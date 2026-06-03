/Khadya Bhavan Incident: মাত্র কয়েক মাসের চাকরি, অফিসে ঢোকার মাত্র ৫ মিনিটেই রহস্যজনক পতন! যুগ্ম সচিবের মৃত্যুতে তোলপাড়

রণয় তেওয়ারি: প্রয়াত হলেন কৃষিজ বিপনন দফতরের যুগ্ম সচিব ইন্দ্রদেব ভট্টাচার্য। গত সোমবার অর্থাত্ ১ জুন মির্জা গালিব স্ট্রিটের খাদ্য ভবনের বি ব্লকের পাঁচতলা থেকে নিচে পড়ে যান তিনি। এসএসকেএম হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি ছিলেন তিনি। বুধবার ইন্দ্রদেববাবুর মৃত্যু হয়।
সোমবার সকাল ১০টা ২৫ নাগাদ অফিসে আসেন কৃষিজ বিপনন দফতরের যুগ্ম সচিব ইন্দ্রদেব ভট্টাচার্য। প্রাথমিক তদন্তে পুলিস জানতে পেরেছে, অফিসে আসার পর নিজের রুমের মধ্যেই ব্যাগ রাখেন তিনি। ব্যাগের মধ্যে তাঁর মোবাইল ফোনটিও রাখা ছিল। এরপর রুম থেকে বেরিয়ে ৬ তলায় ফিনান্স দফতরের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। তিনি যে নিজের রুম থেকে বের হচ্ছেন, তা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে। কিন্তু ৬ তলার ফিনান্স দফতরে ইন্দ্রদেব বাবু যে গিয়েছিলেন সেরকম কিছুই পাওয়া যায়নি।
পাঁচতলার সিঁড়ির কোণ দিয়েই পড়ে যান একেবারে নীচে। যেখান থেকে তিনি পড়ে যান, সেখানে কোনও সিসিটিভি নেই। তবে তিনি একাই ছিলেন বলে জানতে পেরেছে পুলিস। প্রত্যক্ষদর্শী এবং ভবনটির নিরাপত্তারক্ষীরা জানান, ঘটনার দিন সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ হঠাৎই ওপর থেকে ভারী কিছু পড়ার বিকট আওয়াজ শুনতে পান তাঁরা। দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে তাঁরা দেখেন, ভবনের নীচে স্তূপ করে রাখা পুরনো আসবাবপত্রের (চেয়ার, টেবিল) মাঝে রক্তাক্ত ও অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন ওই উচ্চপদস্থ আধিকারিক। তাঁর মাথার পিছনে, গালে এবং চোখে গুরুতর চোট লাগে। নিরাপত্তারক্ষী এবং সেখানে উপস্থিত গাড়িচালকরা মিলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে উদ্ধার করে একটি বেঞ্চে শোয়ান। এরপর খাদ্য ভবনের অন্যান্য কর্মীদের সহযোগিতায় দ্রুত একটি গাড়িতে করে তাঁকে কলকাতার এসএসকেএম (SSKM) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিস এও জানতে পেরেছে, মাত্র কয়েক মাস আগেই কৃষিজ বিপণন দফতরে যুগ্ম সচিব পদে আসেন তিনি। অপরদিকে, প্রাথমিক তদন্তে পুলিস এও জানতে পেরেছে, ইন্দ্রদেব বাবু এর আগে ৬তলায় কখনই যাননি। তিনি আত্মহত্যার চেষ্টাই করেছেন বলেই পুলিসের ধারণা। কারণ তাঁর মোবাইল ফোন ব্যাগের মধ্যেই রেখে গিয়েছিলেন তিনি। ধরে নেওয়া যাক, তিনি যদি ৬ তলায় ফিনান্স দফতরে যাচ্ছিলেন, তাহলে নিজের মোবাইল ফোন ব্যাগে কেনো রেখে দিয়ে গেলেন, আর এখানেই রহস্য মনে করছে পুলিস। তবে পুলিস জানতে পেরেছে, নার্ভের সমস্যাও ছিল ইন্দ্রবাবুর।
অন্যদিকে, পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে পারিবারিক কোনও অশান্তি ছিল কি না। নাকি ঘটনার পেছনে রয়েছে অন্য কোনও কারণজানা গিয়েছে, আজ ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হবে।
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