/৯ দিনের NOC, ৬,৬৮৮ কোম্পানির বিদায়! ভুল থেকে শিক্ষা, ১৫ অগাস্টের পর রাজ্যে বড় শিল্প বিপ্লব!

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: পশ্চিমবঙ্গে শিল্প বিনিয়োগে নতুন লগ্নি আনতে এবং রাজ্যকে দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে ফেরাতে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের নতুন ও যুগোপযোগী শিল্পনীতি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার নবান্ন সভাগৃহে এক হাই-প্রোফাইল বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যের শীর্ষ শিল্পপতি ও বিভিন্ন বণিকসভার প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই বৈঠকে বিশদে আলোচনা করা হবে। শিল্পমহলের সুনির্দিষ্ট মতামত ও মূল্যবান পরামর্শ নেওয়ার পর, খসড়া নীতিটি রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। মন্ত্রিসভার সবুজ সংকেত মিললেই আগামী ১৫ অগাস্টের পর আনুষ্ঠানিকভাবে এই নতুন শিল্পনীতি রাজ্যবাসীর সামনে প্রকাশ করা হবে।
কেন এই নতুন নীতি? অতীতের খতিয়ান ও শিল্পমন্ত্রীর স্বীকারোক্তি
অতীতে রাজ্যে শিল্পবান্ধব পরিবেশের অভাব এবং লালফিতের ফাঁসে একাধিক বিনিয়োগকারী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। রাজ্যের শিল্পমন্ত্রীর কথায়, অতীতে নির্দিষ্ট কোনও ল্যান্ডব্যাংক ছিল না, ছিল না স্পষ্ট জমিনীতি বা আকর্ষক ইনসেনটিভ পলিসি। এমনকি একটা সময় পর্যন্ত সব ধরণের ছাড় বা ইনসেনটিভ তুলে নেওয়া হয়েছিল। একটি কারখানা বা প্রকল্প গড়ার ক্ষেত্রে অতি সাধারণ ‘নো অবজেকশন সার্টিফিকেট’ পেতেই বিনিয়োগকারীদের প্রায় ৯ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত। এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে কাজ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতেন শিল্পপতিরা। শুধু টাটা কিংবা কুমারমঙ্গলম বিড়লার মতো শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠীই নয়, বিভিন্ন প্রতিকূলতার জেরে ছোট ও বড় মিলিয়ে প্রায় ৬,৬৮৮টি কোম্পানি বাংলা ছেড়ে ভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিল। অতীতের সেই স্থবিরতা ভেঙে এবার দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য প্রশাসন।
নতুন শিল্পনীতির মূল ৪টি মূল স্তম্ভ
রাজ্যে শিল্পায়নের গতি ফেরাতে নতুন নীতিতে প্রধান চারটি বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে:
১. আকর্ষণীয় ইনসেন্টিভ পলিসি:
দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে আর্থিক ছাড়ের পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ সুবিধা প্রদান করে রাজ্যকে অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক রাজ্যের সমকক্ষে নিয়ে আসাই মূল লক্ষ্য।
২. শক্তিশালী সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম:
শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন বা ছাড়পত্র পাওয়ার প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও সময়বদ্ধ করার পরিকল্পনা রয়েছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এড়িয়ে এক ছাদের তলাতেই যেন সব অনুমতি পাওয়া যায়, সেই সিঙ্গল উইন্ডো ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে।
৩. জিআইএস-ভিত্তিক ডিজিটাল ল্যান্ড ব্যাংক:
রাজ্যে কোথায়, কতখানি শিল্প উপযুক্ত জমি খালি পড়ে রয়েছে—তা যেন বিনিয়োগকারীরা ডিজিটাল মাধ্যমেই স্বচ্ছতার সঙ্গে দেখতে পান, সেজন্য জিআইএস ভিত্তিক আধুনিক ডিজিটাল ল্যান্ড ব্যাংক তৈরি হচ্ছে। এতে জমি খোঁজার অনিশ্চয়তা দূর হবে।
৪. বিশেষ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত:
বিশ্বায়নের যুগে যে খাতগুলোতে কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, সেগুলিকে চিহ্নিত করে আলাদা সুবিধা দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে।
নজরে কোন কোন উদীয়মান শিল্প?
নতুন শিল্পনীতিতে বেশ কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে ‘অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত’ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স: ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে প্রযুক্তি বিপ্লবে বাংলাকে শামিল করতে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের লক্ষ্য। তথ্যপ্রযুক্তি: রাজ্যে আইটি হাবের পরিধি আরও বাড়ানো এবং স্টার্টআপ কালচারকে উৎসাহিত করা। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ: কৃযিনির্ভর বাংলায় প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে নতুন বাজার তৈরি ও কোল্ড-চেইন পরিকাঠামো গড়ে তোলা। বস্ত্র ও তৈরি পোশাক: রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র শিল্প ও গার্মেন্ট পার্কগুলোতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি। চা ও পর্যটন: উত্তরবঙ্গ-সহ পুরো রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী চা শিল্পে নতুন নতুন বিনিয়োগ আনা এবং পর্যটন ক্ষেত্রকে আরও আধুনিক রূপ দেওয়া। রাজ্য সরকারের আশা, এই নতুন ও আধুনিক নীতি ঘোষণার পর বাংলায় পুনরায় বিপুল পরিমাণ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আসবে এবং রাজ্যের শিল্প মানচিত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।
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