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Smart meter: বদলাচ্ছে বিদ্যুৎ বিলের নিয়ম? সরকারি কর্মীদের দিয়ে রাজ্যে শুরু হচ্ছে স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ

West Bengal Smart Meter New Rule:  বিদ্যুৎ পরিষেবায় আধুনিকীকরণে সরকারি কর্মীদের ঘরে আগে বসবে ‘স্মার্ট মিটার’ বসানোর নির্দেশিকা নবান্নর। এখনই চাপছে না প্রি-পেইড। বজায় থাকছে পোস্ট-পেইড ব্যবস্থা। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 12, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:42 PM IST
Smart meter: বদলাচ্ছে বিদ্যুৎ বিলের নিয়ম? সরকারি কর্মীদের দিয়ে রাজ্যে শুরু হচ্ছে স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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বদলাচ্ছে বিদ্যুৎ বিলের নিয়ম? সরকারি কর্মীদের দিয়ে শুরু স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ
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