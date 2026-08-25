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নভেম্বরেই পুরভোট চূড়ান্ত? কলকাতার দায়িত্বে সুকান্ত মজুমদার, হাওড়ায় ইন-চার্জ রাহুল সিনহা

Municipal Election BJP in-charges: গেরুয়া শিবিরে পুরসভা ভোটের প্রস্তুতি তুঙ্গে। কলকাতা পুরভোটকে পাখির চোখ করে তাপস রায়ের নেতৃত্বে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কে কে আছেন সেই কমিটিতে?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 25, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:10 PM IST
নভেম্বরেই পুরভোট চূড়ান্ত? কলকাতার দায়িত্বে সুকান্ত মজুমদার, হাওড়ায় ইন-চার্জ রাহুল সিনহা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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