TMC Controversy: তৃণমূলের অন্দরে বেনজির সংঘাত! 'বলছে জেলে ঢোকাও', বিস্ফোরক কল্যাণ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আমাকে বলছে, গ্রেফতার কর। এরা কারা! আমার মতো লোককে বলছে জেলে ঢোকাও'। দলের মহিলা সাংসদকে কটুক্তি বিতর্কে বিস্ফোরক তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'আমাদেরই এক সাংসদ, বাইরে থেকে এসেছে, ভিডিয়োটা করে বাইরে ছেড়ে দিয়েছে'।

তৃণমূলের সংসদীয় দলে বেনজির সংঘাত। মহিলা সাংসদকে কটুক্তি! ক্ষোভে হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ ছেড়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, দলের এক বর্ষীয়ান সাংসদের বিরুদ্ধে খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিও দিয়েছেন ওই মহিলা সাংসদ। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ঘটনার ভিডিয়ো ও স্ক্রিনশট ফাঁস করে দিয়েছেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য।

Soon after the public spat between two TMC MPs in the precincts of the Election Commission of India on 4th April 2025, the irate MP continued slandering the ‘Versatile International Lady (VIL)’…

This is the stuff legends are made of! pic.twitter.com/dsubQrmQUj

