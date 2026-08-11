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৯ দিনের NOC, ৬,৬৮৮ কোম্পানির বিদায়! ভুল থেকে শিক্ষা, ১৫ অগাস্টের পর রাজ্যে বড় শিল্প বিপ্লব!

West Bengal industrial policy: অতীতের ঘাটতি মেটাতে এবং ৬,৬৮৮টি সংস্থার বাংলা ছেড়ে চলে যাওয়ার ক্ষতি সামলে নতুন শিল্পনীতি আনতে চলেছে রাজ্য। আজ নবান্নে শিল্পপতিদের সঙ্গে আলোচনার পর ১৫ আগস্টের পর নীতিটির চূড়ান্ত আত্মপ্রকাশ ঘটবে। এতে আকর্ষণীয় ইনসেনটিভ, সিঙ্গল উইন্ডো সার্ভিস, জিআইএস ল্যান্ড ব্যাংক এবং সেমিকন্ডাক্টর-আইটির মতো উদীয়মান ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 11, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:00 AM IST
৯ দিনের NOC, ৬,৬৮৮ কোম্পানির বিদায়! ভুল থেকে শিক্ষা, ১৫ অগাস্টের পর রাজ্যে বড় শিল্প বিপ্লব!
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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