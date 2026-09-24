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পুজোর পরেই কলকাতা-সহ রাজ্যের ৭ পুরসভায় ভোট? ভোটগণনা কবে? জেনে নিন পুরভোটের সম্ভাব্য তারিখ

Municipal Corporation Elections: কমিশনসূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই ২১ হাজার ১৮৪টি ব্যালট ইউনিট এবং ১৯ হাজার ৫৬৪টি কন্ট্রোল ইউনিট রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। অর্থাৎ, আসন্ন পুরভোটের জন্য প্রয়োজনীয় ইভিএম সংগ্রহের ক্ষেত্রে বড় একটি ধাপ সম্পূর্ণ করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 24, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:10 PM IST
পুজোর পরেই কলকাতা-সহ রাজ্যের ৭ পুরসভায় ভোট? ভোটগণনা কবে? জেনে নিন পুরভোটের সম্ভাব্য তারিখ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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