/Smart meter: বদলাচ্ছে বিদ্যুৎ বিলের নিয়ম? সরকারি কর্মীদের দিয়ে রাজ্যে শুরু হচ্ছে স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: রাজ্যে স্মার্ট মিটার বসানোর নির্দেশ নবান্নর। আর লক্ষ্য সরকারি কর্মী ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার আবাসন। রাজ্যের বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থায় বড়সড় আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে এক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এবার রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মী, স্বশাসিত ও প্যারাস্ট্যাটাল সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ (PSU), কর্পোরেশন এবং সরকারি কোষাগার থেকে বেতন বা ভাতা প্রাপ্ত কর্মীদের আবাসন ও নিজস্ব বাড়িতে স্মার্ট বিদ্যুৎ মিটার বসানো বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দিল নবান্ন।
মুখ্যসচিবের স্বাক্ষর করা একটি সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের ‘রিভ্যাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম’ (RDSS)-এর আওতায় রাজ্যজুড়ে এই আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগমী ১ অগস্ট থেকে এই স্মার্ট মিটারে রিচার্জ করেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে রাজ্যের ৯২ হাজার সরকারি অফিস- দফতরগুলিতে। এরপর সাধারণ জনগণের বাড়িতেও ধাপে ধাপে বসবে স্মার্ট মিটার।
প্রথম দফায় ১০৩টি কেন্দ্র চিহ্নিত
প্রাথমিক পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা (WBSEDCL)-এর অধীনে থাকা মোট ৫৫৪টি কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের মধ্যে ১০৩টি কেন্দ্রকে এই কাজের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। এই নির্দিষ্ট এলাকাগুলিতেই প্রথম দফায় স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ দ্রুত গতিতে শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বিলিং ব্যবস্থায় কী বদল আসছে?
স্মার্ট মিটার বসানো নিয়ে সাধারণ মানুষ তথা গ্রাহকদের মনে যে সমস্ত আশঙ্কা বা বিভ্রান্তি ছিল, বিজ্ঞপ্তিতে তা দূর করার চেষ্টা করেছে নবান্ন। পোস্ট-পেইড বহাল থাকছে। অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় এই মিটারগুলি সম্পূর্ণ ‘পোস্ট-পেইড’ থাকবে। বর্তমানে গ্রাহকরা যেভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পর প্রতি মাসে বা তিন মাস অন্তর বিল মেটান, সেই নিয়মই বজায় থাকবে। তবে প্রি-পেইডের বিকল্পও রাখা হয়েছে। কোনও গ্রাহক যদি নিজে থেকে চান, তবেই পরবর্তীকালে এই মিটারটিকে ‘প্রি-পেইড’ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার সুযোগ পাবেন। জোর করে কারো ওপর প্রি-পেইড ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হবে না।
সহযোগিতার নির্দেশ
এই প্রকল্পটিকে সফল করতে সংশ্লিষ্ট সমস্ত সরকারি দফতর, নিগম ও সংস্থাকে তাদের কর্মীদের সচেতন করার এবং বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ অপচয় রুখতে এবং বিলিং ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও নির্ভুল করতেই সরকারের এই উদ্যোগ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।