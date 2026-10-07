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বদলের বাংলায় এবার 'মন্ত্রী' হলেন মিঠুন! রাজ্য় সরকারের উপদেষ্টার পদে মহাগুরু

Mithun Chakraborty: ছাব্বিশ বিধানসভা ভোটের প্রচারের অন্যতম মুখ ছিলেন মিঠুন। কলকাতা-সহ রাজ্যে বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারও করতে করতে দেখা যায়। রাজ্য পালাবদলের এবার নতুন দায়িত্ব পেলেন তিনি। এর আগে মিঠুনকে সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা করা হয়েছিল।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 07, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 08:01 PM IST
বদলের বাংলায় এবার 'মন্ত্রী' হলেন মিঠুন! রাজ্য় সরকারের উপদেষ্টার পদে মহাগুরু
Image Credit: বদলের বাংলায় এবার &#039;মন্ত্রী&#039; হলেন মিঠুন!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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