/নভেম্বরেই পুরভোট চূড়ান্ত? কলকাতার দায়িত্বে সুকান্ত মজুমদার, হাওড়ায় ইন-চার্জ রাহুল সিনহা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেজে গেল পুরভোটের দামামা! নভেম্বরেই পুরভোট? কলকাতা পুরসভার নির্বাচনের দায়িত্ব পেলেন সুকান্ত মজুমদার। আর হাওড়া পুরসভার নির্বাচনের ইন-চার্জ করা হল রাহুল সিনহা। রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কলকাতা পুরভোটের ইন-চার্জ হচ্ছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার। সহ ইন-চার্জ রাজ্য সহ-সভাপতি অনিন্দ্য ব্যানার্জি। কনভেনার হচ্ছেন রাজ্যের মন্ত্রী তাপস রায়। কো-কনভেনার হচ্ছেন কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক রিতেশ তিওয়ারি। ওদিকে হাওড়া পুরভোটের ইন-চার্জ বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ রাহুল সিনহা। আর কনভেনার বালির বিধায়ক সঞ্জয় কুমার সিং।
সবমিলিয়ে গেরুয়া শিবিরে পুরসভা ভোটের প্রস্তুতি তুঙ্গে। নির্বাচনের প্রস্তুতিতে দুই কলকাতার বিধায়কদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও সেরেছে রাজ্য বিজেপি। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সুনীল বানসল, সুকান্ত মজুমদার, অমিতাভ চক্রবর্তী-সহ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্ব। কলকাতা পুরভোটকে পাখির চোখ করে তাপস রায়ের নেতৃত্বে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন সজল ঘোষ, রীতেশ তিওয়ারি, স্বপন দাশগুপ্ত-সহ বিজেপির একাধিক নেতৃবৃন্দ ও কার্যকর্তা।
বঙ্গ বিজেপি সূত্রে খবর, কলকাতা পুর এলাকাকে যারা হাতের তালুর মতো চেনেন, তাঁদেরই প্রধানত এই কমিটিতে রাখা হয়েছে। পুরভোটের প্রচার থেকে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগের কৌশল নির্ধারণ করবে এই কমিটি। সূত্রের খবর, পুরভোটে বিজেপির সংকল্পপত্রে কী কী থাকবে, তাও ঠিক করবে এই কমিটি। এমনকি পুরসভা ভোটে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাছাইয়ের মানদণ্ড কী হবে, সেই বিষয়েও কমিটি-ই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। প্রসঙ্গত, যদি সব ঠিকঠাক থাকে, তবে নভেম্বরেই পুরভোট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কারণ, ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতা পুরসভার বোর্ড গঠন করতে হবে। তাই ভোটপর্ব তার আগেই সেরে ফেলতে হবে।
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