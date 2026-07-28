/ফ্রিডম ফাইটারদের তৈরি ক্লাবও বেআইনি! বন্ধ হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী মুরারি পুকুর যুবক সংঘের পুজো?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বেআইনি বিল্ডিংয়ের গেরোয় ফ্রিডম ফাইটারদের তৈরি করা ক্লাব! এবার কি বন্ধ হতে চলেছে মুরারি পুকুর যুবক সংঘের ঐতিহ্যবাহী কালীপুজো?
এলাকায় কান পাতলেই শোনা যায়, বিপ্লব কোন পথে চালিত হবে তার গোপন বৈঠক হত একটি ক্লাবে। ক্লাবের সঙ্গে নাম জড়িয়ে বিপ্লবী শান্তি রঞ্জন দাস এবং সাবিত্রী দাস। এমনকি বিপ্লবী বাড়ির ঘোষের নামে রাস্তা। মামলার নথিতে উল্লেখ, দুই বিপ্লবী ১৯৪২ সালে ক্লাবটি তৈরি করেছিলেন। তার কিছু পর থেকেই ওই বিল্ডিংয়ে কালীপুজো হয়ে আসছে।
এখন ৮৪ বছরের মাথায় এই বিল্ডিংটি বেআইনি দাবি করে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে মামলা। বিল্ডিংয়ের লাগোয়া একটি জমির মালিক তিনি এই মামলা করেছেন। তবে ওই ক্লাবের তরফে আইনজীবী আশীষ চৌধুরী যুক্তি রাখেন, "আজ এতদিন পর কেন এই প্রশ্ন উঠল। বিল্ডিংয়ের বয়স এবং স্বাধীনতার ইতিহাস দেখলে সেটি হেরিটেজের পর্যায়ে পড়ে।"
যদিও এই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সিভিল কোর্টে মামলা হয়েছিল। সেটা এখনও বিচারাধীন। এবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর আদালতে মামলা দায়ের হয়েছে। সব মিলিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা মুরারি পুকুর যুবক সংঘের কার্যালয় ও ঐতিহ্যবাহী কালীপুজো এবার অনিশ্চয়তার মুখে।
অভিযোগ উঠেছে, যে ভবনে বছরের পর বছর ধরে পুজোর আয়োজন ও ক্লাবের কার্যক্রম চলছে, তা নাকি বেআইনি! এই নিয়েই কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে মামলা। আইনি লড়াইয়ের গেরোয় এখন দুশ্চিন্তায় এলাকার সাধারণ মানুষ ও ক্লাব সদস্যরা। তবে কি ইতিহাস আর আইনের দ্বন্দ্বে বন্ধ হতে চলেছে ঐতিহাসিক মুরারি পুকুরের এই ঐতিহ্যবাহী কালীপুজো? নজর এখন আদালতের রায়ের দিকে।
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