/পুজোর পরেই কলকাতা-সহ রাজ্যের ৭ পুরসভায় ভোট? ভোটগণনা কবে? জেনে নিন পুরভোটের সম্ভাব্য তারিখ

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: আসন্ন পুর ভোট নভেম্বরে শেষ সপ্তাহে অথবা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে হওয়ার সম্ভাবনা। আপাতত সম্ভাব্য তারিখ ২৭ এবং ২৮ নভেম্বর। যদিও এটি চূড়ান্ত নয়। এখনও জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক বাকি রয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, বালি, কালিম্পং, মালদা, পুরুলিয়া, হলদিয়া-- এই সাত পুরসভায় সম্ভাব্য নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করছে কমিশন, কমিশন সূত্রের খবর। এদিকে পুরভোটের জন্য ইভিএম পেল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের প্রস্তুতিতে বড় পদক্ষেপ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে ভোটগ্রহণের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের ইভিএম এসে পৌঁছল রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হাতে।
এসে গেল ইভিএম
কমিশনসূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই ২১ হাজার ১৮৪টি ব্যালট ইউনিট এবং ১৯ হাজার ৫৬৪টি কন্ট্রোল ইউনিট রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। অর্থাৎ, আসন্ন পুরভোটের জন্য প্রয়োজনীয় ইভিএম সংগ্রহের ক্ষেত্রে বড় একটি ধাপ সম্পূর্ণ করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ইভিএম আসার পর এবার সেগুলির সংরক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পরবর্তী প্রক্রিয়া শুরু হবে। ভোটের প্রস্তুতিতে ইভিএম ব্যবস্থাপনাকে ঘিরে কমিশনের তরফে শুরু হচ্ছে পরবর্তী পর্যায়ের কাজ।
জেলায় জেলায় ইভিএম
রাজ্য নির্বাচন কমিশন যে পরিমাণ ইভিএম চেয়েছিল, নির্বাচন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ইতিমধ্যেই সেই ইভিএম পাঠিয়ে দিয়েছে রাজ্যকে। ইভিএম আগামী সপ্তাহ থেকেই জেলায় জেলায় পাঠানো শুরু হবে। এ ছাড়াও ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলার আসন সংরক্ষণের খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সব ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, বা তা নিয়ে কী বলছেন জেলাশাসকরা, কোনও রাজনৈতিক দল কোনও দাবি দাওয়া করছে কি না, সেই সব নিয়ে আগামী কাল একটা ভিডিয়ো কনফারেন্স হবে।
পুজোর পরেই ভোট?
পুজোর পরেই কি পুরসভার ভোট? পুজোর ছুটির পরেই নির্বাচন হবে রাজ্যের ৭ পুরসভায়। জানা গিয়েছে, এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি হবে পুজোর ছুটির পরেই। সূত্রের খবর, আগামী ২৭ বা ২৮ নভেম্বর হতে পারে পুরসভার নির্বাচন। ভোট গণনা হতে পারে ডিসেম্বরের ২ তারিখ। পুজোর ছুটির শেষেই নির্বাচন হতে পারে কলকাতা, হাওড়া, বালি, কালিম্পং, মালদা, পুরুলিয়া, হলদিয়া পুরসভায়। আগামী কাল জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহ থেকেই জেলায় জেলায় পাঠানো হবে ইভিএম।
বাকি পুরসভায় ভোট
কলকাতা পুরসভায় ২০৯ টি ওয়ার্ড, হাওড়া পুরসভার ৬৮টি ওয়ার্ড, বালির ৩৫টি ওয়ার্ড, হলদিয়ার ২৯টি ওয়ার্ড, কালিম্পং পুরসভায় ২৩টি ওয়ার্ডে হবে ভোট। অন্য দিকে, রাজ্যের বাকি ১২২টি পুরসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী বছর ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে। সেই কারণে মনে করা হচ্ছে ওই পুরসভাগুলিতে নির্বাচন হতে পারে আগামী বছরের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে।
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