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ফ্রিডম ফাইটারদের তৈরি ক্লাবও বেআইনি! বন্ধ হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী মুরারি পুকুর যুবক সংঘের পুজো?

Murari Pukur Yuvak Sangha: দুই বিপ্লবী ১৯৪২ সালে ক্লাবটি তৈরি করেছিলেন। তার পর থেকেই ওই বিল্ডিংয়ে কালীপুজো হয়ে আসছে। ৮৪ বছরের মাথায় বিল্ডিংটি বেআইনি দাবি করে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে মামলা। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 28, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:07 PM IST
ফ্রিডম ফাইটারদের তৈরি ক্লাবও বেআইনি! বন্ধ হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী মুরারি পুকুর যুবক সংঘের পুজো?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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ফ্রিডম ফাইটারদের তৈরি ক্লাবও বেআইনি! বন্ধ হচ্ছে মুরারি পুকুর যুবক সংঘের পুজো?
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