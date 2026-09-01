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পুজোর পরই পুরভোট? বুধে জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক নির্বাচন কমিশনের

 West Bengal municipal elections: রাজ্য়ে পালাবদলের পর থেকেই পুরসভাগুলিতে চেয়ারম্যানদের পদত্যাগের হিড়িক পড়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি এমনই যে, প্রশাসনিক কাজ কার্যত স্তব্ধ। বস্তুত খাস কলকাতা পুরসভার এখন প্রশাসক। পদত্যাগ করেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 02, 2026, 12:02 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:02 AM IST
পুজোর পরই পুরভোট? বুধে জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক নির্বাচন কমিশনের
Image Credit: পুজোর পরই পুরভোট?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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