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বুধসন্ধ্যায় নবান্নে বিরাট আপডেট: ১০ হাজার টাকা রোজগার থাকলেই আর নয় অন্নপূর্ণা

Annapurna Yojana: বিগত সরকারের অনিয়মিত অর্থ বিতরণের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান যে, নির্বাচনকে সামনে রেখে তড়িঘড়ি টাকা না দিয়ে একটি স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত স্থায়ী ব্যবস্থা গড়াই বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 12, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:44 PM IST
বুধসন্ধ্যায় নবান্নে বিরাট আপডেট: ১০ হাজার টাকা রোজগার থাকলেই আর নয় অন্নপূর্ণা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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