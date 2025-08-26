Kolkata Bar Dancer Death: আনন্দপুরে বার ডান্সারের রহস্যমৃ*ত্যু...হোটেলের ঘরে পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে...
Anandapur: আনন্দপুরে একটি হোটেল থেকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করা হল পানশালার এক ডান্সারকে। উদ্ধারের পর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঠিক কী কারণে তাঁর মৃত্যু হল, সেটা খতিয়ে দেখছে পুলিস।
অয়ন ঘোষাল: আনন্দপুরে বার ডান্সারের রহস্যমৃত্যু। আনন্দপুরের এক হোটেলে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। সেখান থেকে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিত্সকেরা মৃত ঘোষণা করেন।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম শ্রেয়া ভার্মা (৩০)। পেশায় বার ড্যান্সার। তিনি পঞ্জাবের লুধিয়ানার বাসিন্দা। রবিবার রাতে এক পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে আনন্দপুরের একটি গেস্ট হাউসে আসে। সোমবার সকালে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই যুবতী। সঙ্গে আসা বন্ধু তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
ইতোমধ্যেই সেই রুম সিল করেছে পুলিস। প্রাথমিক অনুমান, অতিরিক্ত মাদক বা মদ্যপানেই যুবতীর মৃত্যু হয়। তদন্তে আনন্দপুর থানার পুলিস।
প্রসঙ্গত, একই দিনে আনন্দপুরে তিন অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। যার মধ্যে একটি এই বারের ডান্সারের মৃত্যু। অন্য, সোমবার বাইপাসে একটি গাছে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। আনন্দপুর মৎস্য কন্যা ভবনের সামনের গাছে গলায় গামছা দিয়ে এক ভবঘুরে আত্মঘাতী। দেহটি মাটি থেকে ৫০-৬০ ফুট উঁচুতে গামছার ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছিল। দেহটিকে উদ্ধার করে নীলরতন মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা সেখানেই তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
আর এক, আনন্দপুর থানা এলাকায় নোনাডাঙ্গা সেকেন্ড লেনে বাড়ির ভিতর থেকে এক মধ্যবয়সী মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই আনন্দপুর খালে যুগলের রহস্যমৃত্যু হয়। জানা যায়, এক তরুণের সঙ্গে স্কুটি শিখতে আসে তরুণী। তারপর সেখানেই তাদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ে সেই দৃশ্য। সেখানে আরও দেখা যায়, রনিতা খালের ধারের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তারপর ছেলেটিকেও সেদিকে এগোতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু অন্ধকারের জন্য আর সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া যায়নি। তারপর দুজনের কী হয়, সেটা আর সিসিটিভি ফুটেজে কিছু ধরা পড়েনি। তারপর খাল থেকে প্রথমে উদ্ধার হয় রোহিতের দেহ। তারপর উদ্ধার হয় রনিতার দেহ।
