Nabanna Abhiyan: নবান্ন অভিযানে 'অসুস্থ' আরজি করের নির্যাতিতার মা, ভর্তি হাসপাতালে
Nabanna Abhiyan: হাসপাতালে রয়েছেন জুনিয়র চিকিত্সকদের একাংশ। এনিয়ে জুনিয়র চিকিত্সক আসফাকউল্লাহ নাইয়া বলেন, সিটিস্ক্যানের রিপোর্ট হাতে পেলে বোঝা যাবে। হাসপাতালে সবাইকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: নবান্ন অভিযানে গিয়ে 'অসুস্থ' আরজিকরের নির্যাতিতার মা। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। তাকে সেখানে দেখতে গেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নবান্ন অভিযানকে ঘিরে পার্কস্ট্রিট মোড়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে যায়। সেখানে বিক্ষোভ দেখান শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপি বিধায়করা। সেই অবস্থান বিক্ষোভে ছিলেন প্রায় জনা কুড়ি বিজেপি বিধায়ক। সেই পার্ক স্ট্রিট মোড় থেকেই হাসপাতালে নির্যাতিতার মাকে দেখতে যান শুভেন্দু অধিকারী।
শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, আরজিকরের নির্য়াতিতার মা আহত হয়েছেন। তাঁর মায়ের মাথায় চোট লেগেছে। নির্য়াতিতার মায়ের দাবি পুলিসের ধাক্কাধাক্কিতে তিনি আহত হয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে খবর স্থিতিশীল নির্যাতিতার মা। শুভেন্দু অধিকারীর হাসপাতালে গিয়ে সবকিছুর খোঁজখবর করছেন।
হাসপাতালে রয়েছেন জুনিয়র চিকিত্সকদের একাংশ। এনিয়ে জুনিয়র চিকিত্সক আসফাকউল্লাহ নাইয়া বলেন, সিটিস্ক্যানের রিপোর্ট হাতে পেলে বোঝা যাবে। হাসপাতালে সবাইকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। পুলিস আন্দোলনে বাধা দিয়েছে। কিন্তু আজ যা হল তাতে আমরা ব্যথিত। নির্যাতিতার বাবা-মার উপরে আঘাত হয়েছে। এটা কল্পনাও করিনি। পুলিস নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। অন্য জুনিয়র ডাক্তার দেবাশিস মণ্ডল বলেন, গতকাল সেই অভিশপ্ত রাত ছিল। আমরা রাস্তায় ছিলাম। কাকু কাকিমাও ছিলেন সেখানে। কাকিমার মাথা ফুলে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এ কী অবস্থা! কাকু কাকিমা পুলিসকে মারতে গিয়েছিল বলে মনে হয়?
এনিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, গতকাল বলেছিলাম অভয়ার বাবা-মা'কে সাবধানে রাখতে। বিজেপি তাদের দিয়ে নাটক করতে পারে৷ গতকাল আমি এটা বলেছিলাম। আজকে পরিষ্কার অভিযোগ করছি, বিজেপির ন্যাড়া নাড়ু অভয়ার মা'কে ধাক্কা দিয়ে সরাচ্ছে। স্লো মোশনে সেই ছবি দেখানো হোক এবার৷ ক্যামেরায় মুখ দেখাতে ন্যাড়া নাড়ু অভয়ার মা'কে ধাক্কা মেরেছে। অভয়ার মা,বাবা আহত হলে তাদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি থাকবে। কিন্তু তাদের নিয়ে যারা রাজনীতি করছে তাদের প্রতি আমাদের অভিযোগ প্রতিবাদ থাকবে। গতকাল আমি বলেছিলাম এটাই৷ বিজেপি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে৷ ন্যাড়া নাড়ু মহিলাকে ধাক্কা মেরেছে। ন্যাড়া নাড়ুকে স্লো মোশনে দেখাক। এই রাজনীতির তীব্র নিন্দা করছি। অভয়ার বাবা-মাকে যে হাসপাতালে নিয়ে গেছে সেখানে আবার এক ডাক্তার অপারেশনের সময়ে রোগীর শরীরে গজ রেখে দেয়। সেই রোগীকে পিজি'তে এনে সুস্থ করা হয়৷ কারণ ওই ডাক্তার আবার আন্দোলনে ব্যস্ত ছিল। সব ফেরেপবাজ এক হয়েছে৷ পুলিস খামোখা কেন মারবে? একটা ভীড় এগিয়ে আসছে পুলিসের দিকে৷ আর তার মধ্যে মা বাবা 'কে ঠেলে দিয়েছে।
