Nabanna Abhijan: বন্ধ হাওড়া-হুগলি ব্রিজ, ব্যরিকেড শহরের বিভিন্ন রাস্তায়! কোন পথ দিয়ে যান চলাচল?

Kolkata Traffic Update: শনিবার নবান্ন অভিযানে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে পুলিেসর কড়া ব্যবস্থা, হাওড়া ও কলকাতায় একাধিক রুটে যান চলাচলে বিধিনিষেধ। ব্যারিকেডে মুড়ে ফেলা হয়েছে শহরের নানা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 9, 2025, 01:02 PM IST
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নবান্ন অভিযান ঘিরে আটঁসাঁট ব্যবস্থা কলকাতা পুলিসের (Kolkata Police)। আরজি কর কাণ্ডের এক বছর পার। অভয়ার জন্য সম্পূর্ণ নাগরিক সমাজের নবান্ন অভিযান। তাতে উপস্থিত থাকবেন নির্যাতিতার মা-বাবাও। যার জেরে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করল কলকাতা পুলিস। বন্ধ একাধিক রাস্তাও (Kolkata Traffic)। 

রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ হোক বা রেড রোড, স্টিল ও লোহার ব্যারিকেড এবং উঁচু স্টিলের বেড়া দিয়ে রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে। নবান্নের আশেপাশের এলাকায় মোতায়েন রয়েছে বিরাট পুলিশ বাহিনী। ব্যারিকেডে মোড়া নবান্ন হয়ে উঠেছে যেন দুর্ভেদ্য প্রাচীর। শনিবার ভোর ৪টে থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত শহরে সব ধরনের পণ্যবাহী যানবাহনের চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে। শুধুমাত্র জরুরি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীবাহী গাড়ি (যেমন—এলপিজি, পেট্রোল-ডিজেল, অক্সিজেন, দুধ, ওষুধ, শাকসবজি, ফল ইত্যাদি) এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে।

পণ্যবাহী গাড়ির চলাচল নিষিদ্ধ — বিদ্যাসাগর সেতু, খিদিরপুর রোড, তারাতলা রোড, সার্কুলার গার্ডেনরিচ রোড, হাইড রোড, জওহরলাল নেহরু রোড, আরআর অ্যাভিনিউ, রেড রোড, ডাফরিন রোড, মেয়ো রোড, এজেসি বোস রোড, এসএন ব্যানার্জি রোড, এমজি রোড, ব্র্যাবোর্ন রোড এবং হাওড়া সেতুতে।

পুলিস সূত্রে খবর, সাধারণ গাড়ি, বাসসহ সব ধরনের যানবাহনের ক্ষেত্রেও একাধিক ডাইভারশন থাকবে। আলামপুর ক্রসিং, নিভরা পয়েন্ট, টিসি মোটরস, সালাপ থেকে কলকাতাগামী গাড়ি যাবে নিবেদিতা সেতুর দিকে। বেলেপোল, সাঁত্রাগাছি, ইছাপুর, শাঁপুর মোড়, চ্যাটার্জিপাড়া থেকে কলকাতাগামী গাড়ি যাবে ইস্ট-ওয়েস্ট বাইপাস হয়ে ফাঁসিতলা বা বেনারস রোড-সালকিয়া হয়ে। 

টিয়ার গ্যাসের সেল নিয়ে তৈরি পুলিস হাওড়া ব্রিজে। খিদিরপুর থেকে প্রিন্সেপ ঘাট হয়ে হাওড়া দিকের যাওয়ার রাস্তা খুলে দেওয়া হলেও ব্যারিকেড বসানো হল ব্রিজে উঠে নবান্ন যাওয়ার দিকে। নবান্ন অভিযান ঘিরে  খিদিরপুর হেস্টিংস মোড়ে কন্টেইনার ও গার্ডরেল ও বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড করা হয়েছে। পিটিএস সংলগ্ন বিদ্যাসাগর সেতু এবং সেন্ট জর্জ রোডের সংযোগস্থলে কনটেইনার দিয়ে রাস্তা বন্ধ। 

