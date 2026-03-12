Nabanna SOP gas supply: বিরাট পদক্ষেপ রাজ্যের: গ্যাস নিয়ে বিপদে পড়লে এবার ফোন করুন হেল্পলাইন নম্বরে

Nabanna SOP gas supply: বিরাট পদক্ষেপ রাজ্যের: গ্যাস নিয়ে বিপদে পড়লে এবার ফোন করুন হেল্পলাইন নম্বরে
Nabanna SOP gas supply: স্কুলের মিড-ডে মিল, আইসিডিএস ও হাসপাতালের সরবরাহ যাতে ব্যাহত না হয়, তার জন্য এবার SOP চালু করল নবান্ন।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: গ্যাস-সংকট মোকাবিলায় বড় পদক্ষেপ রাজ্যের। স্কুলের মিড-ডে মিল, আইসিডিএস ও হাসপাতালের সরবরাহ যাতে ব্যাহত না হয়, তার জন্য এবার SOP চালু করল নবান্ন। সঙ্গে হেল্পলাইন নম্বরও। প্রয়োজনে গ্রামীণ এলাকার খোলা বাজারের মাধ্যমে কেরোসিনের জোগান বাড়ানো হবে। পরিবহণে সিএনজি ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হল।
মধ্যপ্রাচ্যে 'যুদ্ধ'। গোটা রাজ্য জুড়েই যখন গ্য়াসের তীব্র সংকট, তখন আবার একলাফে বাড়ল সিলিন্ডারের দামও। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্যের জেলাশাসক ও পুলিস সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী। কবে? আজ, বৃহস্পতিবার। সেই বৈঠকের পরই LPG নিয়ে SOP জারি করল রাজ্য় সরকার।
গ্যাস সংকটে SOP
রাজ্য এলপিজি কন্ট্রোল রুম (State LPG Control Room)
নবান্নে চালু করা হবে ২৪ ঘণ্টা রাজ্য এলপিজি কন্ট্রোল রুম। স্রেফ পরিস্থিতির উপর নজরদারিই নয়, এই কন্ট্রোল রুম থেকে গ্যাস ডিলার ও তেল বিপণনকারী সংস্থার সঙ্গে সমণ্বয়ের কাজ করবে রাজ্য় সরকার।
হেল্পলাইন নম্বর: 1070 / 033-2214-3526/ 8697981070
এলপিজি সংকট মোকাবিলা কমিটি
রাজ্যে গ্য়াস সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যালোচনা করবে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বাধীন কমিটি। কমিটিতে থাকবেন স্কুল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও সরবরাহ,পরিবহণ এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব ও উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। রান্নার গ্যাস ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে তেল সংস্থাগুলোকে।
জেলা ভিত্তিক মনটরিং কমিটি
জেলা জেলায় জেলাশাসকের নেতৃত্বে এলপিজি মনিটরিং কমিটি। স্থানীয় ডিস্ট্রিবিউটরদের কত সিলিন্ডার রয়েছে, তার তদারকি করবে এই কমিটি। প্রয়োজনে একক সিলিন্ডার (single cylinder) গ্রাহকদের বুকিংয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হতে পারে।
জনসাধারণের জন্য হেল্পলাইন
আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত বুকিং বা মজুতদারি না করার জন্য প্রচার চালানো হবে । পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া হয়েছে: 033 49506101/ 033 35026214/ 033 24874400।
মধ্যপ্রাচ্যে 'যুদ্ধ'। গোটা রাজ্য জুড়েই যখন গ্য়াসের তীব্র সংকট, তখন আবার একলাফে বাড়ল সিলিন্ডারের দামও। গতকাল বৃহস্পতিবার গ্যাস ডিলারদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুরোধ করেছিলেন, 'এখানকার গ্যাস বাইরে পাঠাবেন না'। বলেছিলেন, 'কোভিডের মতো আপদকালীন পরিস্থিতি মনে করে আমরা কাজ করব। দরকার হলে গ্য়াস সরবরাহের জন্য় গ্রিন চ্যানেল করব। কেউ বেশি গ্যাস মজুত করছে কিনা, পুলিসকে নজর রাখতে বলেছি'।
