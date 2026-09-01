/পুজোর পরই পুরভোট? বুধে জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক নির্বাচন কমিশনের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিডিটাল ব্যুরো: পুজোর পরই পুরভোট? জোরদার প্রস্তুতি নির্বাচন কমিশন। আগামীকাল, বুধবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অফিসে সমস্ত জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক।
রাজ্য়ে পালাবদলের পর থেকেই পুরসভাগুলিতে চেয়ারম্যানদের পদত্যাগের হিড়িক পড়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি এমনই যে, প্রশাসনিক কাজ কার্যত স্তব্ধ। বস্তুত খাস কলকাতা পুরসভার এখন প্রশাসক। পদত্যাগ করেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। নির্দিষ্ট সময়ে নতুন মেয়রের নাম জানাতে পারেনি তৃণমূল। এরপরই কলকাতা পুরসভার প্রশাসন বসানোর সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।
এদিকে ডিসেম্বরেই বেশিরভাগ পুরসভারই মেয়াদ শেষ। ভোট কবে? ইভিএম-সংকটে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে কমিশন। আজ, মঙ্গলবার হাইকোর্টে কমিশনের তরফে জানানো হয়, একাধিক মামলার কারণে বহু ইভিএম এবং সিসিটিভি ফুটেজ আটকে রয়েছে। ফলে ভোট ঘোষণা সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিধানসভায় ধ্বনিভোটে পাস হয়ে গিয়েছে জোড়া সংশোধনী বিল। ১৪৪ থেকে বেড়ে কলকাতায় এবার ওয়ার্ড সংখ্য়া ২০৯! ওয়ার্ড বাড়ছে হাওড়াতেও। ফের আলাদা হওয়ার পথে বালি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)