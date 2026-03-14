Shashi Panja Attacked: আমাকে খুন করতে আসা হয়েছিল, FIR করছি: বিস্ফোরক শশী পাঁজা

Shashi Panja Attacked:  'আমরা কাপুরষ নই।  আর প্রধানমন্ত্রী বলছেন,সব হিসাব লেগা। রক্তাক্ত করছেন বাংলাকে'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 14, 2026, 05:57 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্রিগেডে মোদীর মেগার সভার দিনেই রণক্ষেত্র গিরিশ পার্ক।  'আমাকে খুন করতে আসা হয়েছিল, FIR করছি', বিস্ফোরক মন্ত্রী শশী পাঁজা। বললেন, 'ব্রিগেড বা বি-গ্রেড র‍্যালির  আমার বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। আমি অবাক। গুন্ডা পুষেছে, খুনি পুষেছে বিজেপি। এতদিন দেখতাম গণতান্ত্রিক খুনি। আজ দেখলাম শারীরিকভাবে মারছে'।

আরও পড়ুন:  Shashi Panja Attacked: ওরা বাইরে থেকে গুন্ডা এনে হামলা করেছে, বিজেপি একটা খুনি দল: আক্রান্ত মন্ত্রী শশী পাঁজা, উত্তপ্ত গিরিশ পার্ক

তখনও ব্রিগেডে মোদীর সভা শুরু হয়নি। তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের দফায় দফায় অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে গিরিশ পার্ক। চলে দেদার ইঁটবৃষ্টি। মন্ত্রী শশীর পাঁজার বাড়িতে হামলার চালানো হয় অভিযোগ। কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ। 

তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে শশী পাঁজা বলেন, 'আমরা ফ্লেক্স লাগাচ্ছিলাম। শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে ওরা হিংসা দেখাল। আমার পেটে সরাসরি ইঁট মারল। আমাকে মারা হল। বাস থেকে নেমে ফ্লেক্স ছিঁড়ল। মারধর শুরু করল। মন্ত্রীর বাড়ি আক্রমণ! আমাকে মারল, আমার সহকর্মীদের মারল। বাস থেকে বোম,বোতল,ইঁট,পাথর মারল'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'ভিভিআইপির র‍্যালিতে যাচ্ছেন এই ভাবে! আমরা কাপুরষ নই।  আর প্রধানমন্ত্রী বলছেন,সব হিসাব লেগা। রক্তাক্ত করছেন বাংলাকে'। শ্য়ামপুকুরের বিধায়কের সাফ কথা, 'আমাকে খুন করতে আসা হয়েছিল। আমি FIR করছি। কাল রাত থেকে মাতলামি করছে। আমি কিছু কাল রাতে বলিনি। সব ভিডিও ফুটেজ আছে। কাদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী র‍্যালি করছেন? মহিলা মন্ত্রীর বাড়ি। অজিত পাঁজার বাড়ির ওপর আক্রমণ। পরিষ্কার নারী বিদ্বেষ'।

সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে সংসদের দেখা যাচ্ছে না। বিজেপির প্রচার মন্ত্রী হয়ে ঘুরছেন। বিজেপির মিটিংয়ে গ্যাসের সিলিন্ডার পাওয়া গিয়েছে। সর্বোচ্চ স্ক্যাম ইলেকটোরাল বন্ড। আমাদের দূর্নীতি নিয়ে আপনি বড় বড় কথা বলছেন? ৬৬ হাজার কোটির টাকা ব্যাংক ফ্রড হয়েছে। কিছু করতে পারছেন না। আর আমাদের দূর্নীতি নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছেন'। সায়নীর প্রশ্ন,  'অপরাজিতা বিল কেন পাশ করছেন না রাষ্ট্রপতি? কাকে টার্গেট করছেন? যদি অপরাজিতা বিল পাশ হয় তাহলে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম হয়, তাই মহিলা সুরক্ষায় বিল পাশ করাচ্ছেন না?'। 

এদিকে মন্ত্রী শশীর পাঁজার বাড়িতে হামলার অভিযোগে অস্বীকার করেছেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। তিনি বলেন, 'যদি ইট মারামারি হয় তবে তাহলে সবাই আহত হবে। এতদিন একতরফা খেয়েছি আজকে আমরা প্রতিহত করেছি, কোথাও প্রত্যাঘাতও করেছি। মন্ত্রীর বাড়ি থেকে ইট মারবে মন্ত্রী পাড়ার ছেলেদের ডেকে বাড়ির সামনে দিয়ে ইট মারাবে আমাদের কর্মীরা কি জেনে বসে আছে ওটা মন্ত্রীর বাড়ি।  এতক্ষণ ধরে মন্ত্রীর বাড়ির সামনে হামলা হল সেন্ট্রাল ফোর্সকে পাঠানো হলো না কেন'? তাঁর পালটা দাবি, কোথায় ছিল পুলিশ? সেন্ট্রাল ফোর্স? যাঁরা যাচ্ছিলেন, তারা কি মন্ত্রীর বাড়ি চেনেন ? বিজেপি যদি প্রথমে হামলা চালায় সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করুন'।

আরও পড়ুন:  Minister Shashi Panja's house attacked: গিরিশ পার্কে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, শ্যামপুকুরে আক্রান্ত রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়ি--রক্তাক্ত কর্মীরা

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

পরবর্তী
খবর

Doctor Narayan Banerjee: বামপন্থা থেকে রামপন্থা? মোদীর ব্রিগেডে আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম 'বিপ্লবী' মুখ ডা. নারায়ণ বন্দ্য়োপাধ্য়ায়
.

পরবর্তী খবর

US Warship Abraham Lincoln Hit: আমেরিকার দর্পচূর্ণ: মার্কিন নৌসেনার গর্বের আব্রাহাম লিংকন ধ্...