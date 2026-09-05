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বাংলার পর্যটনের বিজ্ঞাপনে রিও-প্যারিস-লন্ডন, হাওড়া ব্রিজ ছাড়া বাংলা কোথায়?

Bengal’s new tourism Ad: 'ওয়েস্ট বেঙ্গল: হোয়ার ইন্ডিয়া ফিলস ডিফারেন্ট' স্লোগান এবং নতুন লোগোটি শুক্রবার ধন্যধান্য প্রেক্ষাগৃহে বেশ আড়ম্বরের সাথে উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 05, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:59 PM IST
বাংলার পর্যটনের বিজ্ঞাপনে রিও-প্যারিস-লন্ডন, হাওড়া ব্রিজ ছাড়া বাংলা কোথায়?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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