/TMC Councillor Sushanta Ghosh arrested: দুর্ধর্ষ অভিযান: ৩ কোটি কেলেঙ্কারির মাথা, রুবি এলাকার দাপুটে পলাতক তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ গ্রেফতার

পিয়ালি মিত্র ও বিক্রম দাস: তোলাবাজি, কাটমানি এবং হকারদের থেকে কোটি কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন কলকাতা পুরসভার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। বেশ কিছুদিন বেপাত্তা থাকার পর, বুধবার ওড়িশার পুরী থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছে লালবাজারের গুন্ডা দমন শাখা (Anti-Rowdy Section) এবং ওড়িশা পুলিশের যৌথ দল। সুশান্ত ঘোষের এই গ্রেফতারির ফলে কলকাতা পুরসভার মোট ১০ জন প্রাক্তন কাউন্সিলর এখনও পর্যন্ত পুলিশের খাঁচায় বন্দি হলেন। ধৃত প্রাক্তন কাউন্সিলরকে ওড়িশা থেকে কলকাতায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব কলকাতার আনন্দপুর থানায় একটি বাজারের হকার্স কমিটির অন্তত ১৩০ জন সদস্য সুশান্ত ঘোষ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ ছিল, বাজারে দোকান বরাদ্দ, বণ্টন এবং নতুন দোকান নির্মাণের নামে গত কয়েক বছরে কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ এবং তাঁর আরও অন্তত সাতজন সহযোগী মিলে তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ৩ কোটি টাকা বেআইনিভাবে আদায় করেছেন।
অভিযোগে জানানো হয়, ২০২২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ওই বাজারে নতুন করে টিন ও শাটার লাগানো বেশ কিছু দোকান তৈরি করা হয়েছিল। সেই সময় হকারদের জানানো হয়, কে কত বড় দোকান পাবেন, তা নির্ধারণ করবে সুশান্ত ঘোষের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী। দোকানের আকার অনুযায়ী আলাদা আলাদা ‘রেট’ বা টাকার অঙ্ক ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী টাকা দিতে বাধ্য করা হয়েছিল ব্যবসায়ীদের। শুধু তাই নয়, নতুন তৈরি হওয়া বেশ কিছু দোকান একেকটি প্রায় ৬ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে বিপুল অঙ্কের অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ।
ব্যবসায়ীদের এই জোড়া এফআইআর-এর পরেই কার্যত এলাকা থেকে বেপাত্তা হয়ে যান সুশান্ত ঘোষ। তাঁর ফোনও বন্ধ ছিল। সুশান্তের এই ‘গা ঢাকা’ দেওয়া নিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে প্রথমে বেলদার ওড়িশা সীমান্ত এলাকা থেকে সুশান্ত ঘোষের ব্যক্তিগত গাড়ির চালককে গ্রেফতার করে। চালককে জিজ্ঞাসাবাদের সূত্র ধরেই পুলিশ জানতে পারে যে প্রাক্তন কাউন্সিলর ওড়িশার পুরীতে আত্মগোপন করে আছেন। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই আজ বুধবার ওড়িশা পুলিশের সহযোগিতায় লালবাজারের আধিকারিকরা পুরীর এক গোপন আস্তানা থেকে সুশান্তকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন।
সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও দুর্নীতির পাশাপাশি সাধারণ ব্যবসায়ীদের ভয় দেখানো এবং হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। এই গ্রেফতারির পর স্বস্তি প্রকাশ করেছেন অভিযোগকারী হকাররা। ব্যবসায়ীদের দাবি, তদন্তের মাধ্যমে তাঁদের কাছ থেকে অন্যায্যভাবে নেওয়া অতিরিক্ত টাকা যেন চিহ্নিত করে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ।
প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের এই গ্রেফতারি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। আনন্দপুর থানার পুলিস এবং লালবাজারের গোয়েন্দারা ধৃত সুশান্ত ঘোষকে কলকাতায় এনে এই বিপুল পরিমাণ টাকার উৎস এবং এই চক্রে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা জানতে বিশদ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করবে।
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