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TMC Councillor Sushanta Ghosh arrested: দুর্ধর্ষ অভিযান: ৩ কোটি কেলেঙ্কারির মাথা, রুবি এলাকার দাপুটে পলাতক তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ গ্রেফতার

TMC Leader Sushanta Ghosh: সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে ৬ লক্ষ টাকায় দোকান বিক্রি করে বিপুল অঙ্কের অর্থ সংগ্রহ করার অভিযোগ।

Written ByNabanita SarkarEdited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 17, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:37 PM IST
TMC Councillor Sushanta Ghosh arrested: দুর্ধর্ষ অভিযান: ৩ কোটি কেলেঙ্কারির মাথা, রুবি এলাকার দাপুটে পলাতক তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ গ্রেফতার

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

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