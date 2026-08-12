/বুধসন্ধ্যায় নবান্নে বিরাট আপডেট: ১০ হাজার টাকা রোজগার থাকলেই আর নয় অন্নপূর্ণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে নতুন সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র ভেরিফিকেশন বা সত্যতা যাচাই প্রক্রিয়া চলছে। সরকারি অর্থের অপচয় ও দুর্নীতির পথ বন্ধ করতে কড়া অবস্থান নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পরিষ্কার বার্তা দিয়েছেন যে, সরকারি টাকা কোনওভাবেই নয়ছয় হতে দেওয়া হবে না।
কারা পাবেন না?
যাদের মাসিক আয় ১০০০০ টাকার বেশি, তারা এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন না বলেই পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
টাকা ব্যাঙ্কে ঢোকার সময়সূচি ও প্রক্রিয়াকরণ
মুখ্যমন্ত্রী জানান, জুন মাসে প্রকল্প শুরু হওয়ার পর ফর্ম ও নথিপত্র সংগ্রহের কাজ চলে। জুলাই মাসে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও যোগ্য আবেদনকারীদের বাদ পড়ার অভিযোগ আসায় বিডিওদের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি ভেরিফিকেশন শুরু হয়। প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষেরও বেশি মহিলা আবেদন করেছেন।
ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হওয়া উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ১৭ তারিখ থেকে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। একবার ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে (১০ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে) যোগ্য আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৩ হাজার টাকা জমা পড়ে যাবে। জুলাইয়ে যারা বঞ্চিত হয়েছিলেন, আগস্ট মাসে তাঁদের প্রায় ৯৯ শতাংশ মানুষই বকেয়া টাকা পেয়ে যাবেন।
বিগত সরকারের অনিয়মিত অর্থ বিতরণের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান যে, নির্বাচনকে সামনে রেখে তড়িঘড়ি টাকা না দিয়ে একটি স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত স্থায়ী ব্যবস্থা গড়াই বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য।
উপযুক্ত ও যোগ্য উপভোক্তাদের কাছে সুবিধার টাকা পৌঁছে দিতেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই নিখুঁত ভেরিফিকেশন করা হয়েছে। একই সঙ্গে, যাঁরা আবেদনের পরও সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁদের জন্য একটি বিশেষ অভিযোগ পোর্টাল চালু করা হয়েছে। সেখানে জমা পড়া আবেদনের শুনানি করবেন সংশ্লিষ্ট বিডিও (BDO) এবং সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটাবেন।
কারা পাবেন না এবং কারা পাবেন জোড়া ভাতা?
অন্নপূর্ণা যোজনার অযোগ্যতা ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে নতুন কিছু স্পষ্ট নিয়ম প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী:
আয়ের মাপকাঠি: যেসব মহিলা নিজে মাসে ১০ হাজার টাকার বেশি উপার্জন করেন কিংবা যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় ১২ লক্ষ টাকার বেশি, তাঁরা বা অন্য কোনো সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় আসবেন না।
জোড়া ভাতার সুবিধা: ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী যেসকল মহিলা বিধবা ভাতা বা অন্য কোনও প্রকল্পে ৩ হাজার টাকার কম ভাতা পাচ্ছিলেন, তাঁদের ক্ষেত্রে অন্নপূর্ণা যোজনার ৩ হাজার টাকাই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
তবে দুটি বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। যাঁরা ‘দিব্যাঙ্গ ভাতা’ পান, তাঁরা দিব্যাঙ্গ ভাতার পাশাপাশি অন্নপূর্ণা যোজনার টাকাও (জোড়া সুবিধা) পাবেন। এছাড়া 'পিএম কিষান সম্মান নিধি'র (PM Kisan) উপভোক্তাদের ক্ষেত্রেও এই সুযোগ শিথিল রাখা হয়েছে।
সম্পত্তি সংক্রান্ত নিয়মে ছাড়: গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের জন্য নিয়ম কিছুটা শিথিল করে জানানো হয়েছে যে, তিনটির বেশি কামরাযুক্ত ঘর কিংবা ৫০ ডেসিমেলের বেশি জমি থাকলেও তাঁরা অন্নপূর্ণার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন না।
টাকা ব্যাঙ্কে ঢোকার সময়সূচি ও প্রক্রিয়াকরণ
মুখ্যমন্ত্রী জানান, জুন মাসে প্রকল্প শুরু হওয়ার পর ফর্ম ও নথিপত্র সংগ্রহের কাজ চলে। জুলাই মাসে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও যোগ্য আবেদনকারীদের বাদ পড়ার অভিযোগ আসায় বিডিওদের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি ভেরিফিকেশন শুরু হয়। প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষেরও বেশি মহিলা আবেদন করেছেন।
ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হওয়া উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ১৭ তারিখ থেকে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। একবার ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে (১০ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে) যোগ্য আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৩ হাজার টাকা জমা পড়ে যাবে। জুলাইয়ে যারা বঞ্চিত হয়েছিলেন, আগস্ট মাসে তাঁদের প্রায় ৯৯ শতাংশ মানুষই বকেয়া টাকা পেয়ে যাবেন।
বিগত সরকারের অনিয়মিত অর্থ বিতরণের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান যে, নির্বাচনকে সামনে রেখে তড়িঘড়ি টাকা না দিয়ে একটি স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত স্থায়ী ব্যবস্থা গড়াই বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য।
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