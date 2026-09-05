/বাংলার পর্যটনের বিজ্ঞাপনে রিও-প্যারিস-লন্ডন, হাওড়া ব্রিজ ছাড়া বাংলা কোথায়?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলার নতুন পর্যটন বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাকে বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরা। কিন্তু বিজ্ঞাপন দেখলেই নজরে আসবে আইফেল টাওয়ার,রাশিয়ার সেন্ট বাসিলস ক্যাথেড্রাল, পিরামিড এবং রিওর ‘ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার’। তবে যা আপনার চোখে নাও পড়তে পারে, তা হলো খোদ বাংলাই! কেবল ঐতিহ্যবাহী হাওড়া ব্রিজকে কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখা যায়। পলক ফেললেই হাওডা় ব্রিজ মিস হয়ে যাওয়ার মতো। এনিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, বাংলার বিজ্ঞাপনে বাংলা কোথায়?
বাংলা পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৫০০ কোটি টাকার এক বিশেষ উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের ভৌগোলিক বিস্তার দক্ষিণে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য থেকে শুরু করে উত্তরে হিমালয়ের বরফাবৃত শৃঙ্গ পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পর্যটন স্থান। তাহলে সেসব নেই কেন? এটাই বড় প্রশ্ন।
'ওয়েস্ট বেঙ্গল: হোয়ার ইন্ডিয়া ফিলস ডিফারেন্ট' স্লোগান এবং নতুন লোগোটি শুক্রবার ধন্যধান্য প্রেক্ষাগৃহে বেশ আড়ম্বরের সাথে উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি করা বিখ্যাত 'বিশ্ব বাংলা' ব্র্যান্ডিং সরিয়ে দেওয়ার জন্য বিজেপি সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে, এই উদ্যোগটি তারই একটি অংশ।
This is a very stupid and amateurish video! Why should scenes from Moscow, Egypt and Rio de Janiero feature in a video on West Bengal? And ‘how India feels different’! Is it trying to showcase West Bengal or the whole of India?— Tathagata Roy (@tathagata2) September 4, 2026
This video does disservice to the achievements of…
বিজ্ঞাপনটির শুরুটা কিন্তু বেশ আশাব্যঞ্জকই ছিল। যেখানে দেখা মেলে ঐতিহ্যবাহী হাওড়া ব্রিজের কিছুটা দৃশ্য। ঠিক এর পরেই, দলছুট কোনও পর্যটকের মতো বিজ্ঞাপনটি সোজা রাজ্য ছেড়ে বাইরে চলে যায়। দর্শকদের মরুভূমি, পিরামিড এবং এমন সব নামজাদা জায়গায় ঘুরিয়ে আনে, যেগুলোর কোনোটিই বাংলায় নেই। বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ ও উঁচু উঁচু অট্টালিকা এতে জায়গা করে নেয়, যেগুলোর সাথে দিঘা বা দার্জিলিংয়ের বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই। অথচ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত পোড়ামাটির মন্দির কিংবা দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেনের মতো নিজস্ব চেনা ঐতিহ্যগুলোর কিন্তু কোথাও দেখা মেলেনি।
তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন ওই বিজ্ঞাপন নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, এটা বিজ্ঞাপনের কাজের একটা আবর্জনা। এমন শব্দটাও হয়তো খুব হালকা। অন্যদিকে, তথাগত রায় এটিকে একটি বোকাবোকা, অপেশাদার ভিডিও বলে মন্তব্য করেছেন। অবিলম্বে এই বিজ্ঞাপন বাতিল করার দাবি জানিয়ে তিনি লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে তৈরি একটি ভিডিওতে মস্কো, মিশর কিংবা রিও ডি জেনেইরোর দৃশ্য কেন থাকবে? এই ভিডিওটি পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকারের সাফল্যকেই ছোট করছে। আমার পরামর্শ, এটি অবিলম্বে তুলে নেওয়া হোক এবং যার মাথায় এই ভিডিওর ভাবনা এসেছে বা যিনি এটি তৈরি করেছেন, তাকে মৎস্য বা এই ধরণের অন্য কোনো দফতরে বদলি করে দেওয়া হোক।
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