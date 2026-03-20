  Nahoum and Sons: বড় খবর: বন্ধ হল নিউ মার্কেটের নাহুম: ১২৩ বছরের পুরোনো কেকের দোকানে পড়ল তালা

Nahoum and Sons closed: বন্ধ হতে চলেছে ১২৩ বছরের পুরোনো, নিউ মার্কেটের বেকারি নাহুম। বেকারির মেহগনি কাঠ ও কাঁচের তৈরি দরজায় সাঁটানো রয়েছে নোটিস। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 20, 2026, 05:13 PM IST
বন্ধ হল নিউ মার্কেটের নাহুম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:কলকাতায় গ্যাস সংকটের জেরে সাময়িকভাবে বন্ধ হতে চলেছে শহরের বিখ্যাত বেকারির দোকান নাহুম অ্যান্ড সন্স (Nahoum and Sons)। ১২৩ বছরের পুরোনো, নিউ মার্কেটের এই বেকারি বুধবার থেকেই বন্ধ হতে চলেছে। এলপিজি (LPG) গ্যাসের তীব্র সংকটে জেরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 

এই বন্ধ হওয়া সরাসরি পশ্চিম এশিয়ার সংঘর্ষের প্রভাব, যা জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে চাপের মধ্যে ফেলেছে। হরমুজ প্রণালী, যা বিশ্বজুড়ে তেল ও গ্যাস সরবরাহ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ, যুদ্ধের জেরে বন্ধ করে দেওয়া হয়। যার ফলে ভারতে এলপিজি আমদানিতে বড় ধরনের সংকট তৈরি হয়েছে। 

যদিও সরকার ঘরোয়া ও হাসপাতালের গ্যাসে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তবে বাণিজ্যিক ব্যবসাগুলি, যেমন বেকারি ও রেস্তোরাঁগুলি প্রায় ৫০ শতাংশ কম গ্যাস পেয়ে সমস্যায় পড়েছে।  

বেকারির মেহগনি কাঠ ও কাঁচের তৈরি দরজায় সাঁটানো রয়েছে নোটিস। যাতে লেখা আছে, 'অনির্বায কারণের ফলে ১৮ই মার্চ থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত দোকান বন্ধ থাকবে'।

নাহুমের মত দোকানটির শাটার নামানো দৃশ্যটি সত্যিই অবিশ্বাস্য। ১৯০২ সালে বাগদাদি ইহুদি, নাহুম ইসরেয়েল মর্ডেকাই এই বেকারিটি তৈরি করেছিল। এই বেকারি দেখে এসেছে বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে দেশভাগ ও আরও নানা অর্থনৈতিক পরিবর্তন। 

কোভিডের সময় লকডাউন ছাড়া এবং ২০১৩ সালে এর শেষ মালিক ডেভিড নাহুমের মৃত্যুর পর একদিনের সংক্ষিপ্ত বন্ধ ছাড়া, এই বেকারিটি খুব কমই কখনও তাদের দোকান বন্ধ করেছে।

গ্যাস সংকটের ফলে শহরের বিভিন্ন রেস্তোরাঁর মেনুতে বদল দেখা গেছে। তাছাড়াও রান্নার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবসায়ী এখন কাঠের চুলাও ব্যবহার করছে। নাহুম তার বিখ্যাত কেক যেমন প্লাম কেক, লেমন টার্টস ও ব্রাউনির জন্য পরিচিত। এলপিজি গ্যাসের সংকটে ক্ষতি হতে পারে একশোরও বেশি সময় ধরে চলে আসা এই বেকারিতে। 
 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

