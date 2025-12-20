English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Kolkata: রবিবাসরীয় সকালে শহরে বন্ধ একাধিক রাস্তা, নিয়ন্ত্রিত যান চলাচল! ঘুরতে বেরনোর আগে জেনে নিন...

Kolkata: ২১ ডিসেম্বর রবিবার সকাল ৫টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত শহরের বেশ কিছু প্রধান রাস্তা বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত থাকবে, বিশেষ করে মালবাহী গাড়ি চলাচল ও ট্রাম পরিষেবা সীমিত হবে। কিছু রাস্তা ডাইভার্ট করা হবে এবং বাস রুট পরিবর্তিত হবে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 20, 2025, 10:54 AM IST
Kolkata: রবিবাসরীয় সকালে শহরে বন্ধ একাধিক রাস্তা, নিয়ন্ত্রিত যান চলাচল! ঘুরতে বেরনোর আগে জেনে নিন...

অয়ন ঘোষাল: আসন্ন কলকাতা ম্যারাথন ২০২৫ উপলক্ষে আগামী ২১ ডিসেম্বর রবিবার কলকাতার ট্রাফিক ব্যবস্থায় বেশ কিছু বড় পরিবর্তন ও বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। আপনার সুবিধার জন্য বিজ্ঞপ্তির মূল অংশগুলো নিচে দেওয়া হল:

Add Zee News as a Preferred Source

গুরুত্বপূর্ণ সময় ও প্রধান বিধি
 * ম্যারাথনের তারিখ: ২১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ (রবিবার)।
 * পণ্যবাহী গাড়ি: ওইদিন ভোর ৪টে থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সেতু, খিদিরপুর রোড, এজেসি বোস রোড এবং জেএল নেহেরু রোডের মতো প্রধান রাস্তাগুলিতে মালবাহী গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ।
 * ট্রাম পরিষেবা: সকাল ৫টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত লেনিন সরণি, এজেসি বোস রোড, পার্ক স্ট্রিট, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড এবং রাসবিহারী অ্যাভিনিউ সহ একাধিক রুটে ট্রাম বন্ধ থাকবে।
রাস্তা বন্ধ ও যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ

আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: অতিরিক্ত উৎসাহে বড় বিপদ কর্কটের, অফিসের কাজ আটকাতে পারে মকরের...

১. সম্পূর্ণ বন্ধ রাস্তা (ভোর ৪টে থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত)
ম্যারাথনের জন্য এই রাস্তাগুলি সাধারণ যানবাহনের জন্য বন্ধ থাকবে:
 * রেড রোড (২০ ডিসেম্বর রাত ১১টা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে)।
 * মেয়ো রোড, খিদিরপুর রোড, হসপিটাল রোড, ডাফরিন রোড ও আউটরাম রোড।
 * ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউ এবং কুইন্সওয়ে।
 * এজেসি বোস রোড (এক্সাইড ক্রসিং থেকে হেস্টিংস ক্রসিং পর্যন্ত)।

২. নিয়ন্ত্রিত বা ডাইভার্ট করা রাস্তা (ভোর ৪টে থেকে)
 * গড়িয়াহাট ফ্লাইওভার: ফ্লাইওভারের পূর্ব দিকের অংশ দিয়ে উত্তরমুখী যান চলবে এবং নিচের রাস্তা দিয়ে দক্ষিণমুখী যান চলবে।
 * বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড: পূর্বমুখী গাড়িগুলিকে রিচি রোড দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।
 * শরৎ বোস রোড: দক্ষিণমুখী গাড়িগুলি দেশপ্রিয় পার্ক থেকে গড়িয়াহাট ক্রসিং হয়ে গোলপার্কের দিকে ঘোরানো হতে পারে।
 * এস পি মুখার্জি রোড: দক্ষিণমুখী গাড়ি হাজরা মোড় বা রাসবিহারী ক্রসিং থেকে পূর্ব দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: শেষের পথে বছর! পারদ সামান্য কমলেও, জাঁকিয়ে শীত একেবারেই নয়...

৩. বাস ও মিনিবাসের রুট পরিবর্তন
 * বেহালা রুটের বাস: টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড দিয়ে যাতায়াত করবে।
 * হাওড়াগামী বাস: এজেসি বোস রোড থেকে এস.এন ব্যানার্জি রোড বা পার্ক সার্কাস ৭ পয়েন্ট হয়ে যেতে পারে।
 * প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড: এই অঞ্চলের উত্তরমুখী বাসগুলিকে পূর্ব দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

বিকল্প রাস্তার পরামর্শ
গাড়ি চালকদের অনুরোধ জানানো হয়েছে তারা যেন ম্যারাথনের সময় (সকাল ৫টা থেকে দুপুর ১টা) নিচের রাস্তাগুলো এড়িয়ে চলুন বা বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করেন:
 * পশ্চিমমুখী যাত্রার জন্য সোয়াইনহো স্ট্রিট বা বন্ডেল রোড হয়ে গড়িয়াহাট ক্রসিং ব্যবহার করুন।
 * গড়িয়াহাট রোডের পশ্চিম দিকটি দৌড়ের (Race) জন্য সংরক্ষিত থাকবে, তাই যাতায়াতের জন্য পূর্ব দিক ব্যবহার করতে হবে।

সতর্কবার্তা: ট্রাফিক পুলিসের নির্দেশ অনুযায়ী যেকোনো সময় পরিস্থিতি বুঝে আরও কিছু রাস্তা বন্ধ বা ঘোরানো হতে পারে। ম্যারাথন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Kolkata road updateKolkata traffic newsSunday Road Closure KolkataTraffic Regulation KolkataKolkata Travel Alert
পরবর্তী
খবর

Kolkata News: খাস কলকাতায় স্কুলে ফিল্মি কায়দায় ছাত্রকে মারধর! হাত পিছমোড়া করে ধরে বন্ধুরাই...
.

পরবর্তী খবর

Nidhhi Agerwal Viral Video: ভয়ংকর! নায়িকাকে ঘিরে ধরে প্রকাশ্যেই জামাকাপড় ধরে টানাটানি, ভাইর...