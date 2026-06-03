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Khadya Bhavan Incident: মাত্র কয়েক মাসের চাকরি, অফিসে ঢোকার মাত্র ৫ মিনিটেই রহস্যজনক পতন! যুগ্ম সচিবের মৃত্যুতে তোলপাড়

Khadya Bhavan Incident: মাত্র কয়েক মাস আগেই কৃষিজ বিপণন দফতরে যুগ্ম সচিব পদে আসেন ইন্দ্রদেববাবু। গত সোমবার অর্থাত্‍ ১ জুন মির্জা গালিব স্ট্রিটের খাদ্য ভবনের বি ব্লকের পাঁচতলা থেকে আচমকাই নীচে পড়ে যান তিনি। বুধবার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিত্‍সাধীন অবস্থায় ইন্দ্রদেববাবুর মৃত্যু হয়। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 03, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 02:32 PM IST
Khadya Bhavan Incident: মাত্র কয়েক মাসের চাকরি, অফিসে ঢোকার মাত্র ৫ মিনিটেই রহস্যজনক পতন! যুগ্ম সচিবের মৃত্যুতে তোলপাড়

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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