। ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন সৌরভ সাভান্নি নামে ওই যুবক। ছত্তীসগঢ়ের উসালাপুর রেললাইনে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গৌরব নয়ডায় কাজ করার সময় ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে এক মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা আরও গভীর হয়। কিন্তু সেই সুখের সম্পর্কে পরেই ঘনিয়ে আসে কালো মেঘ।

আরও পড়ুন:Son Killed Parents: সবঙে রক্তের স্রোত! একাদশীর রাতে ধারাল অস্ত্র নিয়ে বাবা-মায়ের উপর ঝাঁপাল ছেলে, কোপের পর কোপ...

গৌরবের সেই প্রেমিকা তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে বসেন। অভিযোগের ভিত্তিতে গৌরবকে গ্রেফতার করে পুলিস। মৃত্যুর ১৫ দিন আগেই তিনি জামিনে মুক্তি পান।

বাড়ি ফিরে আসার পর, গৌরব একেবারে ডিপ্রেশনে চলে যান। সমস্ত রকম সামাজিক কার্যকলাপ থেকে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নেন। এমনকি তিনি তাঁর প্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। প্রায় সময়ই তাকে বিচলিত অবস্থায় দেখা যেত।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
newtown newsIT employee deadmissing person Newtownguest house deathKolkata Crime News
পরবর্তী
খবর

Kunal Ghosh: 'দল মনে করলে নির্বাচনে কাজে লাগাবে, না হলে বাড়িতে বসে থাকব', হঠাত্‍ 'বেসুরো' কুণাল!
.

পরবর্তী খবর

Cough Syrup Death: কাফ সিরাপেই মরণফাঁদ! মৃত্যুমিছিল, বাজারে দেদার বিকোচ্ছে...আতঙ্ক...