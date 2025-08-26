English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kolkata Bar Dancer Death: আনন্দপুরে বার ডান্সারের রহস্যমৃ*ত্যু...হোটেলের ঘরে পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে...

Anandapur: আনন্দপুরে একটি হোটেল থেকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করা হল পানশালার এক ডান্সারকে। উদ্ধারের পর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঠিক কী কারণে তাঁর মৃত্যু হল, সেটা খতিয়ে দেখছে পুলিস। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 26, 2025, 02:16 PM IST
Kolkata Bar Dancer Death: আনন্দপুরে বার ডান্সারের রহস্যমৃ*ত্যু...হোটেলের ঘরে পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে...
প্রতীকী ছবি

অয়ন ঘোষাল: আনন্দপুরে বার ডান্সারের রহস্যমৃত্যু। আনন্দপুরের এক হোটেলে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। সেখান থেকে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিত্‍সকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

আরও পড়ুন:Dowry Violence: বেধড়ক মারধর, মুখের ভিতর গরম ছুরি! পণের চাহিদায় নিক্কির পর এবার খুশবুকে...

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম শ্রেয়া ভার্মা (৩০)। পেশায় বার ড্যান্সার। তিনি পঞ্জাবের লুধিয়ানার বাসিন্দা। রবিবার রাতে এক পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে আনন্দপুরের একটি গেস্ট হাউসে আসে। সোমবার সকালে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই যুবতী। সঙ্গে আসা বন্ধু তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। 

ইতোমধ্যেই সেই রুম সিল করেছে পুলিস। প্রাথমিক অনুমান, অতিরিক্ত মাদক বা মদ্যপানেই যুবতীর মৃত্যু হয়। তদন্তে আনন্দপুর থানার পুলিস।

প্রসঙ্গত, একই দিনে আনন্দপুরে তিন অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। যার মধ্যে একটি এই বারের ডান্সারের মৃত্যু। অন্য, সোমবার বাইপাসে একটি গাছে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। আনন্দপুর মৎস্য কন্যা ভবনের সামনের গাছে গলায় গামছা দিয়ে এক ভবঘুরে আত্মঘাতী। দেহটি মাটি থেকে ৫০-৬০ ফুট উঁচুতে গামছার ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছিল। দেহটিকে উদ্ধার করে নীলরতন মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা সেখানেই তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

আরও পড়ুন:Father Killed Daughter: বাবা না জল্লাদ! মেয়ে হয়েছে বলে রাগ, তিন মাসের একরত্তিকে গ*লা টি*পে খু*ন...

আর এক, আনন্দপুর থানা এলাকায় নোনাডাঙ্গা সেকেন্ড লেনে বাড়ির ভিতর থেকে এক মধ্যবয়সী মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন।  

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই আনন্দপুর খালে যুগলের রহস্যমৃত্যু হয়। জানা যায়, এক তরুণের সঙ্গে স্কুটি শিখতে আসে তরুণী। তারপর সেখানেই তাদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ে সেই দৃশ্য। সেখানে আরও দেখা যায়, রনিতা খালের ধারের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তারপর ছেলেটিকেও সেদিকে এগোতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু অন্ধকারের জন্য আর সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া যায়নি। তারপর দুজনের কী হয়, সেটা আর সিসিটিভি ফুটেজে কিছু ধরা পড়েনি। তারপর খাল থেকে প্রথমে উদ্ধার হয় রোহিতের দেহ। তারপর উদ্ধার হয় রনিতার দেহ।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Kolkata Bar Dancer Deathআনন্দপুর রহস্যমৃত্যুবার ডান্সার খবরহোটেলে মৃতদেহ
পরবর্তী
খবর

Kolkata Police: আপনার বাড়ির ভাড়াটিয়া কারা, ঘরের কাজ করেন কে, বাধ্যতামূলকভাবে তথ্য দিতে হবে পুলিসকে
.

পরবর্তী খবর

Father Killed Daughter: বাবা না জল্লাদ! মেয়ে হয়েছে বলে রাগ, তিন মাসের একরত্তিকে গ*লা টি*পে খ...